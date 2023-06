Mehr Plätze, mehr Tickets: Eintracht gibt Details zum Dauerkartenverkauf bekannt

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Der Frankfurter Deutsche Bank Park wird zur kommenden Saison vergrößert. Nun hat die Eintracht Infos für den Kauf von Dauerkarten herausgegeben.

Frankfurt – Die Bundesliga-Saison 2022/23 gehört der Vergangenheit an, der Blick der Vereine richtet sich bereits auf die bevorstehende Spielzeit. Bei der Eintracht dürften die kommenden Wochen besonders ereignisreich werden, schließlich befinden sich die Hessen in einem mittelgroßen Umbruch.

Deutsche Bank Park Eröffnet 21. Mai 1925 Vorheriger Name Waldstadion Kapazität ab der Saison 2023/24 rund 58.000 Plätze (im Bundesliga-Spielbetrieb)

Eintracht Frankfurt: Viele Veränderungen zur Saison 2023/24

Einige Akteure haben den Klub bereits verlassen, andere sind neu hinzugekommen. Evan Ndicka hat mittlerweile bei der AS Rom unterschrieben, sich davor aber noch mit emotionalen Worten an die SGE-Fans und den Verein gewandt. Auch Daichi Kamada läuft künftig nicht mehr mit dem Adler auf der Brust auf, der Japaner soll kurz vor einer Einigung mit der AC Mailand stehen.

Zudem könnten noch weitere Akteure wie Rafael Borré, Christopher Lenz oder Lucas Alario den Bundesligisten verlassen. Auf der Zugangsseite tat sich ebenfalls viel. Mit Hugo Larsson, Willian Pacho und Omar Marmoush wurden bereits einige Neuverpflichtungen getätigt, zudem zog die SGE die Kaufoptionen bei Philipp Max und Junior Dina Ebimbe. Auch Ansgar Knauff bleibt dauerhaft beim DFB-Pokalfinalisten des Jahres 2023.

Ab der Saison 2023/24 werden mehr Dauerkarten für SGE-Fans verfügbar sein. © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt: Deutsche Bank Park ab 2023/24 mit mehr Plätzen

Doch nicht nur das Gesicht der Mannschaft wird zum Start der kommenden Spielzeit ein anderes sein, auch am Deutsche Bank Park wird es Anpassungen geben. So wird aktuell die Nordwestkurve ausgebaut, die Stadionkapazität erhöht sich in Zukunft von 51.500 Plätzen auf 58.000. Nach einem weiteren Ausbau nach der EM 2024 sollen schließlich circa 60.000 Menschen Platz finden.

Damit einhergehend werden für die Heimspiele der SGE mehr Dauerkarten zum Verkauf angeboten. Wie der Erwerb funktioniert und worauf sowohl Fanclubs als auch Einzelpersonen dabei achten müssen, hat die Eintracht nun in einer Vereinsmitteilung kommuniziert.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Eintracht Frankfurt: Dauerkartenverkauf steht bevor

Um eine „noch stimmungsvollere Kulisse“ zu gewährleisten, besitzen die offiziellen Eintracht-Fanclubs ein Vorkaufsrecht bei den zusätzlichen Tickets. So können pro Fanclub bis zu zwei weitere Dauerkarten oder Tickets in Höhe von zehn Prozent der bereits vorhandenen Dauerkarten im jeweiligen Fanclub gekauft werden. Fanclubs ohne ein Mitglied mit Dauerkartenabonnement können sich zwischen dem 30. Juni und dem 3. Juli zudem auf bis zu zwei Dauerkarten bewerben, die Gewinner werden per Auslosung bestimmt.

Ein ähnliches Verfahren ist auch bei der Vergabe an einzelne Fans geplant. Diese können sich zwischen dem 27. Juni und dem 30. Juni auf bis zu zwei Stehplätze bewerben, Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft bei Eintracht Frankfurt. Auch hier entscheidet eine Auslosung darüber, wer letztlich eine Dauerkarte kaufen darf. Nähere Details zu den Verfahren gibt es auf der SGE-Website.

Im Vergleich zur Vorsaison müssen sich die Fans auf eine Anpassung der Ticketpreise einstellen, wofür die SGE sich auch kritischer Stimmen aus der Politik ausgesetzt sah. (masc)