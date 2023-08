Randal Kolo Muani: In den Fängen der Berater

Eintracht Frankfurt

Von Thomas Kilchenstein schließen

Eintracht Frankfurt muss hart bleiben, darf sich nicht erpressen lassen, kann sich nicht von Beratern und Spielern wie dem streikenden Franzosen auf der Nase herumtanzen lassen. Ein Kommentar.

Nun hat er doch getan, was die Sportliche Leitung von Eintracht Frankfurt lange Zeit für ausgeschlossen gehalten hatte, er sei doch „ein guter Junge“, intelligent dazu, das werde er niemals tun: streiken nämlich.

Wie man sich täuschen kann.

Stürmer Randal Kolo Muani hat das Abschlusstraining vor dem Playoffspiel gegen Lewski Sofia geschwänzt, mit der Begründung, damit seinen gewünschten Transfer zu Paris Saint Germain zu forcieren. Der Haken daran: PSG ist bislang nicht bereit, die entsprechenden finanziellen Forderungen der Frankfurter zu erfüllen, also: keine Freigabe.

Tatsächlich ist diese Taktik in der Beraterbranche ein alter Hut: nicht zum Dienst zu erscheinen, um weg zu kommen, weil kaum ein Klub es sich leisten will, einen unzufriedenen Spieler im Kader zu haben. Nachhaltig in Erinnerung ist ein erfolgreicher Streik im Falle von Ousmane Dembele, der so seinen Transfer von Borussia Dortmund zum FC Barcelona vorangetrieben hatte, auf Anraten seiner Berateragentur natürlich.

Interessanterweise hat Kolo Muani denselben Berater wie Dembele, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Erst platziert Kolo Muani über sogenannte „Transferexperten“ mit Reichweite die rührselige Nachricht, sich mit dem Wechsel einen Herzenswunsch erfüllen zu wollen, dann folgt als nächste Stufe die Arbeitsverweigerung, eine perfide, leicht zu durchschauende Strategie.

Eintracht Frankfurt sollte nicht einknicken, kann sich nicht von Beratern/Spielern auf der Nase herumtanzen lassen. Die miesen Praktiken dürfen nicht zum Erfolg führen. Der Klub muss hart bleiben, darf sich nicht erpressen lassen, auch nicht von PSG, selbst wenn er dann eine Weile bockig auf der Tribüne sitzt. Er wird wieder herunterkommen, so schlechte Karten hat die Eintracht nicht, Kolo Muani will in die Equipe Tricolore, es steht eine Europameisterschaft an, und ob Didier Deschamps, zu dem die Hessen Kontakt aufnehmen, über derlei Sperenzchen seines Spielers amüsiert ist, darf bezweifelt werden.

Auch im Falle Filip Kostic ist die Eintracht hart geblieben, auch da ist der Serbe erst nicht zum Training erscheinen, weil er nach Italien wollte trotz eines absurd lächerlichen Angebots von Lazio Rom. Es gab keine Freigabe.

Der Streik wird Kolo Muani viele Sympathien kosten, ob er weiß, dass er, in den Fängen der Berater, den falschen Weg eingeschlagen hat? Womöglich wird er doch gehen, aber für den Preis, den die Eintracht bestimmt, nicht wegen seines fiesen Ausstandes.