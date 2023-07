Wie die Eintracht ihre Zukunft plant

Von: Ingo Durstewitz

Einer für die Zukunft: Hugo Larsson. Foto: Imago Images © IMAGO/HJS

Eintracht Frankfurt wappnet sich mit einer langfristig ausgelegten Strategie für den sich im Wandel befindenen Transfermarkt

Wenn Markus Krösche über das potente und stetig wachsende Unternehmen Eintracht Frankfurt doziert, fällt nicht selten ein Fachbegriff wie das englische Wörtchen Asset. Da geht es, mal grob gesagt, um Vermögenswerte. Bei einem Fußballverein laufen diese Assets nicht selten auf dem Platz umher. Sportvorstand Krösche hat es im Laufe der Jahre geschafft, die Fußballerbeine quasi zu vergolden, das Eintracht-Aufgebot wirtschaftlich in eine andere Liga zu katapultieren; der Kaderwert beläuft sich auf mehr als 300 Millionen Euro – er spiegelt das Kapital wider, das im Klub steckt. Je höher, desto größer ist die Stabilität und Sicherheit, es ist Zeugnis der inneren Stärke, die auch nach außen strahlt.

Der Klub hat sich positioniert auf dem Transfermarkt, er wird ernstgenommen. Sportchef Krösche ist klar in seinen Ansagen und Ansichten. Bei Jesper Lindström oder Randal Kolo Muani rückt er nicht von seinen Ablöseforderungen ab. Die 27,5 Millionen Euro, die RB Leipzig, für Lindström bot, lehnte er kalt lächelnd ab. Da gibt es auch keine Nachverhandlungen mehr. Entweder der geforderte Preis, in dem Fall 35 Millionen, wird gezahlt. Oder eben nicht. Bei Kolo Muani würde er bei 85 Millionen nicht schwach. Bei 90 vielleicht.

Larsson als gutes Beispiel

Andererseits ist die Eintracht ein beliebtes Ziel für Spieler geworden, die vor ein paar Jahren noch einen Bogen um den Klub gemacht hätten. Das hat mit den Erfolgen, gerade auf europäischem Parkett, zu tun, aber auch mit den Perspektiven, die die Verantwortlichen glaubhaft vermitteln. Es wird kein Unsinn erzählt, sondern der Weg aufgezeigt und die Chancen, die der Spieler ergreifen kann. Das gilt für gestandene Akteure wie Ellyes Skhiri oder Robin Koch, die sich überzeugen ließen – mit guten Argumenten und dem Sexy-Projekt-Eintracht, aber natürlich auch mit einem angemessenen Salär. Und es gilt, erst recht, für junge Spieler, Top-Talente, die wissen, dass Frankfurt als Sprungbrett taugt, dass man eine Bühne bekommt, auf der man sich zeigen kann – wenn man denn entsprechend performt. Siehe Kolo Muani oder Jesper Lindström.

Nicht selten wird den Hochveranlagten ein Karriereplan dargelegt und die Aussicht, dass man den Verein vorzeitig verlassen kann, wenn sich der Spieler schneller entwickelt als der Klub selbst. Das ist Krösches Credo, und da geht es um Glaubwürdigkeit. Das A und O, wie er sagt.

Hugo Larsson ist so ein junger Akteur, der sich für das Projekt Eintracht entschieden hat, obwohl er auch zu Borussia Dortmund hätte wechseln können. Doch die Aussicht, in Frankfurt persönlich schneller zu wachsen als beim BVB mit ungleich höherer Konkurrenz, schien ihm verlockender. In Dortmund hat man die Entscheidung des Schweden zähneknirschend hingenommen. Transfers dieser Art sind Invests in die Zukunft, der 19-Jährige hat im Sockel 7,5 Millionen Euro gekostet.

Larsson auf der einen, Skhiri und Koch auf der anderen Seite sind gute Beispiele für die Dualität der Kaderplanung. Zum einen muss die Sportliche Leitung eine Mannschaft ins Rennen schicken, die konkurrenzfähig im Blick auf die internationalen Startplätze ist und zum anderen stets hungrige Akteure aufziehen. „In erster Linie holen wir Spieler, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt Krösche. „Aber auch, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Junge Akteure sollten den Klub kennenlernen, ihr Potenzial entfalten und dann in eine „Leistungsträger-Rolle“ schlüpfen. Das wiederum mache sie auf dem Markt interessant. „Wir sind kein Ausbildungsverein. Aber natürlich müssen wir Erlöse erwirtschaften.“ Die Kunst dabei ist auch, den Abgang eines selbst entwickelten Topspielers (vulgo Kolo Muani, Lindström) zu verkraften – ohne dass die sportliche Leistungsfähigkeit drastisch einbricht und alles zusammenstürzt wie ein Kartenhaus. Das Geschäft ist komplex, wie Poker– und Schach.

Dramatische Änderungen

Generell gilt: Eine Wertsteigerung erreicht man nur über die Entwicklung spannender Spieler. Und das geht nur über einen Trainer, der diese Spieler entsprechend fördert. An Dino Toppmöller ist es also, junge Spieler zu formen, sie aufs nächste Level zu hieven. Er hat einige spannende Akteure im Aufgebot, Paxten Aaronson etwa, Larsson, Eric Dina Ebimbe oder auch Verteidiger Willian Pacho. Er muss aber den Spagat bewältigen und bewerten: Wie weit ist ein Talent? Ist der Junge bissig, gibt er alles? Wie viel fehlt noch zur Startelf? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Die Conference League könnte da interessant werden, kein Versuchsfeld, aber sie bietet doch die Möglichkeit, zu rotieren und Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren.

Krösches Mantra: Eine Kaderplanung nie aufs Hier und Jetzt ausgelegen, sondern immer auf die Zukunft, auf Jahre voraus. Würde man sich nur mit der aktuellen Saison befassen, würde der Klub auf Sicht nicht mehr konkurrenzfähig sein und in ein völlig überholtes Modell investiert. Die Kaderplaner müssen mit der Zeit gehen – und ihrer Zeit voraus sein. Die Eintracht setzt da auf eine umfassende Datenanalyse.

Und: Der Transfermarkt wird sich nach Ansicht von Experten dramatisch verändern. Spieler von Mittelklasseklubs, so ist die einhellige Meinung, werden nicht mehr gefragt sein, bringen ergo keine großen Ablösesummen mehr ein. Auf die sind aber viele Vereine, auch die Eintracht, angewiesen, zumal die nationalen Medienerlöse sinken werden.

Gerade die wirtschaftlich in einer anderen Liga spielenden englischen Klubs würden, durch die nach dem Brexit erschwerten Transferbedingungen mit einem Punktesystem, eher bei Topklubs aus den großen Ligen einkaufen. Eine Arbeitserlaubnis für ausländische Spieler wird an Punkte gekoppelt, die nach bestimmten Kriterien vergeben werden. Die höchste Punktzahl gibt es für Stammspieler, die bei einem international vertretenen Verein aus einer Spitzenliga angestellt und zudem noch Nationalspieler ihres Landes sind. England ist das Maß aller Dinge, und wird es bleiben. Auch deshalb geht das Bestreben der Eintracht ganz klar dahin, möglichst Dauergast auf europäischer Bühne und somit interessant zu sein – sonst droht das Versinken im Mittelmaß. Ohne große Chancen, dauerhaft wieder in die Spitze zu kommen.