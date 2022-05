Eintracht Frankfurt schlägt West Ham und spielt in Sevilla um den Titel in der Europa League

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt schlägt in der Europa League West Ham United. © IMAGO/Florian Ulrich

Eintracht Frankfurt gewinnt gegen West Ham United und löst Final-Ticket in der Europa League. Am 18. Mai spielt die SGE um den Titel.

Eintracht Frankfurt - West Ham United 1:0 (1:0)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Rode, Sow, Knauff, Kostic, Hauge, Kamada - Borré Aufstellung West Ham United Areola - Coufal, C. Dawson, Zouma, Cresswell - Rice, Soucek, Bowen, Lanzini, Pablo Fornals - Antonio Tore 1:0 Borre (26. Minute)

ENDE: FINALEEEEEE! Eintracht Frankfurt hat es geschafft und steht im Endspiel der Europa League. Am 18. Mai geht es in Sevilla um die Trophäe und die Qualifikation für die Champions League 2022/23. Dabei trifft die SGE auf den schottischen Klub Glasgow Rangers, der sich im zweiten Halbfinale mit 3:1 gegen RB Leipzig durchsetzen konnte. Direkt nach Abpfiff stürmen dann noch zahlreiche Fans auf den Rasen und feiern ihre Fußball-Helden. Kurzzeitig gerät die Lage außer Kontrolle, die Polizei muss Eintracht-Anhänger aus der Nähe der Gästekurve zurückdrängen.

90. Minute: Die Nachspielzeit beträgt fünf Minuten.

89. Minute: Antonio mit einer starken Ballannahme, sein Abschluss ist aber kein Problem für Trapp.

86. Minute: Toure aus 16 Metern, Areola lenkt den Ball aber über die Latte, die anschließende Ecke bringt nichts ein.

83. Minute: Paciencia! Der eingewechselte Angreifer nimmt eine Kostic-Flanke volley und verfehlt das Tor nur knapp.

77. Minute: Es wird nickliger auf und neben dem Feld. Erst sieht Antonio Gelb für einen Schubser gegen Kostic, dann kochen die Emotionen auf den Trainerbänken über. West Ham-Trainer Moyes sieht die Rote Karte und muss den Innenraum verlassen.

72. Minute: Plötzlich die dicke Chance für West Ham, Trapp ist bei einer Hereingabe von Antonio aber zur Stelle und rettet die Führung.

71. Minute: Eintracht Frankfurt kontrolliert die Partie, ohne allerdings die Angriffe in letzter Konsequenz zu Ende zu spielen.

65. Minute: 25 Minute sind noch auf der Uhr und derzeit sieht wenig danach aus, als sollte West Ham in Unterzahl ein fulminantes Comeback gelingen.

60. Minute: Antonio mit einer scharfen Flanke, genau auf den Kopf von Soucek, Trapp kann aber parieren.

57. Minute: Nach einer Hereingabe von Bowen klärt Toure in höchster Not vor dem einschussbereiten Antonio.

54. Minute: Das Spiel ist weiterhin intensiv und wird von Zweikämpfen geprägt. Eintracht Frankfurt lässt defensiv aber nichts zu, die Engländer kommen zu keinen Abschlüssen.

49. Minute: Borre probiert es einfach mal aus 20 Metern, sein Schuss pariert Areola aber sicher.

46. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Hälfte.

Halbzeit: Eine turbulente erste Hälfte ist zu Ende. Den frühen Schock durch die Verletzung von Martin Hinteregger steckte die Eintracht gut weg, der natürlich die Rote Karte nach VAR in die Karten spielte. Rafael Borre brachte seine Mannschaft dann mit dem 1:0 einen Schritt näher ans Finale

43. Minute: Ndicka kommt zu spät gegen Antonio und sieht Gelb. Der Freistoß ist gefährlich und wird auf der Linie geklärt! Glück für die Eintracht!

41. Minute: West Ham versucht gerade, mit dem knappen Rückstand in die Pause zu kommen, um sich neu zu sammeln. Offensiv kommt derzeit gar nichts von den Engländern.

34. Minute: Die Eintracht hat nach der Führung Oberwasser. Knauff versuchtes erneut mit einem Pass in Rückraum. findet aber keinen Abnehmer.

29. Minute: Starkes Tackling von Ndicka gegen Antonio, der in höchster Not klärt.

26. Minute: TOOOOOOOOOOOR für Eintracht Frankfurt! Borre trifft mit einem Flachschuss nach Knauff-Vorarbeit in die lange Ecke zur Führung!

22. Minute: West Ham-Trainer Moyes reagiert und bringt einen mit Johnson einen Abwehrspieler. Lanzini muss dafür raus.

18. Minute: Es gibt die Rote Karte für Cresswell wegen einer Notbremse. Die einzig richtige Entscheidung.

17. Minute: Cresswell mit einem Foul an Hauge kurz vor dem eigenen Strafraum. Es gibt Gelb, aber der Abwehrspieler war letzter Mann. Es gibt den VAR.

15. Minute: Beide Mannschaften agieren in der Anfangsphase eher abwartend. West Ham versucht das Spiel zu machen, die Eintracht steht defensiv aber gut.

10. Minute: Erste Ecke für die SGE! Hauge bringt den Ball nach innen, seine Flanke ist aber zu viel zu lange und segelt ins Toraus.

7. Minute: Nein, es geht nicht weiter für den Österreicher. Toure kommt für ihn in die Partie.

6. Minute: Hinteregger versucht es aber noch einmal.

5. Minute: Martin Hinteregger wird außerhalb des Rasens am hinteren Oberschenkel behandelt. Das sieht nicht gut aus.

3. Minute: Ganz bitter für Eintracht Frankfurt. Nach einem robusten Körpereinsatz von Antonio kommt Martin Hinteregger zu Fall und zeigt sofort an, dass es für ihn nicht weitergeht.

2. Minute: Erster Eckball für die Gäste, die Eintracht den hoch reingeschlagenen Ball kann aber klären.

1. Minute: Anpfiff zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United. Die SGE spielt in schwarz und zunächst von rechts nach links.

++ 20.55 Uhr: In wenigen Minuten gehts los. Die 22 Akteure betreten gleich den Rasen.

++ 20.48 Uhr: David Moyes, Trainer von West Ham United, verrät bei RTL nicht die Taktik für den heutigen Abend gegen Eintracht Frankfurt, er sagt aber, dass seine Mannschaft besseren Fußball spielen muss als vor einer Woche in Hinspiel.

++ 20.39 Uhr: Die Stimmung in der Frankfurter Arena ist bereits jetzt prächtig. Die Fans der Eintracht machen ordentlich Stimmung auf den Rängen. Alles ist angerichtet für einen tollen Europa League-Abend.

++ 20.00 Uhr: Damit ist auch klar, dass es Jesper Lindström nicht geschafft hat, rechtzeitig fit zu werden. Der Offensivspieler fehlt im Kader und wird in der Startelf durch Jens Petter Hauge ersetzt.

++ 19.50 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. Für folgende Startaufstellungen haben sich die beiden Trainer entschieden:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Rode, Sow, Knauff, Kostic, Hauge, Kamada - Borré

West Ham United: Areola - Coufal, C. Dawson, Zouma, Cresswell - Rice, Soucek, Bowen, Lanzini, Pablo Fornals - Antonio

++ Update vom Donnerstag, 5. Mai, 15.06 Uhr: Vor dem Europa League-Halbfinale von Eintracht Frankfurt gegen West Ham United hat die Frankfurter Polizei mehr als 30 randalierende Fußballfans festgenommen. Mindestens drei Menschen wurden bei den Rangeleien am Mittwochabend (04.05.2022) verletzt, wie die Polizei am Donnerstag (05.05.2022) mitteilte.

In der Frankfurter Innenstadt wurde das Inventar eines Pubs mit Baseballschlägern zertrümmert. Ein Angestellter der betroffenen Bar erlitt leichte Verletzungen. Im Stadtteil Sachsenhausen gingen zwei rivalisierende Fangruppen aufeinander los, wobei zwei Männer krankenhausreif geschlagen wurden. Im Frankfurter Bahnhofsviertel kam es vor einer Kneipe zu Verkehrsbehinderungen, weil rund 800 englische Fußballfans die Straße blockierten.

Erstmeldung: Frankfurt - Eintracht Frankfurt will im Rückspiel des Halbfinales der Europa League gegen West Ham United das Ticket fürs Endspiel in Sevilla lösen. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel hat die SGE beste Chancen dazu, doch sicher sein darf sie sich keinesfalls. Die Mannschaft von West Ham United zeigte erst im Viertelfinale, dass sie auswärts zur Höchstleistung auflaufen kann. Nach einem Remis im Hinspiel gelang ein fulminanter 3:0-Erfolg bei Olympique Lyon, der die Tür zum Halbfinale öffnete.

Eintracht Frankfurt vor Einzug ins Europa League-Finale

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, hat die Marschroute für die Partie gegen West Ham United vorgegeben: „Am wichtigsten ist, dass die Spieler umsetzen, was wir ihnen vorher mit auf den Weg geben. Das entwickelte Selbstvertrauen, gepaart mit der Unterstützung unserer Fans, sorgt für diesen großen Glauben.“ Das nötige Selbstbewusstsein konnte die SGE im Hinspiel und dem Viertelfinale gegen den FC Barcelona ausreichend sammeln. „In puncto Physis und Intensität zählen wir in der Bundesliga

zum oberen Bereich. Das kommt uns gegen West Ham zugute. Wir sehen uns gerüstet“, so Glasner.

Mittelfeldspieler Sebastian Rode hat im Hinspiel bei West Ham United einen Schwachpunkt bei Eintracht Frankfurt ausgemacht, den es abzustellen gilt für das Rückspiel: „Physisch waren sie uns beim einen oder anderen Standard überlegen. Deswegen müssen wir einen Fokus darauflegen, Standards zu verhindern und dagegenzuhalten.“

Eintracht Frankfurt mit Selbstbewusstsein gegen West Ham United

Die Vorfreude ist jedenfalls riesig und Oliver Glasner glaubt an eine große Unterstützung - nicht nur durch die Fans von Eintracht Frankfurt. „Mein Gefühl ist, dass auf internationaler Ebene ganz Deutschland Eintracht-Fan ist. Die Anerkennung für unsere Leistungen ist da. Aber es geht darum, nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern fokussiert zu bleiben und unser Spiel auf den Platz zu bringen“, so der SGE-Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen West Ham.

Ein ganz sichtiger Spieler auf Seiten von Eintracht Frankfurt wird Daichi Kamada, der von Glasner vor dem Rückspiel explizit gelobt wurde: „Daichi ist ein ganz wichtiger Verbindungsspieler. Er kann sich der Deckung entziehen, seine Mitspieler einsetzen und zugleich in den gefährlichen Räumen auftauchen. Er antizipiert sehr gut und ist sich nicht zu schade, nach hinten zu arbeiten.“ (smr)