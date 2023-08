Premiere in Sofia

Von: Thomas Stillbauer

Damals, unvergessen, im Camp Nou in Barcelona. © IMAGO/Revierfoto

Egal, ob ZSKA, Lokomotive, Slavia, Akademik, FK Septemvri, Tsarsko Selo, CSKA, FC Lokomotiv 1929 und Academik Sofia - Eintracht Frankfurt hat noch nie verloren. Warum nur?

Wenn meine Aufzeichnungen nicht lügen, ist dies das vierte Stillleben im laufenden Kalenderjahr, und die ersten drei hatten auf dem grünen Rasen eine eher magere Ausbeute zur Folge. Oder sagen wir mal so: Die Profifußballabteilung von Eintracht Frankfurt hat in bedeutenden Pokalspielen auf deutscher und europäischer Ebene drei Mal auf die Mütze gekriegt. Zuerst doppelt gegen Neapel, dann in Berlin gegen einen Brausehersteller, macht zusammen: 0:7 Tore.

Irgendetwas sagt mir, dass wir da besser werden müssen. Wir alle miteinander. Aber die Chancen stehen gar nicht mal schlecht. Schauen wir doch mal gemeinsam auf die Fakten.

Fans: Die Eintracht darf, wenn nicht noch etwas Unvorhergesehenes passiert, Auswärtsfans mit nach Sofia bringen. Das ist nicht ganz selbstverständlich – diverse europäische Gegner haben das mit unlauteren Mitteln zu unterbinden versucht. Keine Grüße nach Napoli. Man muss das verstehen, die Ereignisse von Barcelona aus dem Frühjahr 2022 hatten sich herumgesprochen: die sagenhafte Geschichte, wie praktisch alle existierenden Frankfurterinnen und Frankfurter in der katalonischen Metropole weilten und quasi keine Katalanen mehr. Ein gemeines Gerücht und keinesfalls zutreffend ist, dass das Stadion Camp Nou anschließend unseretwegen abgerissen werden musste. Das hatte andere Gründe.

Eintracht hilft gern

Nach Sofia werden freilich nicht ganz so viele Menschen aus Rhein-Main mitreisen können, das Stadion dort ist kleiner. Wer weiß, vielleicht bauen sie hernach auch ein neues. Falls dazu traditionell ein 3:2-Auswärtssieg der Gastmannschaft die Voraussetzung sein sollte: Wir helfen gern.

Wo waren wir stehengeblieben? Ah, genau. Die Fakten.

Serien: Fakt ist, dass Eintracht Frankfurt gegen Sofia ungeschlagen ist. Und zwar nicht nur gegen Levski, sondern auch gegen ZSKA, Lokomotive, Slavia, Akademik, FK Septemvri, Tsarsko Selo, CSKA, FC Lokomotiv 1929 und Academik Sofia (Quelle: fußballdaten.de, womöglich Mehrfachnennungen enthalten wegen unterschiedlicher Schreibweisen – mein Bulgarisch ist nicht ganz perfekt).

Zur Wahrheit gehört allerdings, dass wir auch noch nie gegen einen dieser Sofioter Klubs gewonnen haben – es kam in der langen und glorreichen Geschichte von Eintracht Frankfurt offenbar noch zu keinem einzigen ernsthaften sportlichen Vergleich mit der Hauptstadt des Balkanstaats. Dann wird’s aber mal Zeit.

Als weiteren Fakt hätte ich gern eine Begegnung mit meiner ehemaligen Nachbarin Clothilde Querschmidt hinzugefügt, die als Orakel mitunter ganz erstaunliche Ergebnisse erzielte. Die Älteren erinnern sich vielleicht daran, dass Frau Querschmidt einmal mit Lockenwicklern und einer Tüte italienischer Kartoffelchips durchs Treppenhaus lief und damit Italien zum Weltmeister machte (2006). Leider weigerte sie sich später, ihre telepathischen Fähigkeiten auch zugunsten der deutschen Nationalmannschaft einzusetzen. Vielleicht hätte ich sie überreden können, etwas für die Eintracht zu tun, aber entweder lässt sie sich verleugnen, oder sie ist wirklich an Bord einer Marsmission von Elon Musk, wie mir ein gemeinsamer Bekannter ausrichtete.

Egal, wir bleiben zuversichtlich. Der Unhaltbar-Ergebnistipp, bekannt von anderer Stelle und unfehlbar: Sofia: nuuuull. Eintracht: zwei. Blagodarya. Eto. Das war Bulgarisch.