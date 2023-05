Randal Kolo Muani: Noch eine Saison ?

Von: Thomas Kilchenstein

Stürmer Randal Kolo Muani schließt einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt nicht aus. Der französische Nationalspieler sagt: „Man spielt kein Finale, man gewinnt es.“

Falls Didier Deschamps nicht weiß, was er mit diesem Samstagabend anfangen soll, hat Randal Kolo Muani einen prima Tipp. Er könnte sich doch das deutsche Pokalfinale ansehen, „das wird sicher ein sehr gutes Spiel“, außerdem spielen ja die beiden besten französischen Stürmer aus der Bundesliga gegeneinander, Christopher Nkunku, 16 Tore, und eben er, Kolo Muano, 15 Tore. Dieses Duell konnte doch selbst einen mit allerbesten Spielern verwöhnter Nationalcoach interessieren.

WM-Traum verarbeitet

Der Frankfurter Unterschiedsspieler, der in dieser Saison eine raketengleiche Entwicklung genommen, in 45 Pflichtspielen 40 Torbeteiligungen geschafft hat und dem sein Trainer Oliver Glasner „eine Weltkarriere“ prophezeit, jedenfalls ist heiß auf dieses Endspiel. Es ist, sein zweites binnen eines Jahres, das erste hat er, noch mit seinem alten Klub FC Nantes, gewonnen. Ein gutes Omen? Kolo Muani findet, dass die Partie im Olympiastadion gegen RB Leipzig das „einfachere Spiel“ werden wird, weil „wir eine großartige Mannschaft haben und an einem Strang ziehen“. Der Sieg in letzter Minute gegen den SC Freiburg habe dem Team zusätzlichen Schwung verliehen. Aber eigentlich hätte man diesen Schub gar nicht wirklich benötigt, alle Mann seien auf den großen Tag fokussiert. „Ein Finale spielt man nicht, man gewinnt es.“

Und deshalb schiebt der 24 Jahre alte Stürmer derzeit auch alle Gerüchte und Spekulationen um seine Zukunft elegant beiseite, momentan sei nicht der richtige Zeitpunkt darüber zu reden. Denkbar ist aber tatsächlich, dass Kolo Muani, vertraglich bis 2027 gebunden, ein weiteres Jahr bei der Eintracht spielt. „Es kann sein, dass noch eine Saison hier dazukommt, es besteht natürlich die Option, dass ich im Trikot von Eintracht Frankfurt noch bester Torjäger werden kann.“ Ähnlich hatte sich am Samstag bereits Sportvorstand Markus Krösche geäußert. Tiefer freilich lassen sich die Protagonisten derzeit nicht in die Karten schauen.

Die Summen, die derzeit in der Luft schwirren, 100, 120 Millionen Euro, könnten einen gewissen Druck ausüben, auf ihn aber nicht so sehr, es gebe auch andere „Drucksituationen“. Und die eine oder andere hat er ja schon auf bemerkenswerte Art und Weise gemeistert, etwa damit fertig zu werden, im WM-Finale in Katar in der Verlängerung kurz vor Schluss mit einem Schuss am argentinischen Torwart zu scheitern. Dieses Trauma habe er allein mit sich ausgemacht, „es ist Teil des Berufs, eine Chance zu vergeben.“ Tatsächlich hat es den schnellen Angreifer sogar noch besser gemacht, auch mental, negative Auswirkungen auf seine Leistungen in der Rückrunde habe es nicht gegeben. Auch das lobte Trainer Glaser kürzlich an ihm, diese Bescheidenheit, diese Bodenständigkeit, trotz all der Dinge, die in diesem Jahr auf den „großartigen Jungen“ eingeprasselt seien.

Für Randal Kolo Muani geht ein ohnehin überaus ereignisreiches, spektakulär erfolgreiches Jahr zu Ende: Er ist nicht nur Nationalspieler geworden, den Superstar Kylian Mbappé über den grünen Klee lobt, sondern binnen weniger als zwölf Monaten zu einem der besten Stürmer Europas geworden, um den die größten Klubs buhlen. Er war freilich mit ganz anderen Erwartungen nach Frankfurt gekommen, „ich wollte mich nur zurechtfinden in der Liga.“

Zu seiner „kompletten Saison“ gehört auch: Er hat von Didier Deschamps Einladungen zu den nächsten beiden Länderspielen erhalten.