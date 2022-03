Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla: Europa League heute live im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt will in der Europa League weiter jubeln.

Achtelfinale der Europa League

Von Melanie Gottschalk schließen

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale der Europa League auf Betis Sevilla. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Sevilla - Eintracht Frankfurt ist am vergangenen Samstag (05.03.2022) gegen Hertha BSC mit dem 4:1-Sieg ein Befreiungsschlag gelungen. Pünktlich zum Achtelfinale in der Europa League scheint die SGE also wieder zu ihrer Form zurückgefunden zu haben – enorm wichtig, wartet mit Betis Sevilla doch kein einfacher Gegner auf die Mannschaft. Denn die Spanier zeigten zuletzt immer wieder starke Auftritte.

Am vergangenen Donnerstag (03.03.2022) zog Betis Sevilla ins Finale der Copa del Rey ein und könnte mit einem Weiterkommen gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League erstmals in der Geschichte des Vereins in das Viertelfinale eines internationalen Wettbewerbs einziehen. Deshalb gilt es für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, in den beiden Spielen das Beste aus sich rauszuholen.

Eintracht Frankfurt: Harte Nuss im Achtelfinale der Europa League

Dass die Spiele gegen Betis Sevilla im Achtelfinale der Europa League kein Spaziergang für Eintracht Frankfurt werden, hat Sportvorstand Markus Krösche bereits nach der Auslosung klargemacht: „Betis ist ein starker Gegner. Wir werden alles dafür tun, in die kommende Runde zu kommen“, sagte er. Die 1:3-Niederlage gegen Atlético Madrid am Wochenende dürfte keinen Einfluss auf die aktuell gute Form der Spanier haben.

Für Eintracht Frankfurt geht es dabei schon einen Tag früher mit der Europa League weiter als gedacht. Denn das Hinspiel des Achtelfinales steigt bereits am Mittwoch (09.03.2022). Der Grund: Stadtrivale FC Sevilla steht ebenfalls im Achtelfinale der Europa League und wird am Donnerstag (10.03.2022) den Premier-League-Club West Ham United empfangen. Deshalb wurde die Partie der SGE auf Mittwoch, 18.45 Uhr vorverlegt. 60.000 Zuschauer könnten beim Spiel im Estadio Benito Villamarín dabei sein, darunter rund 3000 Eintracht-Fans.

Die Europa-League-Partie zwischen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt steigt am Mittwoch, 9. März 2022, um 18.45 Uhr in Sevilla. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt zu Gast bei Betis Sevilla: Europa League heute live im Free-TV?

Das Europa-League-Spiel zwischen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Der Free-TV-Sender RTL hat sich für die kommenden drei Jahre zwar alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert, zeigt aber einige Spiele exklusiv auf ihrem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+.

Eintracht Frankfurt zu Gast bei Betis Sevilla: Europa League heute im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Achtelfinale der Europa League zwischen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt am Mittwoch, 09.03.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+.

zeigt das am Mittwoch, 09.03.2022, live und in voller Länge im Internet bei Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

Eintracht Frankfurt bei Betis Sevilla: Das Schiedsrichtergespann

Der Italiener Marco Guida wird das Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Betis Sevilla leiten. Ihm zur Seite stehen Ciro Carbone und Giorgio Peretti, Vierter Offizieller ist Luca Pairetto. Massimiliano Irrati wird als Videoschiedsrichter an den Bildschirmen Platz nehmen.

Eintracht Frankfurt zu Gast bei Betis Sevilla: Die Aufstellungen

Betis Sevilla: Bravo - Sabaly, Pezzella, Edgar, Aitor Ruibal - Rodriguez, William Carvalho, Canales, N. Fekir, Juanmi - Willian José

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Jakic, Sow, Kostic, Lindström, Kamada - Borré