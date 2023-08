Eintracht-Stürmer mit millionenschwerem Angebot aus Saudi-Arabien?

Von: Sascha Mehr

Eintracht-Angreifer Lucas Alario hat offenbar ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien. Verlässt der Stürmer die SGE bereits wieder?

Frankfurt – Lucas Alario kam im Sommer 2022 zu Eintracht Frankfurt und sollte die Offensive verstärken. Bei Bayer Leverkusen saß er meistens auf der Bank und kam nicht an Platzhirsch Patric Schick vorbei. Am Main sollte sich das ändern, der Argentinier wollte endlich einen Stammplatz bei einem Klub.

Lucas Alario Geboren: 8. Oktober 1992 (Alter 30 Jahre), Tostado, Argentinien Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

„Lucas Alario verfügt über große Erfahrung und hat sich in Leverkusen als absoluter Teamplayer gezeigt. In den letzten Jahren hat er immer wieder seine Stärken im Torabschluss unter Beweis gestellt, und er kennt die Bundesliga bestens. Wir sehen uns mit Lucas in dieser Konstellation im Angriff für die Herausforderungen in der neuen Saison gerüstet“, sagte Sportchef Markus Krösche bei der Verpflichtung Alarios.

Ein Jahr später kann man festhalten, dass der Transfer eher ein Missverständnis war. Lucas Alario kam auch bei Eintracht Frankfurt nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und sah noch weniger Minuten als zuvor in Leverkusen. Der letztjährige Cheftrainer Oliver Glasner setzte im Angriff auf Senkrechtstarter Randal Kolo Muani und Jesper Lindström, auch Rafael Borre stand in der Hierarchie vor dem Argentinier.

Verlässt Lucas Alario Eintracht Frankfurt? © IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Gerüchte um einen Abgang Alarios. Ende Juni teilte Eintracht Frankfurt mit, dass den 30-jährigen Stürmer in den letzten Monaten immer wieder Kniebeschwerden plagten und er sich deshalb einem arthroskopischen Eingriff im rechten Knie unterziehen wird. Durch die Operation fiel der Argentinier mehrere Wochen aus, deshalb standen mögliche Interessenten nicht gerade Schlange.

Eintracht Frankfurt: Alario vor dem Absprung?

Wie der argentinische Pay-TV-Sportsender TyC Sports berichtet, soll Alario nun aber ein hochdotiertes Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen. Al Ahli zeigt wohl Interesse am Stürmer und hat ihm einen Zweijahresvertrag angeboten. Alario steht bei Eintracht Frankfurt noch bis Sommer 2025 unter Vertrag, deshalb wäre eine Ablöse fällig.

Bei einem entsprechenden Angebot würde Eintracht Frankfurt dem 30-Jährigen sicherlich keine Steine in den Weg legen. Mit Omar Marmoush und Jessic Ngankam hat Sportvorstand Markus Krösche zwei weitere Mittelstürmer verpflichtet und selbst bei einem Abgang von Borre wären die Chancen auf Einsätze für Alario sehr gering. (smr)