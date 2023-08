Eintracht-Abgang fast fix: Sow zum Medizincheck bei Europa-League-Sieger

Von: Jan Oeftger

Eintracht Frankfurt verliert mit Djibril Sow einen zentralen Mann. Sein neuer Verein kommt jedoch eher überraschend. Der Schweizer wechselt nach Spanien.

Frankfurt – Dieser Abgang hatte sich schon abgezeichnet. Dass Djibril Sow Eintracht Frankfurt in dieser Transferperiode verlassen wird, schien wahrscheinlich. Der neue Verein des zentralen Mittelfeldspielers wird einige eher überraschen. Nach vier Jahren bei der Eintracht wagt Sow den nächsten Schritt und wird weiter in der Champions League spielen.

Djibril Sow Geboren am: 06. Februar 1997 (26 Jahre alt) Spiele und Tore für die Eintracht: 160/8

Eintracht Frankfurts Sow zieht es doch nicht nach Italien

Wie der Sport1- und hr-Journalist Christopher Michel berichtet, ist der Wechsel Sows zum FC Sevilla bereits perfekt. Beide Vereine sollen sich demnach auf eine Ablöse geeinigt haben, die auf 14 Millionen ansteigen kann. Spanische Medien berichten von einer Sockelablöse von zehn Millionen Euro. Zuvor hatte es danach ausgesehen, dass es Sow nach Italien zu Lazio Rom ziehen könnte. Doch der Schweizer habe sich nun anders entschieden.

Damit steht für den Dauerläufer ein Transfer zum aktuellen Europa-League-Sieger an. Mit Sevilla verbindet Sow auch seinen sportlich bislang größten Erfolg. In der andalusischen Hauptstadt konnte der defensive Mittelfeldspieler im vergangenen Jahr selbst mit der Eintracht den Sieg in der Europa League feiern.

Eintracht Frankfurts Djibril Sow zieht es nach Andalusien zum FC Sevilla. © IMAGO/Revierfoto

Sow darf nach Eintracht-Abschied wieder Champions League spielen

Doch das wird für Sow nicht der Grund sein, nach Spanien zu wechseln. Der FC Sevilla ist wie die Eintracht im Vorjahr durch den Titel für die Champions League qualifiziert. Für Sow ist es dann schon die vierte Teilnahme an der Königsklasse. Mit seinen Ex-Vereinen Borussia Mönchengladbach und den Young Boys Bern konnte er ebenfalls schon an dem Wettbewerb teilnehmen. Aus Bern wechselte Sow 2019 für 14 Millionen Euro zur Eintracht.

Für die Frankfurter steht zwar einerseits der sportliche Verlust, andererseits bekommen sie eine hohe Summe für einen Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hatte. Laut Sport1 haben sich Sow und sein Berater stets fair verhalten und wollten verhindern, in das letzte Vertragsjahr zu gehen. Ein Treffen mit Sevilla innerhalb des Trainingslagers sei abgesprochen gewesen.

Verpflichtet die Eintracht noch einen Sow-Ersatz?

Die SGE hat mit Ellyes Skhiri und Hugo Larsson in diesem Sommer bereits zwei Spieler für Sows Position verpflichtet. Dennoch könnte noch ein Ersatz kommen. (jo)