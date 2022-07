Eintracht Frankfurt gegen LASK – Hier sehen Sie das Testspiel am Samstag im Live-Stream

Von: Niklas Kirk

Für die Eintracht geht es nach Österreich ins Trainingslager. © Arne Dedert/dpa

Im Rahmen eines einwöchigen Trainingslagers trifft die Eintracht am Samstag auf den Linzer ASK: So können Sie das Spiel jetzt live im TV und im Stream verfolgen.

Frankfurt – Vier Tage nach dem 1:0 Sieg bei Viktoria Aschaffenburg, steht für die Mannschaft von Oliver Glasner am Samstag um 15 Uhr das erste Testspiel im Rahmen des einwöchigen Trainingslagers im österreichischen Windischgarsten auf dem Programm. Hier wartet mit dem hiesigen Bundesligisten Linzer ASK der erste größere Prüfstein der Saisonvorbereitung, nach dem in den ersten Tests gegen den SV Nieder-Weisel und die Aschaffenburger Viktoria bereits zwei Siege verbucht wurden. Für die Oberösterreicher ist es bereits das fünfte Spiel der Vorbereitung, nachdem man sich unter anderem 1:1 von 1860 München trennte.

Für die Fans dürfte sich in diesem Spiel ein erster Einblick in die potenzielle Stammformation der kommenden Saison ergeben. So will Oliver Glasner auf weniger Wechsel und die weitere Integration der Urlaubsrückkehrer setzen. Im mühselig erkämpften Erfolg gegen Aschaffenburg habe sich gezeigt, dass noch viel Luft nach oben sei, die bestätigten Erkenntnisse aber insofern hilfreich sind, um in den kommenden Testspielen die Teamchemie weiterzu entwickeln.

Weiter warten auf Götze-Debut, zwei Spieler treten die Reise nicht mit an

Ungewiss bleibt, ob es bei dieser Partie bereits zum Debüt von Mario Götze kommt. Nachdem dieser aufgrund leichter muskulöser Probleme in den ersten Tests außen vor geblieben war, soll er dieser Tage wieder regulär trainieren und die Reise nach Österreich mit antreten. Als gewiss gilt dagegen, dass Goncalo Paciencia und Ajdin Hrustic nicht zur Reisegruppe gehören werden. Sie wurden beide für Verhandlungen mit potenziellen Arbeitgebern freigestellt.

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem Linzer ASK wird am Samstag, 09.07.2022, ab 15.00 Uhr in Pasching/Österreich ausgetragen. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live mitverfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen den Linzer ASK: Der Test Samstag live im TV bei Sky Sports News

Der Countdown zum Spiel in Pasching startet am Samstag, 09. Juli 2022, um 14.45 Uhr auf Sky Sport News mit den Vorberichten.

Um 15.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky-Abo.

Eintracht Frankfurt gegen den Linzer ASK: Der Test Samstag live im Stream bei WOW.

Weiter besteht die Möglichkeit, das Spiel bei WOW (vormals Sky Ticket) zu streamen.

Für die Nutzung von WOW wird ein Account benötigt, der ebenfalls kostenpflichtig ist.

(Niklas Kirk)