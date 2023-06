„Die Eintracht soll einzigartig sein“

Von: Ingo Durstewitz

Die kleine Eintracht trainiert schon wieder. Foto: Jan Hübner © Jan Huebner

Über die U21 sollen endlich mal wieder eigene Talente den Sprung zu den Profis schaffen. Der letzte, der das schaffte, war Aymen Barkok - 2016. Patrick Ochs geht von Bord.

Draußen auf dem Rasen im Sportpark Dreieich bittet Trainer Kristjan Glibo seine vor ein paar Wochen in die Regionalliga versetzten Eintracht-Spieler der U21 zur ersten Einheit der neuen Saison, drinnen im Pressebistro wird Nachwuchschef Alexander Richter in einer Medienrunde grundsätzlich. Er spricht über Werte und Botschaften, über die Philosophie des Vereins. „Eintracht Frankfurt soll einzigartig sein“, sagt der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. „Ich möchte, dass man erkennt: Das ist eine Eintracht-Mannschaft, die da auf dem Platz steht.“

Und eine Eintracht-Mannschaft, egal welchen Alters oder welcher Spielklasse, soll für etwas stehen, etwas verkörpern. „Wir wollen offensiv spielen, zielorientierten Ballbesitzfußball“, sagt der Ruhrpottler, also kein langatmiges Geschiebe in der Abwehr, sondern volle Pulle Attacke. „Wir wollen immer nach vorne spielen, das Spiel selbst kreieren, gleichzeitig wollen wir um jeden Zentimeter Boden kämpfen, ehrlich und transparent sein.“ Und den jungen Leuten soll mehr mit auf den Weg gegeben werden, als nur eine gute fußballerische Ausbildung. Da geht es um eine Art Verhaltenskodex, Richter gibt nur ein kleines Beispiel: Das Fordern von Gelben Karten für den Gegenspieler. „Das muss nicht sein, das soll nicht sein.“

Seit gut 15 Monaten steht der vom VfL Bochum gekommene Fachmann dem Eintracht-Unterbau vor, und natürlich weiß er, dass sich der große Erfolg nicht von heute auf morgen einstellt. Der letzte Eintracht-Spieler, der es vom Riederwald zu den Profis schaffte, war Aymen Barkok. Das ist schon ein paar Jahre her, Niko Kovac war es, der den damals blutjungen Instinktfußballer aus dem Hut zauberte. Das war 2016. Eine lange Zeit. Verfehlungen der Vergangenheit lassen sich nicht über Nacht beheben. Das ist ein Prozess, der aber nun in Gang gesetzt wurde. „Ich glaube schon, dass demnächst ein paar rauskommen“, sagt der 52-Jährige. Wann und wie viele könne er freilich nicht sagen, „das wäre auch unseriös“, flankiert Timmo Hardung, der Sportdirektor der Profis.

Profis sollen nicht aushelfen

Aber sie sind sich einig: Es tut sich was im Talentebecken der Eintracht. „Wir sind eine ganze Ecke stärker geworden“, findet Richter, nennt Scouting und Rekrutierung. „Da sind wir viel besser geworden, auch im „Elternmanagement“.

Die Zeiten, da die großen Talente sich früh etwa für Hoffenheim oder Mainz entschieden, sollen vorbei sein. Richter lobt die Jugend des Nachbarn aus Rheinhessen: „Mainz 05 leistet richtig gute Arbeit, da brauchen wir nicht drumherum reden.“ Aus Versehen wird die A-Jugend ja auch nicht deutscher Meister.

Aber Richter ist selbstbewusst genug, um das Licht seines Klubs nicht unter den Scheffel zu stellen. Er wirft ein dickes Pfund in den Ring: „Wir haben eine riesige Strahlkraft als Verein.“ Und: „Wenn wir unsere Philosophie verfolgen und sie den Eltern und den Spielern aufzeigen, bin ich sehr optimistisch, dass alle erkennen: Bei der Eintracht wird gut ausgebildet.“

Richter und sein Team haben dazu, wie er sagt, ein „großes Paket“ geschnürt, das beginnt bei der ganzheitlichen Betreuung der Spieler, der Persönlichkeitsentwicklung sowie schulischen Belangen und endet, na klar, bei der fußballerischen Ausbildung. Drei individuelle Talentbegleiter sind angestellt, großer Wert wird auf die Technik gelegt. Grundsätzlich seien die jungen Akteure „über alle Jahrgänge hinweg zu schlecht ausgebildet“, findet Richter. Ex-Profi Ervin Skela, einst Spielmacher mit herausragender Ballkontrolle, ist dort eng eingebunden. „Er ist prädestiniert dafür.“

Die U21, nun in der viertklassigen Regionalliga beheimatet, ist ein wichtiger Baustein. „Sie ist Gold wert, weil wir Talente weiterentwickeln können“, betont Richter. Und ihre Plätze sollen auch nicht durch Profis verbaut werden, die bei der Bundesligamannschaft nicht im Kader stehen. „Das wäre das Schlimmste, was wir machen könnten“, befindet der gebürtige Bochumer. „Da würden wir ja die Entwicklung unserer Talente blockieren.“ Wenige Ausnahmen könne es geben, wie letzte Saison beim jungen US-Amerikaner Paxten Aaronson, der mal in der Hessenliga auflief. „Das muss aber von der Alterstruktur passen.“ Und auch Rekonvaleszenten wie etwa Ansgar Knauff sollen sich in der Regionalliga keine Spielpraxis holen. „Das machen wir nicht, das ist nicht unsere Philosophie.“

Ein schneller Aufstieg der U21 in die dritte Liga ist nicht geplant und wäre auch illusorisch. Vielmehr freuen sich die Verantwortlichen auf die Derbys gegen Kickers Offenbach oder den FSV. „Die Jungs sollen die Atmosphäre im Stadion mitnehmen“, führt Richter aus. „Und auch den Druck spüren und gegen Widerstände ankämpfen.“

Nicht mehr an Bord ist Patrick Ochs, Sportlicher Leiter U16 bis U21 und früherer Profi. „Einvernehmlich“ habe man sich getrennt, meldete der Klub am frühen Abend. So ganz einvernehmlich war der Cut aber nicht. Es gab unterschiedliche Auffassungen und diverse Meinungsverschiedenheiten. Kurios: Ochs war noch für den Medientermin am Mittwoch vorgesehen. Doch ein für denselben Tag anberaumtes Gespräch über die Ausrichtung führte zur Trennung, die zeitlich überrascht, inhaltlich aber konsequent ist.