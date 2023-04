Schalkes Krauß mit Klartext zu möglichem Wechsel zur Eintracht – „Interessiert mich nicht“

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt buhlt um einen Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04, der hat aber gar keine Lust auf einen Wechsel an den Main.

Frankfurt/Gelsenkirchen - Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und muss die Mannschaft auf einigen Positionen umkrempeln. Daichi Kamada und Evan Ndicka verlassen den Verein und auch die Zukunft von Rafael Borre, Lucas Alario Randal Kolo Muani, Jesper Lindström und Djibril Sow ist nicht klar. Wahrscheinlich ist, dass aus diesem Quintett ebenfalls der ein oder andere Spieler im Sommer von Bord geht.

Name Tom Krauß Alter 21 Verein FC Schalke 04 Position Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkungen

Sportvorstand Markus Krösche hat eine schwierige Aufgabe vor sich, denn der Kader soll so verstärkt werden, dass Trainer Oliver Glasner auch in der kommenden Saison mit seiner Mannschaft um die internationalen Plätze spielen kann. Bislang ist lediglich Willian Pacho fix, den es vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an den Main zieht. Weitere Neuzugänge werden aber mit ziemlicher Sicherheit folgen.

Nach Informationen der Frankfurter Rundschau zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an Tom Krauß vom FC Schalke 04. Der zentrale Mittelfeldspieler ist derzeit von RB Leipzig an die Gelsenkirchener ausgeliehen, bei Klassenerhalt gibt es eine Kaufpflicht, die den deutschen U21-Nationalspieler fest an die „Knappen“ bindet. Bei Abstieg müsste er aber zurück nach Leipzig, doch dort sind seine Chancen auf Einsätze nicht gerade hoch.

Tom Krauß vom FC Schalke 04. © IMAGO/RHR-FOTO

In der laufenden Saison kommt Krauß auf 29 Pflichtspiele für den FC Schalke 04, in denen er einen Treffer erzielen konnte. Die SGE ist übrigens nicht der einzige Klub aus der Fußball-Bundesliga, der Interesse am 21-Jährigen zeigt. Neben den Adlern buhlen auch Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz 05 um das große Talent, das den Durchbruch in der Beletage des deutschen Fußballs geschafft hat.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Krauß

Krauß selbst hat aber gar keine Lust auf einen Wechsel. „Das interessiert mich alles nicht. Ich will die Klasse mit Schalke halten - dann habe ich hier Vertrag. Ich konzentriere mich voll auf Schalke“, sagte der Mittelfeldspieler zur WAZ. Bei einem Abstieg von S04 hat er aber keine Wahl und wird vorerst nach Leipzig zurückkehren müssen.

Für Krauß geht es in der Schlussphase der Saison also nicht nur um das Ziel Nichtabstieg mit dem FC Schalke 04, sondern auch um seine eigene Zukunft, die bei Erreichen des Klassenerhalts definitiv weiter im Ruhrpott liegt. (smr)