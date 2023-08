Kolo Muani einig mit PSG? Eintracht-Sportchef Krösche nennt Details

Von: Sascha Mehr

Teilen

Randall Kolo Muani soll sich Medienberichten zufolge einig sein mit PSG. Eintracht-Sportchef Markus Krösdche nimmt Stellung zu dem Gerücht.

Frankfurt – Der Start der neuen Saison rückt näher und Eintracht Frankfurt hat ein klares Ziel. Kürzlich bestätigte Sportvorstand Markus Krösche, dass man um die internationalen Plätze spielen will. Dafür hat der neue Cheftrainer Dino Toppmöller jede Menge Verstärkungen in fast allen Mannschaftsteilen bekommen – und die SGE ist mit der Transferplanung noch nicht am Ende.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Bondy, Frankreich Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Durch die zahlreichen Neuzugänge sollen die Abgänge der beiden Leistungsträger Daichi Kamada (Lazio Rom) und Evan Ndicka (AS Rom) aufgefangen werden. Neben dem Duo könnte es aber weitere Stars geben, die die SGE noch verlassen, bis zum Ende der Transferphase. Jesper Lindström ist begehrt und auch die Gerüchte um Torjäger Randal Kolo Muani nehmen wieder Fahrt auf.

Aus Frankreich berichten die Tageszeitung L‘Équipe und der TV-Sender RMC Sport, dass Kolo Muani mit einem Wechselwunsch an Eintracht Frankfurt herangetreten sein soll. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky soll es sogar eine Einigung geben zwischen dem Angreifer und dem französischen Top-Klub Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani (l.) und Markus Krösche von Eintracht Frankfurt. © Imago

Im Rahmen der Saisoneröffnung und des Testspiels gegen den Premier-League-Klub Nottingham Forest, äußerte sich Sportvorstand Markus Krösche zu den Gerüchten um Kolo Muani: „Über diese Personalie wird die ganze Zeit spekuliert. Je näher das Ende der Transferperiode kommt, desto wilder werden die Spekulationen. Aber es gibt keinen neuen Stand.“

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani weiter begehrt

Die Frage, ob es eine Einigung zwischen PSG und Kolo Muani gebe, beantwortete Krösche mit einem klaren „Nein.“ Dass es zu einem möglichen Streik des Angreifers kommen könnte, um einen Abgang zu erzwingen, schließt der SGE-Sportchef derweil aus. „Kolo ist ein guter, hochintelligenter Junge, der bescheiden und dankbar ist für das, was wir als Klub für ihn geleistet haben. Das wird nicht passieren. Wir wollen ihn auch gar nicht verkaufen“, so Krösche.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Randal Kolo Muani, der im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes an den Main kam, steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2027 unter Vertrag. Die Schmerzgrenze der SGE liegt offenbar bei 100 Millionen Euro. Darunter haben Interessenten wohl keine Chance, den französischen Nationalspieler zu verpflichten. (smr)