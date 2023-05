Kane, Füllkrug oder Kolo Muani? Von wegen: FC Bayern schielt auf andere Stürmer-Option

Von: Jannek Ringen

Der FC Bayern möchte im Sommer einen Stürmer verpflichten, um international wieder anzugreifen. Ein neuer Name taucht nun auf.

München – Der FC Bayern München scheint im ersten Jahr nach dem Abgang von Robert Lewandowski erstmals seit 2012 die deutsche Meisterschaft zu verpassen. Einen Spieltag vor Schluss muss der Rekordmeister auf einen Ausrutscher der Dortmunder beim Heimspiel gegen Mainz hoffen. Ein neuer Stürmer soll die Bayern in der kommenden Spielzeit wieder zu altem Glanz führen.

Dusan Vlahovic Geboren: 28. Januar 2000 (Alter 23 Jahre), Belgrad, Serbien Bisherige Vereine: Partizan Belgrad, AC Florenz, Juventus Turin Marktwert: 75 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Bayern auf Stürmer-Suche: Spekulationen über diverse Namen

Seit mehreren Wochen beschäftigen sich die Verantwortlichen des FC Bayern mit verschiedenen Möglichkeiten. Unter anderem fielen die Namen Harry Kane, Niclas Füllkrug und Randal Kolo Muani. Auch Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel wurde in München gehandelt, allerdings erlahmte das Interesse aufgrund des Preisschilds für den 24-Jährigen.

Vor allem Kolo Muani spielte sich beim Rekordmeister in den Fokus. Ein Großteil der Verantwortlichen, insbesondere Uli Hoeneß, hält viel vom Stürmer von Eintracht Frankfurt. Der Franzose galt lange Zeit als favorisiertes Transferziel.

Hasan Salihamidzic sucht immer noch einen neuen Stürmer. © IMAGO / Shutterstock; IMAGO / Jan Huebner

Juve erwartet Bayern-Angebot für Vlahovic

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin möchte in der kommenden Saison Gehaltskosten einsparen, weshalb über die Abgänge einiger Stammkräfte nachgedacht wird. Darunter befindet sich auch Stürmer Dusan Vlahovic. Bei einem guten Angebot könnte der Serbe Juve im Sommer verlassen.

Wie italienische Medien berichten, wartet man bei der alten Dame nur auf das Angebot des FC Bayern. Der 32-fache Deutsche Meister hat laut Sky bereits Interesse an Vlahovic bei Juve hinterlegt. Eine mögliche Offerte müsste sich jedoch mit den Vorstellungen Juves decken. Bereits in der Vergangenheit kursierte der Name Vlahovic beim FC Bayern.

Ein Transfer von Vlahovic wird nicht günstig

Vlahovic wechselte im Winter 2022 für über 80 Millionen Euro von der Fiorentina zu Juventus Turin. In 26 Ligaspielen in der Serie A traf er zehn Mal und ist damit bester Torschütze von Juve. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Mit 23 Jahren verfügt der Serbe bereits über viel Erfahrung, allerdings hat er immer noch viel Potenzial für eine Entwicklung. Sein Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert und Juve möchte sicherlich nicht allzu viel Verlust machen. Ein Transfer wäre dementsprechend alles andere als kostengünstig.