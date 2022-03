RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie das Bundesliga-Spiel live im TV und Stream

27. Spieltag

Am 27. Spieltag der Bundesliga ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei RB Leipzig: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Leipzig/Frankfurt – Eintracht Frankfurt muss nach dem Last-Minute-Weiterkommen in der Europa League gegen Betis Sevilla wieder einen klaren Kopf bekommen für den Alltag Bundesliga. Doch einen Tag nach dem Europapokal-Highlight erwartete die SGE bei der Auslosung des Viertelfinales das nächste Highlight, denn die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner trifft auf den FC Barcelona. „Barca ist einer der größten Namen im europäischen Fußball. Aber salopp gesagt: Wer gegen den Fünften aus Spanien weiterkommt, kann das auch gegen den Dritten schaffen“, zeigt sich Glasner selbstbewusst.

Bevor es am 7. und 14. April in der Europa League gegen den FC Barcelona um den Einzug ins Halbfinale geht, muss Eintracht Frankfurt in der Bundesliga ran. Nächste Partie ist bei RB Leipzig, die ebenfalls um die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe kämpfen. „Wir gehen mit sehr viel Selbstvertrauen, aber auch großem Respekt in die Partie gegen Leipzig. Sie haben ihren Stil etwas geändert, spielen mehr auf kontrollierten Ballbesitz und abgeklärter. Unsere Herangehensweise ist immer gleich: Wir fahren dorthin, um zu gewinnen“, sagte Glasner zum Match gegen RB.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Rotation bei Gästen?

Wird es Änderungen in der Startelf geben? Nach 120 intensiven Minuten gegen Betis Sevilla könnte Trainer Glasner gegen Leipzig rotieren. „Sebastian Rode ist ein Kandidat, Hrustic hat es im zentralen Mittelfeld schon gut gemacht. Wir haben aus dem Europa League-Spiel keine schwereren Verletzungen mitgenommen. Wahrscheinlich wird am Sonntag die Entscheidung fallen, wer auflaufen wird“, hält sich der Coach weitestgehend bedeckt was die Startelf angeht.

Ein weiterer möglicher Kandidat für die Anfangsformation von Eintracht Frankfurt ist Jens Petter Hauge. „Er ist sehr fleißig im Training und Kraftraum. Er hat viel Schwung gebracht, war dynamisch und zielstrebig. Das freut mich für ihn. Nach der Länderspielpause werden wir wieder sehr viele Spieler benötigen“, lobt ihn Oliver Glasner vor dem Duell mit RB Leipzig.

RB-Coach Tedesco hat großen Respekt vor Eintracht Frankfurt, wie er auf der Pressekonfernz sagte: „Frankfurt ist eine sehr robuste Mannschaft, mit körperlich starken Spielern. Die Innenverteidiger machen es super und auf den Außen haben sie viel Tempo. Filip Kostic ist immer brandgefährlich. Die Qualität der Mannschaft ist unbestritten. Es wird ein spannendes Spiel.“

Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt steigt am Sonntag, 20. März 2022, um 15.30 Uhr in der Leipziger Red Bull-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Nachholspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Nachholspiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Nachholspiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 20. März 2022, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

