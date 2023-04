Eintracht Frankfurt und das zarte Pflänzchen

Von: Daniel Schmitt

Eintracht-Trainer Oliver Glasner vermittelt vor dem Frankfurter Gastspiel in Leverkusen viel Zuversicht. Der Krisengipfel zwischen den Bossen Axel Hellmann und Philip Holzer verläuft ohne personelle Konsequenzen - zumindest vorerst.

Der Frankfurter Fußballlehrer Oliver Glasner hat sich und seiner Mannschaft dann mal einen Tag der Erholung verordnet. Während die einen, die Spieler, nach ihrem überzeugend herausgespielten Halbfinaleinzug im DFB-Pokal also am Donnerstag zu Hause bleiben durften, mit Ausnahme derer, die eine Behandlung beim die Muskeln durchknetenden Personal benötigten, kamen die anderen, die Trainer, trotzdem in den Stadtwald und ließen es sich einfach dort gutgehen. Ein leckeres Wiener Schnitzel habe er sich zum Mittag in der Vereinskantine gegönnt, erzählte Oliver Glasner in der Pressekonferenz vor dem Samstagspiel (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen, um nach absolvierter Fragerunde schmunzelnd darauf hinzuweisen, dass er sich jetzt genüsslich ablegen werde. Massage beim Physio, Auflockern des angespannten Trainerkörpers, so alles in allem: „Ein schöner Tag.“

Es ist spürbar, dass der Dienstagabend, der 2:0-Sieg gegen Union Berlin, die Stimmung zum Positiven gedreht hat bei der Eintracht im Allgemeinen und ihrem Coach im Speziellen. Das noch vor Wochenfrist angekratzte Nervenkostüm ist weitestgehend wieder hergestellt, die Laune deutlich verbessert. „Sehr erleichtert“ sei man gewesen ob des Pokalerfolgs. Pünktlich zum nahenden Frühlingserwachen sprieße nun auch endlich das „Ergebnispflänzchen“ wieder zart, sagte Glasner, der seine Mannschaft ja unabhängig von schnöden Spielausgängen bereits zuvor einen „spielerischen Aufwärtstrend“ bescheinigt hatte. „Der Hauptunterschied gegen Union war, dass wir wieder eine hohe Effizienz hatten.“

Diese werden die Hessen gewiss auch in Leverkusen benötigen, wollen sie einen oder gar drei Zähler mitnehmen. Seit Jahren nämlich wird die Eintracht in Leverkusen vom Gegner überrollt. Acht Niederlagen in den letzten acht Pflichtspielen kassierten die Frankfurter unterm Bayer-Kreuz, bei 4:29-Toren. Erstaunlich schlecht. Vergangenheit sei Vergangenheit, entgegnete Glasner, das alles interessiere ihn nicht mehr. „Wir wollen jetzt einfach bis Saisonende Konstanz auf den Platz bekommen.“

Mit Bayer Leverkusen wartet eine Mannschaft in Topform auf die Eintracht. Sechs Pflichtspiele ist das Team von Trainer Xabi Alonso unbesiegt, in der Tabelle dadurch bis auf einen Zählern an den Tabellensechsten aus dem Hessischen herangerückt. „Ich hatte sie vor der Saison ja neben Leipzig als Bayern-Jäger Nummer eins benannt“, zeigte sich Glasner wenig überrascht. Nach dem schwachen Saisonstart, unter anderem einer 1:5-Abreibung in Frankfurt, habe sich das Leverkusener Konstrukt mittlerweile gefestigt. „Das ist eine richtig gute Mannschaft.“

Es brauche, so Glasner, vor allem eine gute Absicherung, um die schnellen Tempogegenstöße der Hausherren auszubremsen, zudem dürfe sich seine Mannschaft nicht ergötzen am eigenen Ballbesitz an der Mittellinie und die Gastgeber dort mit möglichen Ballverlusten zum Kontern einladen. „Wir müssen die Räume eng halten und ihnen hinter unserer Kette wenige lassen.“

Der Frankfurter Trainer wird in Leverkusen personell auf dieselben Spieler setzen können, die gegen Union siegten. Neue Verletzte gibt es nicht. Zudem kehrt der zuletzt angeschlagene Christopher Lenz zurück in den Kader. Freilich sind ein, zwei Wechsel in der Startelf nicht ausgeschlossen, habe doch der eine oder andere Profi leichtere Wehwehchen und Müdigkeitserscheinungen, sagte der Eintracht-Trainer.

Alles in allem aber wirkt Oliver Glasner überzeugt davon, dass gerade rechtzeitig vor der nun anstehenden „Crunchtime“ die richtige Richtung eingeschlagen wurde. Abseits des Genusses von Schnitzel und Massage verfiel der Frankfurter Fußballlehrer am Donnerstag übrigens nicht vollständig in den Wellness-Modus. Ganz im Gegenteil. Er baldowerte mal eben den Siegplan fürs Leverkusen-Spiel aus. „Wir haben Mittel und Wege mit den Analysten gefunden, wie wir gewinnen können“, sagte Glasner. Jetzt müssen sie halt nur noch auf dem Platz umgesetzt werden.

Führungsstreit zwischen Hellmann und Holzer nicht beilegt

Abseits des Rasens ist die Stimmung bei der Eintracht derweil weiterhin angespannt. Das am Mittwochabend vollführte Krisengespräch zwischen dem Vorstandssprecher Axel Hellmann und dem Aufsichtsratschef Philip Holzer dauerte zwar satte vier Stunden, brachte alles in allem jedoch kaum Ergebnisse. Personelle Konsequenzen gibt es (vorerst) jedenfalls nicht.

In fünf Sätzen teilte die Eintracht tags drauf in einer Stellungnahme mit, dass das Gespräch in einer „guten und konstruktiven Atmosphäre“ stattgefunden habe. Neben Hellmann und Holzer waren auch der Präsident Peter Fischer sowie die Aufsichtsräte Stephen Orenstein und Claudio Montanini zugegen. Es sei ausführlich über die aktuellen Themen, insbesondere die Lösung möglicher Interessenkonflikte im Hinblick auf eine Kapitalaufnahme, gesprochen worden, hieß es. Und weiter: „Alle Anwesenden haben bekräftigt, ohne Einschränkungen hinter der aktuellen Unternehmensbewertung zu stehen.“ Darüber hinaus vereinbarten alle Anwesenden über die Details des Gesprächs Stillschweigen.

Die Frankfurter Führungskrise ist damit weiterhin nicht beigelegt, immerhin drangen aber bisher tatsächlich keine weiteren Interna an die Öffentlichkeit. Ein erster Mini-Schritt, der zeigt: Eintracht Frankfurt versucht die Reihen zu schließen. Ob’s ihr und den Klubbossen tatsächlich nachhaltig gelingen wird?