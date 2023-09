Noel Futkeu und Nacho Ferri werben für sich

Von: Josef Schmitt

Teilen

Gegen Steinbach doppelt erfolgreich: Noel Futkeu (links). © IMAGO/Beautiful Sports

Die U21-Stürmer von Eintracht Frankfurt treffen wieder beim 3:1 gegen Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest – und durften als Belohnung zuletzt bei den Profis mittrainieren.

Oben, da ist bei der Frankfurter Eintracht selbstverständlich die Bundesliga-Mannschaft. Sie suchen nach den Abgängen von Randal Kolo Muani, Daichi Kamada und Jesper Lindström händeringend und fast schon verzweifelt Spieler, die zuverlässig Tore erzielen. Unten, da ist bei der Eintracht im aktuellen Fall die U21 in der Regionalliga Südwest, erfreuen sie sich über zwei Stürmer, die Tore wie am Fließband produzieren. Beim 3:1 (0:0)-Sieg beim TSV Steinbach Haiger hat Noel Futkeu das 1:0 und 2:0 erzielt, Nacho Ferri das 3:0. Für Futkeu, vor der Saison von Schwarz-Weiß Essen gekommen, waren es die Treffer acht und neun, dazu hat der flinke Angreifer noch drei Vorlagen für die Kollegen geliefert. Nacho, 2021 aus Spanien zur Eintracht-Jugend geholt, kommt aktuell auf sechs Tore und drei Vorlagen. Damit ist das Duo in der Regionalliga führend.

Nur ein Spiel verloren

Parallel zur individuellen Klasse der Stürmer eilt die U21 als Neuling von Erfolg zu Erfolg. Der Eintracht-Nachwuchs ist aktuell das beste hessische Team in der Regionalliga, besser als die Aufstiegsanwärter aus Offenbach und Steinbach, besser auch als der FSV Frankfurt, Barockstadt Fulda und Hessen Kassel. Nur einmal hat die U21 in dieser Saison verloren, am zweiten Spieltag in letzter Sekunden mit 2:3 bei den Offenbacher Kickers. Seitdem gab es nur noch Siege und ein Remis. Vor allem zu Hause sind die jungen Adler eine Macht. 5:0 gegen den FC Homburg, 3:1 gegen die TuS Koblenz und 6:1 gegen den Nachwuchs von Mainz 05 sind die eindrucksvollen Resultate aus den Heimspielen im Dreieicher Sportpark. Nun hat es zum ersten Auswärtssieg gereicht. Das 3:1 in Steinbach hat die Frankfurter bis auf den zweiten Platz gebracht. „Die Jungs haben alle Bock, Fußball zu spielen“, sagt Trainer Kristjan Glibo, „sie haben aber auch Bock zu verteidigen.“ Das ist der dezente Hinweis, dass es eben nicht nur die beiden jungen Stürmerstars sind, die die Eintracht nach vorne gebracht haben, sondern dass die Erfolge auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung basieren.

Futkeu testet mit der Ersten

Auf Futkeu und Nacho ist auch Cheftrainer Dino Toppmöller aufmerksam geworden. In der letzten Woche haben die beiden mit den Profis trainiert, Futkeu so überzeugend, dass er beim Testspiel gegen Wehen Wiesbaden (3:1) ein paar Einsatzminuten bekommen hat. „Ein richtig guter Junge“, sagt Profi-Verteidiger Timothy Chandler, „der kann was.“ Und will es beim Spitzenspiel am nächsten Freitag gegen die Stuttgarter Kickers erneut beweisen. Da trifft dann der Tabellenzweite auf den Dritten. Kuriosität am Rande: Die Bundesligamannschaft der Eintracht hat vor ein paar Wochen ein Testspiel in Steinbach mit 2:3 verloren. Sicher kein ganz fairer Vergleich, aber allemal gut genug, um den Talenten einen weiteren Schub Selbstvertrauen zu geben.