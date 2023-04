Eintracht Frankfurt angeblich heiß auf zwei Toptalente

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt bereitet sich bereits auf die kommende Saison vor und beobachtet offenbar einige vielversprechende Talente in ganz Europa.

Frankfurt – Die Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen und das Sommer-Transferfenster rückt immer näher. Da die aktuelle Form von Eintracht Frankfurt deutlich zu wünschen übrig lässt und einige Leistungsträger wie Randal Kolo Muani oder der verletzte Jesper Lindström Frankfurt verlassen könnten, gibt es dementsprechend einige potenzielle Neuverpflichtungen, nach denen sich die SGE umschaut. Nun tauchen zwei neue Namen in dieser Riege auf: El Chadaille Bitshiabu von PSG und Yunus Musah vom FC Valencia könnten laut den Portalen Foot Mercato und Goal vielleicht bald in Frankfurt Fußball spielen.

El Chadaille Bitshiabu Geboren: 16. Mai 2005 in Villeneuve-Saint-Georges, Frankreich Aktueller Verein: Paris St. Germain Französische U-Nationalmannschaften: 18 Einsätze (U17, U18, U19)

Eintracht Frankfurt beobachtet wohl Bitshiabu von PSG

Die Transferphilosophie und Kaderplanung von Eintracht Frankfurt stellt vor allem junge und entwicklungsfähige Talente in den Fokus. El Chadaille Bitshiabu von Paris St. Germain ist ein Spieler mit einem ähnlichen Profil wie der Engländer Callum Doyle von Manchester City, den die SGE ebenfalls beobachten soll. Der Franzose ist mit 17 Jahren nochmal zwei Jahre junge als Youngster Doyle (19). Auch Bithsiabu spielt in der Innenverteidigung und durchlief die französischen Junioren-Nationalmannschaften.

In der aktuellen Saison kommt er auf dreizehn Einsätze im Starensemble von Paris. Der Vertrag des 1,96 Meter großen Profis läuft nur noch bis 2024. PSG ist an einer Vertragsverlängerung interessiert, würde ihr Abwehrtalent aber laut Foot Mercato für etwa 15 Millionen Euro abgeben. Zu konkreten Verhandlungen und einem Angebot seitens der SGE kam es bislang noch nicht. Kostspielige Investitionen könnten sich die Frankfurter ohnehin erst leisten, wenn Transfereinnahmen in trockenen Tüchern sind.

El Chadaille Bitshiabu feierte für PSG im Spiel gegen den FC Bayern in München sein Champions-League-Debüt. © imago/Ulmer

Auch Musah von Valencia offenbar ein Thema bei Eintracht Frankfurt

Ein weiterer junger Spieler, an dem Eintracht Frankfurt laut Goal Interesse zeigt, ist Yunus Musah. Der zentrale Mittelfeldspieler befindet sich mit dem FC Valencia in akuter Abstiegsnot. Sollten die Spanier tatsächlich nicht die Klasse halten, würde das den Preis von Musah, dessen aktueller Marktwert laut Transfermarkt bei 22 Millionen Euro liegt, deutlich drücken.

Allerdings stehen mit Liverpool, Arsenal, Chelsea und dem BVB Konkurrenten um den US-Amerikaner auf dem Plan, mit denen die Eintracht finanziell und sportlich nicht mithalten kann. Nur wenn das Interesse der Topvereine abklingt, könnte die SGE einen Transfer realisieren. Noch stehen also viele Fragezeichen bezüglich der Neuzugänge für die kommende Spielzeit im Raum. Einzig die Verpflichtung des Ecuadorianers Willian Pacho von Royal Antwerpen steht bereits fest. In den kommenden Monaten werden jedoch mit Sicherheit weitere Spieler hinzukommen. (jsk)