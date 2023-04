Eintracht-Kolumne Ballhorn: Rückrundenwein

Von: Thomas Stillbauer

Der BVB empfängt Eintracht Frankfurt. © Kraft/Imago

Eintracht Frankfurt zeigt in Dortmund, was sie kann: Tore schießen lassen. Unsere Kolumne Ballhorn.

Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst (Juliane Werding, 1975). Ballhorn, der einzige Liveticker, der erst nach dem Schlussakkord erscheint, ergeht sich diesmal aus Verzweiflung in gesungenen Allegorien. Singen Sie mit.

-29 Minuten: So, Ihr Lieben.

.

.

.

.

.

.

-27 Minuten: (Aaaargh – „Ihr Lieben“!)

.

.

.

.

.

.

-25 Minuten: Weiter geht’s.

.

.

.

.

.

.

-24 Minuten: Unter dem traditionellen Frankfurter Rückrundenmotto:

.

.

.

.

.

.

-23 Minuten: Locker austrudeln lassen.

.

.

.

.

.

.

-22 Minuten: Hinzu kommt:

.

.

.

.

.

.

-20 Minuten: Dortmund kann heute an den Bayern vorbeiziehen. Auf Platz 1.

.

.

.

.

.

.

-17 Minuten: Blöd.

.

.

.

.

.

.

-14 Minuten: Dann werden die sich doch garantiert wieder 90 Minuten hinten reinstellen.

.

.

.

.

.

.

-12 Minuten: Andererseits:

.

.

.

.

.

.

-10 Minuten: Ballhorn hat eine nagelneue PC-Tastatur.

.

.

.

.

.

.

-9 Minuten: Mit Kabel.

.

.

.

.

.

.

-8 Minuten: Ohne Blauzahn.

.

.

.

.

.

.

-6 Minuten: Also was soll schon passieren.

.

.

.

.

.

.

-4 Minuten: You’ll never walk alone (Gerry & The Pacemakers, 1963).

.

.

.

.

.

.

Anpfiff: Deniz Aytekin. Gude. I thought you were on my side (Cock Robin, 1985).

.

.

.

.

.

.

1.Minute: Man könnte so viel Schönes mit diesem Samstagabend anfangen.

.

.

.

.

.

.

2. Minute: Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen, die Vöglein singen.

.

.

.

.

.

.

5. Minute: Stattdessen das da.

.

.

.

.

.

.

8. Minute: Obwohl es bisher erstaunlich gut aussieht.

.

.

.

.

.

.

10. Minute: Aber wir wissen ja, wie es weitergeht.

.

.

.

.

.

.

11. Minute: Das desillusionierte Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit: Auch Aytekin pfeift gegen uns Mist.

.

.

.

.

.

.

13. Minute: Gelbe Karte für Lenzer, weil Helmut Haller ihm gegen das Bein tritt.

.

.

.

.

.

.

15. Minute: Seufz. Menschlich enttäuschend. Von Deniz und Helmut.

.

.

.

.

.

.

17. Minute: Ballhorn garniert den Abend dann mal mit ein paar hübschen Songzitaten aus 4,6 Milliarden Jahren Erdgeschichte.

.

.

.

.

.

.

20. Minute: Einsnull Dortmund. I still believe in God. But God no longer believes in me (The Mission, „Wasteland“, 1987).

.

.

.

.

.

.

23. Minute: Aber jetzt Ecke für uns. Das wird sicher eine Riesenchance. Lustig, lustig, trallallallallaa („Lasst uns froh und munter sein“, Urheber unklar, 19. Jhdt.)

.

.

.

.

.

.

24. Minute: Nein, natürlich keine Riesenchance für uns, die Ecke, sondern postwendend Tor für Dortmund. Zweinull.

.

.

.

.

.

.

28. Minute: Stop me, oh-ohoh, stop me. Stop me if you think that you’ve heard this one before (The Smiths, 1987).

.

.

.

.

.

.

30. Minute: Allerdings muss man sagen: Schiri Aytekin verteilt völlig absurde Gelbe Karten an uns. Was ist mit dem los?

.

.

.

.

.

.

32. Minute: Gibt’s doch gar nicht (Der Wolf, 1996).

.

.

.

.

.

.

34. Minute: Wenigstens ist Kevin Trapp nicht so schlimm verletzt, wie es eben zuerst aussah.

.

.

.

.

.

.

37. Minute: Das möchte man sich gar nicht ausmalen.

.

.

.

.

.

.

40. Minute: Dass wir nicht nur ohne Abwehr ins Pokalfinale einziehen, sondern auch ohne Torwart.

.

.

.

.

.

.

42. Minute: 3:0. Help (The Beatles, 1965).

.

.

.

.

.

.

45. Minute: Das ist schon ein wenig hart.

.

.

.

.

.

.

HZP: Oh my God (The Police, 1982).

.

.

.

.

.

.

46. Minute: Deitschi rein, Knauffi raus. Jetzt machen wir sie fertig.

.

.

.

.

.

.

50. Minute: Ha ha said the Clown (Manfred Mann, 1967).

.

.

.

.

.

.

52. Minute: Seppl Gelb. Seppl raus. Porree rein. Jetzt hat Dortmund überhaupt keine Chance mehr.

.

.

.

.

.

.

57. Minute: I heard it through the grapevine (Gladys Night & The Pips, 1967).

.

.

.

.

.

.

60. Minute: Wenigstens spielen wir uns jetzt keine eigenen Chancen mehr heraus.

.

.

.

.

.

.

64. Minute: Man muss ja auch Energie sparen heutzutage. Wichtig. Agathe Bauer (Snap, 1989).

.

.

.

.

.

.

68. Minute: Ach so, nee, der Originaltitel lautet: I got the Power.

.

.

.

.

.

.

72. Minute: Wäre ja schon schön, würden wir mal so konsequent spielen wie Dortmund, wenn es drauf ankommt.

.

.

.

.

.

.

75. Minute: Can you feel the force? (The Real Thing, 1978).

.

.

.

.

.

.

79. Minute: Also in der Liga, meine ich. In diversen Pokalen können wir es ja.

.

.

.

.

.

.

83. Minute: You can get it if you really want (Desmond Dekker, 1970).

.

.

.

.

.

.

86. Minute. Natürlich musst du nicht hoch in Dortmund gewinnen.

.

.

.

.

.

.

89. Minute. Du musst gar nichts (Die Sterne, 2020).

.

.

.

.

.

.

Abpfiff: Ok. Rest der Ligasaison mit dem zweiten Anzug. Fokus auf den Pokal.

.

.

.

.

.

.

95. Minute: Oder wie Udo J. singen würde:

.

.

.

.

.

.

96. Minute: Rüüückrundenweiiin

Und die altbekannten Lieder

Schenk noch mal ab

Und wenn ich dann traurig werde

Liegt es daran

Dass ich immer träume vom Verein

Du musst verzeihn

.

.

.

.

.

.

97. Minute: („Griechischer Wein“, 1974)

.

.

.

.

.

.

98. Minute: Who killed Bambi? (The Sex Pistols, 1979).

.

.

.

.

.

.

1899. Minute: Gute Nacht, Freunde (Inga & Wolf, 1972).