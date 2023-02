Auch für 80 Millionen: Eintracht will Kolo Muani nicht abgeben

Von: Jan Oeftger

Kolo Muani ist der Shootingstar bei Eintracht Frankfurt. Sportvorstand Krösche möchte den Stürmer unter allen Umständen behalten.

Frankfurt – Beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Neapel spielte Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt einmal mehr eine Hauptrolle. Dieses Mal sorgte der Franzose jedoch nicht mit Toren und Vorlagen für Aufsehen, sondern sah die Rote Karte. Doch auch vor Spielbeginn war der Top-Scorer schon wieder Gesprächsthema. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat eine klare Meinung, was den Offensivmann betrifft.

Vor dem Spiel gegen Neapel wurde Krösche bei Amazon Prime Video darauf angesprochen, dass es für Kolo Muani Angebote im Bereich von 80 Millionen Euro oder mehr geben könnte. „Würde ich ablehnen“, lautete die Antwort des sportlich Verantwortlichen der SGE. Er wollte sich auch keine Summe entlocken lassen, für die man den Franzosen sicher gehen lassen würde. Es habe „keinen Sinn, ein Preisschild zu machen“. Geht es nach der Eintracht, spielt der Sommer-Neuzugang auch in der nächsten Saison noch bei den Frankfurtern. „Wir wollen ihn behalten.“

Eintracht Frankfurt: Krösche hält Kolo-Muani-Verbleib für die beste Option

Auch wenn Krösche nichts ausschließen kann, hält er einen Verbleib auch für den Spieler selbst für die beste Option. „Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, muss sich aber in vielen Feldern verbessern. Lassen wir ihn mal hier.“ Kolo Muani spielt seine erste Saison auf höchstem Niveau. Zuvor spielte er zwar schon in Frankreichs erster Liga. In der Champions League bestreitet er aktuell jedoch seine erste Saison.

Eintracht Frankfurt möchte Stürmer Kolo Muani (links) auch für 80 Millionen nicht abgeben. © Mutsu Kawamori/imago

Nach 15 Toren und 14 Torvorlagen in 31 Spielen hat Kolo Muani jedoch schon jetzt die Größten des europäischen Fußballs auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt wurde vom Interesse zweier englischer Spitzenteams an Kolo Muani berichtet. Doch vorher warten in Liga und Pokal weitere Aufgaben auf Kolo Muani mit der Eintracht. In der Champions League wird er nach seinem Platzverweis erstmal zuschauen müssen. (jo)