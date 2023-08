Eintracht fürchtet nur Bruno

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Wieder im Training zurück: Kapitän Rode (rechts) meldet sich bei Trainer Toppmöller. © IMAGO/Hartenfelser

Eintracht Frankfurt setzt im Pokal am Sonntag beim Underdog Lok Leipzig auf mentale Stärke, auch weil Kapitän Sebastian Rode fraglich ist.

Die letzten Sprints nach einer intensiven Trainingseinheit am Vormittag haben dem Sportkameraden Philipp Max dann doch ganz schön zugesetzt. Der Linksverteidiger der Eintracht ließ den Kontakt zu den Kollegen schon vorher abreißen, und als dann der letzte Lauf endlich vollendet und das Training offiziell beendet war, ging der 29-Jährige erst schwer pumpend in die Hocke und lehnte sich dann geschafft an den Torpfosten. Da hat sich einer gar nicht mehr wohlgefühlt. Aber die Plackerei gehört nun mal zur Vorbereitung dazu.

Die neigt sich jetzt ihrem Ende entgegen, in wenigen Tagen wird es zum ersten Mal ernst in dieser Saison, die die Eintracht mit einer nicht völlig, aber in Teilen erneuerten Mannschaft angehen wird. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) geht es im DFB-Pokal zu Lok Leipzig, dem Regionalligisten, der den Topfavoriten mit einem Messer zwischen den Zähnen erwarten wird. Das alte Spiel: David will Goliath zu Fall bringen. Der hat, wenig überraschend, etwas dagegen.

„Wir müssen von der ersten Sekunde an den Kampf, der uns dort erwarten wird, annehmen“, sagte Kapitän Sebastian Rode nach dem Training am Mittwoch. „Wenn wir das schaffen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir durch unsere spielerische Klasse Leipzig dominieren werden.“

Die aber präparieren sich und ihre Umgebung für den großen Coup, machen mobil auf allen Ebenen. Der Verein hat sogar eigens eine Zusatztribüne errichten lassen, auf der weitere 400 Menschen Platz finden werden. Das gab’s noch nie in Probstheida. Das altehrwürdige Bruno-Plache-Stadion, im Volksmund nur „Bruno“ genannt, wird mit 11 100 Fans, 1200 davon aus Frankfurt, vollbesetzt sein, die Tickets waren in Windeseile vergriffen: In dem kleinen Hexenkessel soll die Eintracht zu Fall gebracht werden.

Die Hessen erwarten eine aufgeheizte, giftige Atmosphäre. Für Lok ist es nicht weniger als das Spiel der Spiele. „Alles wird darauf ankommen, wie wir mental auf diese Stimmung eingestimmt sind“, betont Rode, der vor zwei Jahren dabei war, als die Eintracht beim Drittligisten Waldhof Mannheim mit 0:2 die Segel streichen musste. Noch mal drei Jahre zuvor schied sie als Titelverteidiger ebenfalls in der ersten Runde aus, 1:2 beim SSV Ulm – auch Viertligist, wie jetzt Lokomotive Leipzig. Warnung genug.

Rode könnte ausfallen

Anführer Rode ist guter Dinge, den unterklassigen Kontrahenten am Ende niederhalten zu können, obwohl die Eintracht in der Vorbereitung gegen zwei Viertligisten unterlag und auch zwei Erstligisten aus den Niederlanden (Vitesse Arnheim, 1:1) und England (Nottingham Forest, 0:0) nicht bezwingen konnte.

Dennoch blickt der Spielführer dem Auftaktspiel mit einem „positiven Gefühl“ entgegen. Gerade im Testspiel gegen den Premier-League-Klub aus Nottingham habe er „viele gute Ansätze“ gesehen, es fehle nur an Kleinigkeiten, etwa daran, „das Tor unbedingt machen zu wollen“. Da müsse das Team einfach am Ball bleiben, „weiter darauf hinarbeiten“, dann sei er „zuversichtlich, dass der Knoten in den Spielen langsam platzen wird“.

Auffällig in den letzten beiden Testpartien war sehr wohl der Chancenwucher, den die Spieler betrieben. „Die Verwertung der Möglichkeiten war nicht ganz so gut“, sagt Flügelspieler Ansgar Knauff. Gegen Vitesse vergaben Offensivakteure wie Jesper Lindström, Paxten Aaronson oder auch Jessic Ngankam oder Omar Marmoush gute Gelegenheiten, gegen Nottingham ließ Starstürmer Randal Kolo Muani eine 100-prozentige Möglichkeit liegen; Ngankam und Marmoush trafen den Pfosten.

Das ist zu beanstanden, klar, doch gerade die beiden Neuen hinterlassen einen guten Eindruck. Beide sind sehr schnell, bringen einen Schuss Unbekümmertheit ins Spiel. Gerade Ngankam hat überdies noch einen bulligen Körper, den er einzusetzen weiß, wie er jetzt gegen Forest zeigte, als er seinen Gegenspieler mit einem regelkonformen Körpereinsatz über die Außenlinie checkte, im Training prallte einmal Leichtgewicht Paxten Aaronson an ihm ab und ging verdutzt zu Boden. Der Berliner Junge hat eine Spielweise, die ankommen könnte in Frankfurt.

Mit den offensiven Abläufen ist Trainer Dino Toppmöller ohnehin sehr einverstanden. „Die Mannschaft hat schnell verstanden, wie wir Fußball spielen wollen“, sagt er. Der Coach muss freilich die richtige Zusammensetzung finden: Wer harmoniert mit wem? Wer passt zu wem am besten? Was bringt der Mannschaft am meisten?

Aus diesem Puzzle ist Sebastian Rode, der erfahrene Mittelfeldmann, zuletzt rausgefallen. Er war nämlich unpässlich, eine Wadenverletzung, offiziell gar nicht kommuniziert, hatte den Führungsspieler „zwei Wochen außer Gefecht gesetzt“, wie er selbst sagt. Ob er am Sonntag mitmischen kann, ist fraglich. Zum Start in die kurze Trainingswoche am Mittwoch stand der 32-Jährige zwar wieder mit den Kameraden auf dem Platz, doch für das Lok-Duell könnte es eng werden. „Ich hoffe, die zwei Wochen so schnell wie möglich aufarbeiten zu können“, sagt der Routinier.

Das wäre ganz hilfreich, denn auch der andere fest eingeplante „Achter“ droht auszufallen. Eric Dina Ebimbe ist krank, den Franzosen plagt ein grippaler Infekt. Für ihn trug Neuzugang Hugo Larsson das gelbe Leibchen der vermeintlichen Stammelf. Vermeintlich deshalb, weil Kolo Muani in der B-Elf stürmte. Das wird am Sonntag eher nicht passieren.