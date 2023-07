Eintracht-Neuzugang will zurück in die Nationalmannschaft

Von: Marcel Schwenk

Robin Koch ist zurück in der Bundesliga und läuft in der Saison 2023/24 für Eintracht Frankfurt auf. Der Abwehrspieler setzt sich große Ziele.

Frankfurt – Der Sommer 2023 ist bei Eintracht Frankfurt besonders ereignisreich, diverse Neuzugänge wurden bereits am Main begrüßt. Am Dienstag (11. Juli) stellte sich nun Robin Koch in einer Pressekonferenz den Fragen der Medien, klärte über seine Ziele und die Gründe für seinen Wechsel auf.

Robin Koch Geboren: 17. Juli 1996 (Alter 26 Jahre) in Kaiserslautern Bisherige Vereine im Profibereich: 1. FC Kaiserslautern, SC Freiburg, Leeds United, Eintracht Frankfurt (Leihe) Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2024 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft: 8 (0 Tore)

Eintracht Frankfurt: Robin Koch von Gesprächen mit Krösche und Toppmöller angetan

„Vor allem mit Markus Krösche habe ich viel kommuniziert. Wie er und Dino Toppmöller sich um mich bemüht und mir meinen persönlichen Weg aufgezeigt haben, war für mich ein Zeichen, wie unbedingt mich die Eintracht haben will und dass ich sehr gut hier reinpasse“, führte der Innenverteidiger aus.

Am Ende sei es bei Leeds United – mit dem Traditionsverein stieg der 26-Jährige aus der Premier League ab – eine „schwierige Situation“ gewesen. „Ich habe dann erst einmal ein bisschen Abstand und Zeit gebraucht, um über meinen nächsten Schritt nachzudenken. Am Ende war es eine Bauchentscheidung, und das Gefühl hat sich in meinen ersten beiden Tagen hier in Frankfurt direkt bestätigt“, so Koch, der zunächst für ein Jahr auf Leihbasis aus England kommt, danach aber fest verpflichtet werden kann.

Eintracht-Neuzugang Robin Koch stand zuletzt im Juni 2021 für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz. © ULMER via www.imago-images.de

Robin Koch peilt bei Eintracht Frankfurt „absolute Führungsrolle“ an

Für die kommende Spielzeit, die für Eintracht Frankfurt direkt mit dem prestigeträchtigen Derby gegen Darmstadt 98 startet, hat sich der Abwehrspieler einiges vorgenommen: „Ich möchte hier eine absolute Führungsrolle einnehmen und das ist das, was auch der Coach und alle von mir erwarten und worauf ich mich freue.“

Damit könnte Koch in die Rolle des abgewanderten Evan Ndicka schlüpfen, der sich gen Rom verabschiedete. Neben seinen Stammspieler-Ambitionen verfolgt der ehemalige Kaiserlautern- und Freiburg-Spiel aber noch ein weiteres Ziel. Durch gute Leistungen im SGE-Dress will er sich für die DFB-Auswahl empfehlen, für die er bislang acht Mal zum Einsatz kam.

Eintracht-Neuzugang Koch über DFB-Auswahl: „Rückkehr natürlich ein Thema“

„Die Rückkehr in die Nationalmannschaft ist natürlich ein Thema. Erstmal liegt der Fokus aber auf Frankfurt. Ich will hier eine gute Saison spielen und dann wird man sehen, ob die Tür wieder aufgeht. Klar ist das auch ein Faktor, der in solch eine Entscheidung mit reinspielt“, erklärte er. Bundestrainer Hansi Flick, der sich aufgrund der jüngsten Auftritte seiner Mannschaft Kritik ausgesetzt sieht, dürfte Kochs Entwicklung bei den Hessen verfolgen.

Bis zu einem möglichen Comeback in der Nationalmannschaft ist es allerdings noch ein gutes Stück. Zunächst steht erstmal die Saisonvorbereitung an, ehe der Pflichtspielauftakt in der 1. Runde des DFB-Pokals in Leipzig folgt. (masc)