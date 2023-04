Eintracht-Trainer Glasner auf dem Prüfstand

Eintracht Frankfurt taumelt in der Liga, im Saison-Endspurt steht einiges auf dem Spiel, nicht nur das Pokalhalbfinale - auch der Job von Coach Oliver Glasner.

Frankfurt - Vor dem Endspurt in dieser mal wieder so wechselhaften Saison hat der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche die Latte ganz schön hochgelegt. Unnatürlich hoch, irgendwie. Angesichts des Abschneidens in den zurückliegenden Wochen zumindest. Fünf Spiele sind in der Bundesliga noch auszutragen, diese fünf Spiele, fordert der Manager, solle die Eintracht-Mannschaft doch bitte schön gewinnen. Alle fünfe. Und den Pokalsieg soll‘s obendrauf geben, als Zugabe sozusagen. Schon am Samstag gegen Augsburg darf die Serie gerne starten. Was die Sache so kompliziert macht: Wie soll ein Team, das von der eigenen Topform so erschreckend weit weg ist, plötzlich fünfmal (oder siebenmal) in Serie siegen, wo es doch schon seit acht Partien auf einen Dreier wartet? Dafür spricht nicht so wirklich viel.

Andererseits: Es ist richtig, dass der Sportchef den Druck erhöht, keine Ausreden mehr hören will. Keine Alibis mehr, keine Schuldzuweisungen, keine Entschuldigungen, mal die Abwehr, dann die Verletzungen und vorne, ja, da fehle die Effizienz. Es ist Crunchtime, die hat der Trainer selbst ausgerufen, also gilt es jetzt einfach, die Reihen zu schließen und Volldampf zu marschieren – egal, wie die Umstände nun mal sind. Sie lassen sich eh nicht mehr ändern. Eintracht Frankfurt hat sich selbst in eine missliche Lage manövriert, in eine, die vor zwei Monaten noch ganz, ganz weit weg erschien. Aber die Realität holt nun mal jeden ein, im Leben wie im Sport. Eintracht Frankfurt ist ohne Zweifel in der Realität angekommen.

DFB-Pokal große Chance für Eintracht Frankfurt

Und Krösche liegt mit seiner Forderung auch insofern richtig, da das Ensemble tatsächlich mal wieder in die Spur kommen muss, um sich auch in eine entsprechende (mentale) Verfassung für das Pokalhalbfinale in acht Tagen beim VfB Stuttgart zu bringen. In der aktuellen Konstitution ist die Eintracht in Bad Cannstatt sicher nicht der Favorit, ein Ausscheiden wäre keine allzu große Überraschung.

Und doch wird es für die Frankfurter im Schwabenland darum gehen, nach Berlin und über den Cupwettbewerb vielleicht doch noch nach Europa zu kommen. Dazu sind zwei Siege notwendig, klingt irgendwie plausibler als fünf in der Liga. Es ist der letzte Strohhalm.

Oliver Glasner steht bei Eintracht Frankfurt unter Zugzwang

Auch für Trainer Oliver Glasner. Dem droht aktuell nicht die Entlassung, das wäre wenig zielführend und sinnvoll. Aber er steht unter Beobachtung, intern ist sein Schlingerkurs der letzten Wochen registriert worden. Da geht es um seine ungeklärte Zukunft, das lange fehlende Bekenntnis, Personalentscheidungen, aber auch seine merkwürdigen öffentlichen Auftritte, die zwischen Dünnhäutigkeit, beißender Kritik und Schönrednerei variierten.

Glasner, ganz sicher ein hervorragender Trainer, muss im Saisonfinale zeigen, dass er die Mannschaft nicht verloren hat und sie ihm weiter folgt, er muss den Spielern etwas an die Hand geben, ihnen Lösungen anbieten. Der 48-Jährige ist jetzt gefordert, er muss liefern, er steht unter Zugzwang. Er muss den Turnaround schaffen. Und er muss entscheiden, ob er weiter nur auf das Prinzip Hoffnung setzt oder im Endspurt tatsächlich mal etwas ändert – personeller oder taktischer Natur.

Zweiter Liga-Einbruch in Folge für Eintracht Frankfurt

Sollte er den freien Fall nicht stoppen können, wäre der Erfolgstrainer beschädigt, würde mit einem Makel in die neue Saison gehen - wenn es dann überhaupt eine weitere Zusammenarbeit geben wird. Das scheint kaum vorstellbar, sollte der Abwärtstrend anhalten. Es steht einiges auf dem Spiel in den kommenden Wochen und in acht Tagen in Stuttgart. Ein Ausscheiden könnte ein Beben im Stadtwald auslösen. Binnen kurzer Zeit hätte der Klub dann quasi alle Ziele verspielt.

Neben dem Trainerteam stehen auch die Akteure nach dieser indiskutablen Rückrunde auf dem Prüfstand. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft bei einigen eine Lücke, und die erneut gezeigte Inkonstanz ist auch eine Form fehlender Qualität. Die Sportführung wird also in ihrer Generalanalyse sehr genau erörtern, mit wem sie noch weiter zusammenarbeiten will und bei wem das Leistungsniveau ausreicht, um die gestiegenen Erwartungen zu erfüllen und bei wem nicht. Über den zweiten Einbruch in der Liga hintereinander darf nicht einfach hinweggegangen werden.

Einige Spieler von Eintracht Frankfurt kommen ins Grübeln

Auch die Spieler machen sich ihre Gedanken, einige tragen sich mit Abwanderungsgedanken, auch solche mit bestehendem Vertrag. Die Frage bei so manchem: Welcher bessere Verein soll sie denn eigentlich aufnehmen? Nehmen wir Abwehrspieler Tuta, der mit einem vorzeitigen Wechsel liebäugelt. In Wirklichkeit kann der Brasilianer nach einer völlig verkorksten Rückserie gottfroh sein, wenn er in Frankfurt bleiben darf. Die Sportliche Leitung ist aufgefordert, dem 23-Jährigen mit einem echten Konkurrenten Beine zu machen. Vielleicht fängt er sich noch mal, jung ist er ja noch. Doch er sollte schnellstmöglich den nächsten Schritt machen. Seine Entwicklung stagniert, mal vorsichtig formuliert.

Auch andere wollen weg. Djibril Sow möchte unbedingt nach England, und die Eintracht würde ihm ein Jahr vor Vertragsende für einen entsprechenden Gegenwert, der bei zehn Millionen Euro liegen dürfte, gehen lassen. Doch auch der Schweizer Nationalspieler hat ein halbes Jahr zum Vergessen hinter sich und sich wieder in seiner Rolle als Mitläufer eingefunden. Leicht zu vermitteln ist er gerade nicht. Das gilt auch für Christopher Lenz, der zwar intern hoch angesehen ist, aber höchsten Ansprüchen nicht genügt.

Fragezeichen bei Eintracht Frankfurts Ndicka und Kolo Muani

Für die beiden unglücklichen Angreifer Lucas Alario und Rafael Borré würde sich in der südamerikanischen Heimat etwas finden lassen. Beide wollen gehen, beide dürfen gehen, beide sollten gehen. Das macht so keinen Sinn mehr.

Jesper Lindström ist ebenfalls auf dem Sprung, bei einem Angebot von 30 Millionen Euro wäre das für die Verantwortlichen auch in Ordnung so. Da spricht vieles für einen Wechsel, Lindströms Wert ist nicht gesunken, er war in der mühseligen, bleiernen Zeit zuletzt ja dauerverletzt. Evan Ndicka könnte sogar ablösefrei gehen, doch bei ihm hat eine Mischung aus schlechter Beratungsagentur und schlechten Leistungen die Angelegenheit erschwert. Viele Türen sind vor seiner Nase wieder zugegangen, weshalb es immer noch eher unwahrscheinlich, aber nicht mehr gänzlich ausgeschlossen ist, dass er doch bleibt. In der Form der letzten Wochen wäre ein Abgang aber auch verschmerzbar, zumal in Willian Pacho schon eine Alternative verpflichtet ist.

Die generelle Frage ist natürlich: Wie viel Umbruch darf es sein, wie viel Umbruch soll es sein? Und was wird aus Randal Kolo Muani? Sollte er für rund 100 Millionen Euro gehen, würde das die Aktivitäten auf dem Markt und die gesamte Statik des Kaders verändern. Es ist eine Transferperiode, in der Sportvorstand Markus Krösche mit seinem Team nicht viele Fehler machen darf. Wie immer eigentlich.