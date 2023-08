Gläserne Spieler bei Eintracht Frankfurt

Von: Daniel Schmitt

Die Eintracht-Spieler werden durchleuchtet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Trainer Toppmöller vertraut auf Daten und verordnet Pausen - jedenfalls häufiger als manch Vorgänger.

Frankfurt – Zur besseren Übersicht und der eigenen Arbeitserleichterung, um nicht allen mitgereisten Medienleuten in kurzen Abständen dasselbe berichten zu müssen, verschickte Bartosz Niedzwiedzki, der intern wie extern geschätzte Pressesprecher von Eintracht Frankfurt, zuletzt im Übungscamp von Windischgarsten (Lesen Sie hier, wer sich in den Fokus gespielt hat) irgendwann einfach Kurznachrichten via Smartphone. Deren Inhalte lauteten dann in etwa so: Spieler X und/oder Spieler Y, oft genug auch noch Spieler Z, nehmen an diesem Tage nicht am Mannschaftstraining des hessischen Fußballbundesligisten teil, sondern schuften individuell. Fast immer darunter war Robin Koch, der an den Adduktoren schwächelnde Abwehrchef. Oder auch Tuta, zwischenzeitlich malad am Kopf. Und Chris Lenz ist ja ohnehin (fast) immer angeschlagen. Ansonsten aber wechselten die Namen durch: Seppl Rode, Jesper Lindström, Djibril Sow, Hrvoje Smolcic, Igor Matanovic, Kristijan Jakic. Und, und, und.

Toppmöller macht Eintracht-Spieler gläsern

Alle diese Spieler waren nicht schlimmer verletzt, das wäre auch tragisch für die Eintracht, Nein, sie bekamen schlicht eine Pause verordnet. Moderne Trainingssteuerung nennt sich das, um müde Profis vor möglichen Verletzungen zu schützen, sie nicht durch zu hartes Training, durch eine Überreizung ihrer Körper, eben gerade dort hineinzutreiben. Ganz entscheidend in diesem Zusammenhang: der sogenannte CK-Wert.

Mithilfe von Kapillarbluttests aus Ohrläppchen oder Fingerspitzen kann besagter Creatin-Kinase-Wert bestimmt werden, der - mal einfach formuliert - bei einem hohen Ausschlag darauf hindeutet, dass mehr Körperzellen als üblich verletzt sind. Der Verdacht auf Schäden am Herzen, was bei täglicher Bestimmung des Werts im Falle von Profifußballern nahezu keine Rolle spielt, oder der Muskulatur liegt also nahe. Kurzum: Der CK-Wert liefert einen wichtigen Anhaltspunkt für Experten, wie hoch die Belastung auf den Körper ist, er ist ein Art Erschöpfungsparameter.

Eintracht Frankfurt: Toppmöller will nicht überpacen

Bereits zu Beginn des Trainingslagers wies der ja immer noch recht neue Eintracht-Coach Dino Toppmöller in einer Medienrunde darauf hin, kurzzeitig etwas langsamer im Training machen zu wollen, da der CK-Wert bei etlichen Profis nach zuvor großen Anstrengungen „extrem hoch“ gegangen sei. Toppmöller wollte lieber nicht überpacen. Spätestens da war klar: Für Toppmöller spielt die wissenschaftliche Bewertung seiner Spieler eine verhältnismäßig große Rolle, sie ist zumindest deutlich wichtiger als es noch unter seinen Vorgängern Adi Hütter und Oliver Glasner war. Auch die Österreicher verschlossen sich dem trainingswissenschaftlichen Ansatz selbstverständlich nicht, vertrauten den Athletiktrainern und ihren herausgefilterten Werten, alles in allem aber setzten sie in Relation doch mehr auf die Eigenverantwortung der Spieler oder gar das eigene Trainer-Bauchgefühl.

Dino Toppmöller tickt da etwas anders, so ist es jedenfalls bisher zu vernehmen. Die Bedeutung der Fitnessdaten hat seit seinem Amtsantritt noch einmal zugenommen, ob nun über den CK-Wert oder auch Puls- und Laktatanalysen ermittelt. Er ist damit auf den Spuren von Niko Kovac, unter dessen Leitung im Frankfurter Kosmos erstmals überhaupt so etwas wie eine CK-Wertmessung auftauchte. Kovac freilich trieb es mitunter auf die Spitze, etwa indem er als Getränke den Spielern fast ausschließlich lauwarmes, stilles Wasser reichen ließ. Gewiss gut für den Körper, aber nicht gerade gern getrunken bei jedem Spieler.

Eintracht setzt auf Datenanalyse

Wie dem auch sei: Toppmöller weiß, dass die Datenanalyse wichtig ist, aber nicht alles. Andreas Beck, der bis zu dieser Saison noch Athletikchef der Eintracht war und mittlerweile ins zweite Glied anstelle des aus Leverkusen geholten Schahriar Bigdeli gerückt ist, erklärte dazu einmal: „Bekommt ein Spieler einen Schlag ab, entsteht ein Hämatom, Zellen gehen kaputt und es wird viel CK ausgeschüttet. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Spieler nicht trainieren darf.“ Die medizinische Abteilung kennt ihre Pappenheimer ganz genau, muss die ausgespuckten Datensätze stets einordnen und abwägen, was bei wem wann Sinn ergibt und was nicht. Mit einem Sebastian Rode oder Makoto Hasebe etwa wird bei möglicherweise ähnlichen Daten gewiss anders verfahren als, sagen wir, bei einem Hugo Larsson oder Paxten Aaronson. Es gehe vor allem darum, die Werte richtig zu interpretieren „und einen sehr guten 360-Grad-Blick zu haben“, sagte Beck ganz allgemein.

Toppmöller ist weit davon entfernt, sein gesamtes Training nur nach Zahlen auszurichten, der Trainer weiß, dass gerade im Spitzensport ab und an auch mal über den inneren Schweinehund hinausgegangen werden muss, damit körperliche und mentale Grenzen verschoben werden können. Dass also ein gewisses, kalkulierbares Risiko in der Trainingssteuerung dazugehört und Verletzungen ohnehin nicht gänzlich vermieden werden können. Gerade in Spielen.

Der CK-Wert bei Profifußballern hat auch Tücken

An anderer Stelle, in Wolfsburg, sprach sich vor einigen Jahren eine spannende Geschichte rum. Damals nämlich begehrten die Profis irgendwann gegen den Trainer auf, weil dieser die Intensität seine Übungseinheiten irgendwann fast ausschließlich nach dem CK-Wert ausrichtete, der - aus seiner Sicht - bei zu vielen Profis oft viel zu hoch war und er damit den Umfang der Schufterei über Wochen drosselte. Das Ergebnis: Die Spieler fühlten sich nicht fit, waren es vermutlich auch nicht, sie sprachen dies an, doch es änderte sich nichts, einzig das gegenseitige Vertrauensverhältnis litt und der Trainer musste relativ zeitnah gehen.

Bei Eintracht Frankfurt übrigens gab es am Dienstagvormittag in personeller Hinsicht eine positive Nachricht: Abwehrmann Koch meldete sich fit fürs Mannschaftstraining und zog die Einheit durch. Einzig Kapitän Rode stand nicht auf dem Rasen. Doch keine Sorge, ließ Pressemann Niedzwiedzki verlauten, „er trainiert individuell. Es ist eben der Sebastian.“ Und der braucht ab und an seine Pausen. Für diese Feststellung braucht’s wohl nicht mal einen CK-Wert.