Bestätigt: Eintracht zieht Kaufoption bei Leihgabe Ebimbe

Von: Christoph Wutz

Mit dem Sieg gegen Freiburg machte die Eintracht das europäische Geschäft klar. Der Sieggarant wird den Fans auch in Zukunft Freude bereiten.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt gelingt wohl doch noch ein versöhnlicher Saisonabschluss. Vor dem anstehenden Pokalfinale gegen Leipzig qualifzierten sich die Adler durch einen späten 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg im letzten Bundesliga-Spiel für die Conference League. Siegtorschütze war dabei Leihgabe Éric Dina Ebimbe. Wie die Frankfurter jetzt mitteilten, wird der Franzose auch über die Saison hinaus in Frankfurt spielen.

Éric Junior Dina Ebimbe Geboren: 21. November 2000 (Alter: 22 Jahre), Stains, Frankreich Position: Rechter Mittelfeldspieler Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert: 7,5 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Vertrag bis 2027: Ebimbe bleibt fest bei der SGE

Erst am Montag verkündete die Eintracht die Verpflichtung eines schwedischen Nachwuchs-Juwels, jetzt legte sie in Sachen Transfer-Neuigkeiten nach. Am Dienstag gab die SGE bekannt, dass Éric Dina Ebimbe am Main bleibt. Die Verantwortlichen um Neu-Sportdirektor Timmo Hardung ziehen die Kaufoption für den 22-Jährigen, der seit August des vergangenen Jahres von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist.

Zu den Ablösemodalitäten äußerte sich der Klub nicht. Nach Informationen von transfermarkt.de beläuft sich die Transfersumme auf 6,5 Millionen Euro und liegt damit knapp unter dem Marktwert des Franzosen. Er erhält in Frankfurt einen Vierjahresvertrag bis 2027.

Bleibt bei der Eintracht: Éric Dina Ebimbe, der bisher von PSG ausgeliehen war. © Imago / Kessler-Sportfotografie

Frankfurter Sportdirekor Hardung sieht „großes Potential“ in fest verpflichtetem Ebimbe

Hardung, der im Juli seinen Posten als Sportdirektor der Hessen antritt, zeigte sich hocherfreut über den Transfer: „Éric Junior hat in seiner ersten Saison bei uns gezeigt, welch großes Potential in ihm steckt“, sagte der Frankfurter Verantwortliche.

„Wir freuen uns, dass er bei der Eintracht bleibt und darauf, zusammen mit ihm seine gute Entwicklung fortzuführen“, wird er in einer offiziellen Mitteilung zitiert. Ebimbes Weg hatte ihn von der PSG-Jugend über einige Leihstationen im vergangenen Sommer nach Frankfurt geführt. Zuvor wäre der 22-Jährige aber beinahe bei einem anderen Bundesligisten gelandet.

Ebimbe ist bereits Leistungsträger bei der Eintracht

Nach seiner Ankunft entwickelte er sich schnell zum Leistungsträger. Ab Mitte Januar bremste ihn zwar ein Syndesmosebandriss rund zwei Monate aus, der Franzose eroberte sich seinen Stammplatz danach aber schnell zurück. In 28 Pflichtspielen für die Eintracht erzielte Ebimbe drei Tore und legte einen Treffer auf.

Ebimbe ist nicht die einzige Leihgabe, die über die Saison hinaus in Frankfurt bleiben wird. Auch Außenbahnspieler Philipp Max wird fest verpflichtet, er kommt aus Eindhoven an den Main. (wuc)