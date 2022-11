SGE im Achtelfinale der Champions-League: Die Pressestimmen

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt steht nach dem knappen 2:1-Sieg in Lissabon bei Sporting im Achtelfinale der Champions-League – die Pressestimmen zum Erfolg.

Frankfurt/Lissabon – Am Ende war es ein echtes Herzschlagfinale. Eintracht Frankfurt gewinnt in Portugal knapp, aber verdient mit 2:1 bei Sporting Lissabon. Damit sicherte sich die SGE den Einzug ins Achtelfinale der Champions-League. Dass Frankfurt mit der ersten Teilnahme in der Königsklasse direkt in die K.O.-Phase einzieht, ist ein historischer Erfolg für die Truppe von Trainer Oliver Glasner. Das ist auch der internationalen und nationalen Presse nicht verborgen geblieben – ein Überblick:

A Bola (Portugal): „Nacht der Enttäuschung für Sporting. Mit Rodes Einwechslung wuchs die Eintracht.“

O Jogo (Portugal): „Sporting fällt in die Europa League ab."

Record (Portugal): „Bittersüßer Gang in die Europa League. Sporting startete gut und wurde schlechter."

Jornal de Notícias (Portugal) : „Ein kleineres Übel, das viele Erinnerungen weckt."

Guardian (England): „Frankfurt zieht zum ersten Mal in die Runde der letzten 16 ein: Eintracht Frankfurt hat sich am Dienstag mit einem 2:1-Sieg gegen Sporting Lissabon erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert und den portugiesischen Klub aus dem Wettbewerb geworfen."

France24 (Frankreich) : „Frankfurt sichert sich gegen Sporting Lissabon das Weiterkommen: Dank eines entscheidenden Tores des Franzosen Kolo Muani hat sich Eintracht Frankfurt für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Die Mannschaft drehte das Spiel gegen Sporting Lissabon, das nach der 1:2-Niederlage in die Europa League absteigt."

Kicker (Deutschland): „Eintracht in Ekstase: Kolo Muani schießt Frankfurt ins Achtelfinale. Historische Eintracht feiert Leader Rode - und hat keine Party. Frankfurt steht bei seiner Debütsaison in der Champions League direkt im Achtelfinale. Groß feiern dürfen die SGE-Spieler den besonderen Coup aber nicht, auch wenn ein Spieler von Bier gesprochen hat."

Süddeutsche (Deutschland): „Frankfurts Europapokal-Moral setzt sich durch. Die Eintracht verweilt weiter auf dem Sonnendeck des europäischen Klubfußballs."

Sport1 (Deutschland): „Achtelfinale! Magischer Eintracht-Abend: Im entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel besiegt die Eintracht aus Frankfurt auswärts Sporting Lissabon. Damit ist der erstmalige Achtelfinaleinzug perfekt."

ntv (Deutschland): „Erst raus, dann im Achtelfinale. Eintracht gewinnt Thriller in der Krimi-Gruppe."

Sky (Deutschland): „CL-Achtelfinale! SGE feiert magische Nacht von Lissabon: Die Traumreise geht weiter: Mit einer beeindruckenden Energieleistung und großer Moral haben sich die ‚Euro-Adler' von Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale der Champions League gekämpft."

Sportschau (Deutschland): „Nach Rückstand - Kolo Muani schießt Eintracht in Lissabon ins Achtelfinale: Frankfurt steht im Achtelfinale der Champions League. In Lissabon läuft zunächst gar nichts zusammen, dann sorgen ein Elfmeter und Randal Kolo Muani für einen Eintracht-Feiertag."

Evan Ndicka von Eintracht Frankfurt macht nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions-League Luftsprünge. © Hmb Media/imago

(jsk)