Eintracht Frankfurt zieht im Rennen um Sturm-Juwel wohl doch den Kürzeren

Elye Wahi stand kurz vor einem Wechsel zur SGE. Doch offenbar bleibt er jetzt in Frankreich. Die aufgerufene Ablöse war für die Eintracht zu hoch.

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt steht in den nächsten beiden Wochen die finale Phase des Transfersommers an. Offensiv-Star Randal Kolo Muani hat sich wohl mit Paris Saint-Germain über einen Wechsel verständigt und könnte die SGE noch verlassen. Einen möglichen Ersatz schien die Eintracht in Stürmer Elye Wahi vom Montpellier HSC ausgemacht zu haben. Allerdings ist der Transfer des französischen Offensiv-Juwels jetzt offenbar geplatzt.

Elye Wahi Geboren: 02. Januar 2003 (Alter 20 Jahre), Courcouronnes Verein: HSC Montpellier Position: Mittelstürmer Marktwert: 35 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Eintracht zieht den Kürzeren: Sturm-Juwel Wahi bleibt doch in Frankreich

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schließt sich Wahi, der in der abgelaufenen Ligue-1-Saison in 33 Spielen 19 Tore und sechs Vorlagen beisteuerte, zeitnah dem französischen Vize-Meister RC Lens an. Demnach überweist der Champions-League-Teilnehmer mitsamt möglicher Bonuszahlungen knapp 35 Millionen Euro an Montpellier. Die Eintracht zieht im Rennen um den begehrten Franzosen, an dem auch Chelsea interessiert gewesen sein soll, den Kürzeren.

Dabei hatte unter anderem die französische Sportzeitung L‘Équipe zuletzt von einer Einigung zwischen Wahi und der SGE berichtet. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller habe ihn in intensiven persönlichen Gesprächen von einem Wechsel an den Main überzeugt, hieß es. Anschließend gaben die Frankfurter ein Angebot für den Angreifer ab, das allerdings deutlich zu niedrig war. Trotzdem schien eine Verpflichtung des 20-Jährigen möglich.

SGE-Transferziel Wahi geht nach Lens: Ablöse für Eintracht nicht zu stemmen

Nun kommt es also anders: Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete am Wochenende, dass Wahi bereits den Medizincheck beim Klub aus dem Norden Frankreichs absolviert habe. Beim Ligue-1-Zweiten des letzten Jahres erhält einen Kontrakt bis 2028. Eine offizielle Verkündung des Wechsels durch Lens ist somit zeitnah zu erwarten.

Für die Eintracht bedeutet dies nun, dass sie sich für den Falle eines Kolo-Muani-Abgangs anderweitig nach einem neuen Stürmer umschauen muss. Zwar ist der Abgang des Frankfurter Star-Stürmers, der zum Bundesliga-Auftakt gegen Darmstadt 98 von Beginn an auflief, noch nicht sicher.

Klar ist aber: Das Transferfenster schließt in weniger als zwei Wochen am 1. September. Bis dahin müssten die sportlichen Verantwortlichen um Sportchef Markus Krösche eine Alternativ-Lösung finden, sollte es Kolo Muani nach Paris ziehen. Eine komplizierte Angelegenheit, ist der Franzose doch eine Art Frankfurter Lebensversicherung. Indes gestaltet sich auch die Verpflichtung eines anderen Wunschspielers der Eintracht schwierig. (wuc)

