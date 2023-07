Stadion-Mitarbeiter gibt Eintracht-Einblicke: Bezahlung, VIP-Bereich und der Kontakt zu den Profis

Von: Johannes Skiba

Ein Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt berichtet von seinem Arbeitsalltag im Stadion. Dabei gibt er unter anderem Einblicke in den VIP-Bereich und seine Bezahlung.

Frankfurt – Das Frankfurter Waldstadion gehört zu den beliebtesten Fußballtempeln Deutschlands. Die Heimspiele der SGE sind immer gut besucht. Dementsprechend herrscht in der Regel eine beeindruckende Atmosphäre im Deutsche Bank Park. Einen Blick hinter die Kulissen gibt nun ein anonymer Stadion-Mitarbeiter auf der Plattform reddit.

Genauso wie die regulären Plätze, ist auch der VIP-Bereich bei Spielen von Eintracht Frankfurt gut gefüllt

Im Stadion von Eintracht Frankfurt beliefert der Mitarbeiter laut eigener Aussage die Snackbuden rund um die Arena, wenn Vorräte aufgebraucht sind. Bei dieser Arbeit hat er schon viel Einblicke erhalten, die er nun teilt. Auf Nachfrage eines Users zum VIP-Bereich der SGE, antwortet der Mitarbeiter: „Als ich den VIP-Bereich zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich an die Gänge in einem Kreuzfahrtschiff erinnert, da diese sehr schmal sind. Ansonsten ist der VIP-Bereich mit Bars und Essensmöglichkeiten bestückt. An den Wänden hängen Fotos von historischen Momenten der SGE.“

Neben dem klassischen VIP-Bereich gibt es zusätzlich VIP-Logen, die in der Regel von Firmen gebucht werden. „Dort hat man den kompletten Service mit Barkeeper und diverse Speisen.“

Das Frankfurter Waldstadion heißt seit 2020 Deutsche Bank Park. © imago/Hufnagel

Als Stadion-Mitarbeiter auf Tuchfühlung mit den Eintracht-Profis

Darüber hinaus kommt der Minijober in kurzen Momenten mit den Spielern von Eintracht Frankfurt, um Randal Kolo Muani, Sebastian Rode und Co. sogar in Kontakt.: „Ich sehe die Spieler oft, da ich immer gerne auf den Bus warte. Ich habe allerdings nicht oft mit Spielern gesprochen, weil alle Spieler voll fokussiert sind, sobald sie aus dem Bus aussteigen.“ Dennoch nehmen sich die Profis Zeit, um die wartenden Fans und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begrüßen oder ihnen zuzunicken, wie es weiter heißt.

Insgesamt scheint der Mitarbeiter zufrieden mit der Arbeit und der Bezahlung bei der Eintracht zu sein, wie er weiter ausführt: „Also mit dem Job bin ich auf jeden Fall glücklich. Ich bin auf Minijob-Basis angestellt und kann mir aussuchen, zu welchen Events ich arbeiten gehe. Und über 15 Euro pro Stunde kann man sich auch nicht beschweren.“ (jsk)