Eintracht-Kolumne Ballhorn: Danke, Grünküüper

Von: Thomas Stillbauer

Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC im Deutsche Bank Park. © IMAGO/Marc Schueler

Eine gut gemähte Wiese, Männer vom anderen Stern, ein wenig Gefummel und ein Elfmeter, klar wie ein Eiswürfelbehälter: Eintracht Frankfurt schickt Hertha BSC heftig heim.

Kalt wie ein Kühlschrank gewinnt die Eintracht gegen hölzerne Hauptstädter. Dann ist aber auch mal gut mit albernen Alliterationen, verspricht Ballhorn, der einzige Liveticker auf den Europacup-Rängen, der erst nach dem dollen Dreier daherkommt. Aber sehen Sie selbst.

-28 Minuten: So.

-27 Minuten: Na.

-25 Minuten: Dann wollen wir mal schauen.

-23 Minuten: Ob der Rasen diesmal anständig gemäht ist.

-22 Minuten: Das sah ja aus gegen Schalke.

-21 Minuten: Kraut und Rüben.

-20 Minuten: So möchte man sich doch nicht präsentieren.

-17 Minuten: Jetzt nicht unbedingt wegen Hertha. Die sind Kummer gewöhnt. Und ackern.

-15 Minuten: Aber es kommen ja noch andere Gäste.

-13 Minuten: Darmstadt zum Beispiel.

-12 Minuten: Ehihi.

-10 Minuten: Ei jo, und Naaaapoli.

-8 Minuten: Jetzt wollen wir aber erst mal Herthinho die Lederhosen aus … äh …

-7 Minuten: Quatsch, der hat ja gar keine Lederhose an.

-4 Minuten: Der hat überhaupt keine Hose an.

-1 Minuten: Schönes Spiel, Jeschäftsfreunde.

Anpfiff: Robert Hartmann. Heute in modischem Schwarz.

1.Minute: Alle haben „gut trainiert“, hat Oli Glasner vorhin gesagt. Das erleichtert mich enorm.

2. Minute: Man stelle sich nur mal vor, alle hätten gesagt:

4. Minute: Och nö, Mister, ich trainiere heute mal schlecht.

7. Minute: Aber so, wie die bisher die Hertha-Abwehr durchpflügen …

9. Minute: … kann da kein Zweifel herrschen. Gut trainiert. Und, wie gesagt, gut drainiert. Die Wiese.

11. Minute: Das botanisch interessierte Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit:

12. Minute: Sieht heute echt ordentlich aus, das Geläuf. Danke, Grünküüper.

13. Minute: Die Herthaner sind so angetan davon, dass sie den Rasen in unserer Hälfte praktisch unberührt lassen.

17. Minute: Unter uns, Leute: Es müsste schon viernull stehen.

20. Minute: Oh! Elfer für Hertha? Hand von Hase? Oh! Elfer für uns? Foul an Kolo? Sieht nach letzterem aus. Der VAR vergleicht mal.

21. Minute: Für uns. RANDAL TOOROOO MUANIII! Danke VAR!

23. Minute: Hui, das war ein Stück Glück. Wenn das ein Elfer war, dann war ehrlich gesagt auch die Szene mit Hase auf der anderen Seite ein Elfer.

25. Minute: Dann war ehrlich gesagt ziemlich viel ein Elfer. Dann war ehrlich gesagt auch der Einbau unseres neuen Kühlschranks ein Elfer.

28. Minute: Der Kühlschrank war allerdings auf jeden Fall ein Elllllllll – TOOOOOR! RANDAL ZWEI TORO MUANi! Also TWORO MUANI!

30. Minute: Unfassbar. Was haben wir bitte für eine Offensive? Da fällt ja überhaupt nicht mehr auf, dass wir hinten mitunter ein bisschen dünn sind.

32. Minute: Aber noch mal zurück zu ehrlich gesagt: Schicken die uns einen Kühlschrank, der nicht passt, und bauen dann die halbe Küche um, damit er doch passt. Wenn das nicht elfmeterwürdig ist.

34. Minute: Was nicht mehr reinpasst, sind Weinflaschen. In den Kühlschrank. Nur noch in die Tür. Die Flaschen.

37. Minute: Da aber auch nur noch vier (inkl. Milch und Apfelsaft).

39. Minute: Weil unten die Gemüseabteilung vergrößert wurde.

40. Minute: Typisch.

42. Minute: DAS wäre ein Strafstoß gewesen. Ohne Torwart!

44. Minute: Aber hey, wie wollen mal nicht meckern:

45. Minute: Endlich VAR-Gerechtigkeit für den Wahre-Tabelle-Spitzenreiter Eintracht Frankfurt.

HZP: Oh. Hat der Sky-Kommentator wirklich gerade gesagt, für die Hertha gelte es …,

INHZP: … sich in der 2. HZ „nicht rumspielen zu lassen“?

INHZP: Hüstel. Höchstens Herthinho.

46. Minute: Weiter. Hertha mit drei Neuen, aber immer noch ohne Fredi Bobic.

48. Minute: Und Herthinho immer noch ohne Hose. Wenn er überhaupt dabei ist.

50. Minute: Eher nicht. Ist ja kein Heimspiel für ihn. Der ist bestimmt in Berlin und bereitet sich auf die Wiederholung vor.

52. Minute: Für die Wahl. Zum Abgeordnetenhaus.

54. Minute: Denn wenn die Szene mit Kolo ein Elfer war, dann war ehrlich gesagt auch die Berlin-Wahl ein Elfer.

56. Minute: Aber das wurde ja auch geahndet. Die Wahl wird ja wiederholt.

58. Minute: TOOOO – annee donnich. Aber hä? Der Ball kommt doch ganz klar vom Gegner. Zu viel Abseits sagen sie. Na denn. Die TV-Bilder lassen da viel Raum für Fantasie.

62. Minute: Leute, Leute, Leute. Kevin Trapp. Was für ein Typ.

64. Minute: Der Gegner rempelt ihn. Der Gegner stört ihn. Der Gegner will ihn nervös machen.

65. Minute: Was macht der Trappo? Schaut. Sieht. Schlägt den Ball über ca. 498 Meter direkt auf den Fuß von Jesper.

67. Minute: Danke. Bitte. Bis 2026. Mindestens. Warm ums Herz.

69. Minute: Wir bringen Seppl, Porree und Lenzer. Die haben wir auf der Bank. Das ist doch alles Irrsinn. Das ist doch nicht normal für ’ne Eintracht.

71. Minute: Wir bedanken uns bei Deitschi, Jesper und Max. Das war stark vom neuen Flügelblondie. Adlerstark.

73. Minute: Apropos adlerstark: Im Stadion gibt es Transparente: „Stark bleiben Sonny! Wir wollen noch gemeinsam Meister werden!“

75. Minute: Das geht an Helmut Sonneberg, 91, den Mann mitten aus dem Herzen der Eintracht.

78. Minute: Ballhorn kann sich da nur anschließen. Alles, alles, alles Gude, Sonny.

80. Minute: Hertha holt den Prince aufs Feld.

83. Minute: Bruda. Halt den Ball flach.

85. Minute: Feierabend für RKM. Ihr Auftrag, Alarmioooooo – Goethe! Neiiin!

86. Minute: Den muss er eigentlich macheeeeeen – neiiiin! Den auch!

88. Minute: Wenigstens spielen wir jetzt wieder mit und haben auch mal eine Chance. War ja nix mehr die ganze Zeit.

90. Minute: Übrigens: Wenn das ein Elfer war, dann ist ehrlich gesagt …

92. Minute: … auch die Übertragungsgeschwindigkeit ein Elfer. Die Bezaubernde gratuliert schon, dabei läuft das Spiel noooooch … Toooor!

93. Minute: Butaweich!

Abpfiff: Tuta auf Buta. Fand ich ganz gut da.

95. Minute: Was für eine Hammertruppe.

97. Minute: Bock auf Pokal.

1899. Minute: Mit allen Adlern zusammen, bitte.