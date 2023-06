Neue Chance unter Toppmöller? Eintracht-Stürmer darf sich zeigen

Von: Stefan Schmid

Teilen

Mit Igor Matanovic kehrt ein Spieler zur Frankfurter Eintracht zurück, der sich unter Neu-Trainer Dino Toppmöller unverhofft wohl Chancen ausrechnen kann.

Frankfurt - Igor Matanovic kehrt in diesem Sommer vom FC St. Pauli zurück nach Frankfurt. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Rückkehr aber vielmehr um einen de facto Neuzugang, denn Matanovic wurde nach seiner Verpflichtung Ende August 2021 umgehend an seinen Heimatverein zurück verliehen. Und obwohl der Mittelstürmer dort kaum für Scorerpunkte sorgen konnte, scheint es jetzt so, als bekomme er unter Dino Toppmöller die Chance, eine Liga höher den Durchbruch zu schaffen.

Igor Matanovic Geboren: 31. März 2003 (20 Jahre) in Hamburg Position: Mittelstürmer Leistungsdaten 2. Bundesliga gesamt: 53 Einsätze, 3 Tore, 5 Vorlagen

Erfolglose Matanovic-Rückleihe zu St. Pauli

Als Igor Matanovic zum Ende der Transfersperiode im August 2021 von Markus Krösche nach Frankfurt geholt wurde, war dieser gerade einmal 18 Jahre alt und hatte bereits 17 Einsätze im deutschen Unterhaus auf den Buckel. Nach dem Willen der Eintracht-Verantwortlichen sollten in den darauffolgenden zwei Spielzeiten noch einige mehr dazu kommen, denn Matanovic wurde mit Vertragsunterschrift bis zum Ende der abgelaufenen Saison an die Kiezkicker zurück verliehen.

„Für seine Weiterentwicklung ist es wichtig, dass er so viel Spielpraxis wie möglich bekommt“, unterstrich Krösche in der damaligen Mitteilung den Plan, Matanovic bei St. Pauli weiter reifen zu lassen. Große Sprünge konnte dieser aber bei seinem Heimatverein nicht mehr machen. Am Ende der zweijährigen Leihe stehen, auch verletzungsbedingt, nur magere 36 weitere Einsätze in der 2. Bundesliga zu Buche – einige davon nur über wenige Minuten.

Igor Matanovic bejubelt einen seiner seltenen Treffer im Trikot des FC St. Pauli. © IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Matanovic darf sich unter Toppmöller bei der Eintracht beweisen

Trotz des eher durchwachsenen Karriereabschnitts der letzten beiden Jahre, scheint man bei Eintracht Frankfurt weiterhin große Stücke auf den großgewachsenen (1,94 Meter) Stürmer zu halten. Wie die Bild erfahren haben will, soll der 20-Jährige die komplette Vorbereitung unter Neu-Trainer Dino Toppmöller absolvieren und dort die Chance bekommen, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen.

So wird Matanovic mit dem Rest der Mannschaft am 10. Juli zum Trainingsauftakt zu erwarten sein, welcher mit einem Leistungstest beginnt. Bis zum ersten Pflichtspiel der Eintracht ist es da noch etwas mehr als ein Monat. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Frankfurt auf Lok Leipzig, das Spiel findet zwischen dem 11. und 14. August statt (noch nicht final terminiert). Bis dahin dürfte sich eine Tendenz abgezeichnet haben, ob für Matanovic ein Platz frei ist im Kader von Toppmöller oder nicht.

Eintracht Frankfurt: Das sind die Rekord-Torschützen Fotostrecke ansehen

Eintracht könnte Matanovic erneut verleihen

Sollte die Entwicklung Matanovics, dessen Durchbruch in Frankfurt durchaus eine Überraschung wäre, von Toppmöller noch nicht für weit genug empfunden werden, ist eine weitere Leihe realistisch. Der Stürmer ist mit einem langfristigen Vertrag bis zum Saisonende 2025/26 ausgestattet und besetzt ein Spielerprofil, welches vor allem in der körperbetonten 2. Bundesliga auf Interesse stoßen wird.

Außerdem wird auch Matanovic selbst genau beobachten, wie sich die Chance auf Einsatzzeiten bei der Eintracht entwickeln. Mit Randal Kolo Muani wird der Topstürmer der derzeitigen Saison der SGE wohl den Rücken kehren. Allerdings ist mit Omar Marmoush bereits ein anderer, bundesligaerfahrener Neuzugang auf der identischen Position festgezurrt und auch Ragnar Ache, diese Saison an Greuther Fürth verliehen, kehrt zunächst nach Frankfurt zurück. Mit Letztgenannten scheint sich Matanovic jedoch nicht duellieren zu müssen – ein Wechsel oder eine weitere Leihe Aches steht im Raum. (sch)