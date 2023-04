Verlängerung kein Thema: Sow vor Abschied bei Eintracht Frankfurt?

Von: Sascha Mehr

Bei Eintracht Frankfurt könnte es im Sommer zu mehreren Abgängen kommen, ist Mittelfeldspieler Djibril Sow einer davon?

Frankfurt - Djibril Sow gehört zu den Dauerbrennern bei Eintracht Frankfurt. In der laufenden Spielzeit absolvierte er 25 von 26 Bundesligaspielen und fehlt nur einmal wegen einer Gelbsperre. Hinzu kommen Spiele in der Champions League, im DFB-Pokal und Länderspiele mit der Nationalmannschaft der Schweiz. Der 26-Jährige lässt bei aller Belastung in puncto Fleiß und Einsatzwillen selten Wünsche offen. Trainer Oliver Glasner setzt auf den Schweizer und schätzt vor allem dessen Aggressivität.

Name Djibril Sow Alter 26 Verein Eintracht Frankfurt Position Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Sow der Dauerbrenner im Kader von Trainer Glasner

Der Schweizer kam im Sommer 2019 zu Eintracht Frankfurt, die zehn Millionen Euro an die Young Boys Bern zahlten für die Dienste des Mittelfeldspielers. Bei der SGE dauerte es etwas, bis er sich zum Leistungsträger und Führungsspieler entwickelte. Mittlerweile ist der 36-fache Nationalspieler der Schweiz kaum mehr wegzudenken aus dem Kader von Eintracht Frankfurt, doch die Zeit am Main könnte zu Ende gehen für Djibril Sow.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, will der 26-Jährige Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrages sei demnach kein Thema. Es soll sogar bereits Gespräche mit verschiedenen Klubs aus England, Italien und Frankreich gegeben haben. Sollte Sow sein Arbeitspapier nicht ausdehnen wollen, müsste die SGE ihn nach der laufenden Saison verkaufen, um nicht einen ablösefreien Abgang ein Jahr später zu riskieren.

Djibril Sow von Eintracht Frankurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

Unklar ist, wie hoch die Ablösesumme wäre, die Eintracht Frankfurt mit einem Verkauf von Djibril Sow einnehmen könnte. Der Marktwert des Mittelfeldspielers beläuft sich aktuell auf 22 Millionen Euro. Mit nur einem Jahr Restvertragslaufzeit könnte das den Preis aber etwas drücken.

Eintracht Frankfurt: Sow vor Abgang im Sommer?

Sky-Reporter Plettenberg berichtet über eine Summe in Höhe von 15 Millionen Euro, die die SGE für Sow kassieren könnte. Das wäre am Ende ein Gewinn von fünf Millionen Euro für den Nationalspieler der Schweiz.

Eintracht Frankfurt droht offenbar ein großer Aderlass im Sommer. Daichi Kamada und Evan Ndicka werden den Verein mit ziemlicher Sicherheit ablösefrei verlassen. Ebenfalls Kandidat für einen Abgang im Sommer ist Jesper Lindström und auch um Randal Kolo Muani gibt es immer wieder Gerüchte über einen Transfer. Markus Krösche hat viel Arbeit vor sich, um einen starken Kader für die kommende Spielzeit zusammenzustellen, der um die vorderen Plätze in der Fußball-Bundesliga mitspielen kann. (smr)