Eintracht Frankfurt: Hellmann macht sich Sorgen

Von: Thomas Kilchenstein

Sieht Eintracht Frankfurt auf bestem Wege: Axel Hellmann. © Jan Huebner

Der Vorstandssprecher geht mit einem „mulmigen Gefühl“ in diese besondere Bundesliga-Saison. Mit dem eigenen Klub hat das aber wenig zu tun.

Frankfurt – Eigentlich, sagt Axel Hellmann, könne er jetzt bis Weihnachten „in den Dauerurlaub“ gehen, seine Arbeit sei längst getan: Eintracht Frankfurt „als Gesamtkunstwerk“ stehe, man gehe „voll ausgelastet an allen Ecken und Kanten in die Saison“. 35 000 Dauerkarten sind an Mann und Frau gebracht, alle Heimspiele in diesem Jahr nahezu ausverkauft, und wenn demnächst alle 58 000 Fans in die Arena kämen - wegen diverser Baumaßnahmen im neuen Oberrang muss sich der Klub in den ersten beiden Heimspielen noch mit 55 000 begnügen – entfalte das ehrwürdige Waldstadion eine weitere, sehr eigene Wucht. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Eintracht Frankfurt Gegründet am: 8. März 1899 Präsident: Peter Fischer Trainer: Dino Toppmöller

Axel Hellmann: „Stehen vor einer ganz besonderen Saison 2023/24“

Aber der Vorstandssprecher der Eintracht wäre nicht der Vorstandssprecher der Eintracht, wenn er sich jetzt tatsächlich „in den Ruhemodus“ verabschieden würde. Das ist nicht der Anspruch des mächtigen Machers. Und es gibt ja in der Tat noch eine Menge Aufgaben, übergeordnete, und nicht nur beim hessischen Bundesligisten, den er ohnehin auf dem besten Weg sieht. „Ich gehe mit viel Aufmerksamkeit, Spannung, Hunger und Neugier in diese Runde.“

Der Blick des Strategen geht sogleich weiter. Er findet, man stehe vor „einer ganz besonderen Saison 2023/24“, weil sich ein „großes, internationales Turnier“ im eigenen Land daran anschließt. Und trotz des „Weltuntergangs, der momentan beschrieben“ werde, freue er sich wie ein kleines Kind auf diese Europameisterschaft. Dass es sportlich im Augenblick bei der DFB-Auswahl klemmt, will er gar nicht leugnen, will es aber auch nicht überdramatisiert wissen: Gerade Eintracht Frankfurt sei ein gutes Beispiel, man kann in der ersten Pokalrunde bei einem Viertligisten ausscheiden, den Saisonstart verpatzen und am Ende „doch etwas Güldenes in Händen halten“.

Axel Hellmann befällt ein „mulmiges Gefühl“

Und doch sieht Axel Hellmann durchaus „düstere Wolken“ aufziehen. Ihn befalle ein „mulmiges Gefühl“, wenn er an das immens sprudelnde „saudische Geld“ denkt, an diese „Wucht, mit der Kapital außerhalb des Kreislaufs Fußball in den Kreislauf Fußball fließt“. Das werde sicherlich Auswirkungen auf die aktuelle Saison haben.

Nicht nur deshalb muss sich die Bundesliga wappnen, sie muss aufmerksam bleiben, darf Trends und Entwicklungen nicht verpassen. Hellmann, der interimsweise ein dreiviertel Jahr die DFL führte und die Liga zu einem – gescheiterten – Deal mit einem Strategischen Partner bei einem Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro drängte, befürchtet, dass die Fußballwelt in naher Zukunft „in eine relevante und in eine weniger relevante“ geteilt werde. Die Bundesliga müsse zu den relevanten gehören, dazu seien Investitionen unabdingbar. „Es geht nicht darum, Klubs mit Geld zu fluten oder die Premier League einzuholen. Es geht darum: Wie erhalten wir genau diese Welt, die wir in der Bundesliga so schätzen.“ Und wie bekomme man die Bundesliga so werthaltig wie möglich in den Markt, das sei die „größte zentrale Aufgabe“, die gemeistert sein will.

Axel Hellmann lobt Transfer von Harry Kane zum FC Bayern

Wenn die Bundesliga diesen Trend verschlafe, drohe eine „schleichende Spirale nach unten“. Insofern sei es „großartig“, sagt Hellmann, dass ein Weltstar wie Harry Kane in die heimische Liga wechselt – dass der FC Bayern der Konkurrenz dadurch womöglich davongaloppiere, glaube er übrigens nicht. Hellmann erwartet viel mehr einen spannenden Kampf eines Quartetts um den Titel, zwischen Bayern, Leipzig, Leverkusen und Dortmund.

Erneut hat sich der 52 Jahre alte Vorstandsboss bei der Saison-Eröffnungspressekonferenz ausdrücklich gegen eine Einzelvermarktung im Profifußball ausgesprochen. „Wenn alle in die Einzelvermarktung gehen, wird es einige wenige Gewinner geben. Ich glaube, wir würden dazugehören“, sagt der Strippenzieher, „aber auch wahnsinnig viele Verlierer und in der Liga einen noch größeren Leistungsunterschied. Das kann nicht im Interesse der Wettbewerbsintegrität, –fairness und Spannung sein.“ Der Grundgedanke von Solidarität, an die sich, wie Hellmann eigens erwähnt, auch Bayern und Borussia Dortmund hielten, werde bei der Einzelvermarktung hinten runterfallen. Die Folge: Die Schere in der Liga würde noch weiter aufgehen. Zumal sich das Gros jener Klubs in der Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich schwerer tut – auch Eintracht Frankfurt, die „keinen Konzern, kein Werk oder ein Brausehersteller“ hinter sich hätte, die regelmäßig das Budget sicherstellten.

Eintracht Frankfurt sieht sich rein sportlich gut gerüstet

Rein sportlich sieht sich Eintracht Frankfurt laut Markus Krösche gerüstet. Wie immer sattelte der Sportvorstand auf die erreichten Ziele noch etwas darauf, jetzt wolle man den „erfolgreichen Weg der letzten beiden Jahre weiter nach vorne treiben“. Dazu gehört zwingend, das internationale Geschäft über die Liga zu erreichen und in der Conference League, für die man sich im Playoff-Spiel gegen Lewski Sofia oder Hapoel Beer Sheva (dauerte bei Redaktionsschluss noch an) qualifizieren muss, möglichst weit zu kommen. Dazu möchte Krösche, dass die Mannschaft das eigene Stadion zur Festung macht und deutlich mehr Heimspiele gewinnt als in der letzten Saison. Das Ganze soll, natürlich, mit „attraktivem, offensivem, mutigem Fußball“ gelingen, mit Leidenschaft und Leistungsbereitschaft.

Und am besten mit Randal Kolo Muani: Der Stand in der unendlichen Transfergeschichte sei unverändert, und da „wir die Entscheidung treffen und die Kontrolle haben“, sehe man dem aufgeregten Treiben entspannt zu.

Am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 wird Kolo Muani spielen. Wenn ihn Trainer Dino Toppmöller aufstellt.