Noch mehr Macht für Eintracht-Boss Hellmann

Im Zeichen der Eintracht: Axel Hellmann am Rande der Pressekonferenz am Dienstagmittag.

Axel Hellmann führt die Eintracht

Von Ingo Durstewitz schließen

Der Frankfurter Vorstandssprecher bekennt sich zur Eintracht und wird den Klub kraftvoll in die Zukunft führen. Präsident Fischer nur noch bis Februar im Amt.

Der Mann hat es sich nicht leicht gemacht. Unzählige Gespräche habe er geführt, „wahnsinnig viele“, wie er sagt. Er hat angeregt, angeschoben, Impulse gesetzt, aber auch zugehört. Irgendwann spürte er es, irgendwann fühlte er, dass die Richtung stimmt und vieles aufs Gleis gesetzt ist und auch, dass seine Mission noch nicht abgeschlossen ist bei seinem Herzensverein, der sein Leben bestimmt. Axel Hellmann, Mister Eintracht, bleibt dem Bundesligisten erhalten. Der Vorstandssprecher wird seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen und nicht zur Deutschen Fußball Liga (DFL) wechseln. Es gibt nicht wenige im Eintracht-Kosmos, die glaubten, der 51-Jährige könne der großen Verlockung nicht widerstehen, sich an die Spitze der Bundesliga zu setzten. Hellmann konnte.

Und doch musste er sich erst über einiges klar werden. Zum einen war das Angebot der DFL verlockend und kommt sehr wahrscheinlich nur einmal im Leben, äußerst lukrativ war es obendrein. Und zum anderen waren in seinem Verein ein paar Dinge verrutscht, nicht mehr so, wie es Axel Hellmann kennt und sich wünscht. Er spürte nicht mehr die volle Kraft im Verein, sondern zu viele unterschiedliche Strömungen, hinter den Kulissen brodelte es, es gab den Versuch der Einflussnahme, Machtspiele und, na klar, es ging um Eitelkeiten und Befindlichkeiten. Erfolg ist schön, aber auch gefährlich.

Zunächst einmal galt es, ein paar persönliche Differenzen auszuräumen. Mit Aufsichtsratsboss Philip Holzer lag er über Kreuz, auch wenn Hellmann nie einen Machtkampf gesehen haben will. „Den gab es nicht.“ Gleichwohl: „Wir hatten in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender und wie er diese interpretiert unterschiedliche Auffassungen“, sagt er. In vielen Unterredungen habe man vieles aufarbeiten und ausräumen können, klar sei auch mal „Tacheles“ gesprochen worden, aber ein Rücktritt Holzers habe nicht zur Debatte gestanden. „Wir haben die Dinge eingefangen, das ist uns gut gelungen. Wir haben ein Miteinander verabredet, das ich für 100 Prozent tragfähig halte.“ Holzer habe „wahnsinnig“ viele Stärken. „Wenn das sein Leitmotiv ist, dann ist er ein Gewinn für uns. Ich spüre bei ihm den Wunsch, die Eintracht in eine gute Zukunft zu führen.“ Fakt ist: Der Aufsichtsratsboss wird sich zurücknehmen müssen.

Kein Geheimnis ist überdies, dass Hellmann mit dem gesamten Prozess unglücklich war, wie die „Freunde des Adlers“ im alten Jahr ihre Anteile an der Fußball-AG aufstocken wollten. Hinter dem Aktionär steht in erster Linie der vermögende Aufsichtsrat Stephen Orenstein. „Die Kapitalmaßnahme hat den Klub vor eine Zerreißprobe gestellt“, sagt Hellmann. Und stellt klar: „Wir haben das gemeinsame Verständnis entwickelt, dass es nicht gut ist, wenn ein Aktionär eine besonders dominante Position übernimmt.“

Interessanterweise hat im Zuge dessen Investor Orenstein angeboten, einen Teil seiner Anteile zu „günstigen Konditionen“ an die Fußball-AG abzutreten, damit diese sie zu einem höheren Preis ausgeben könne. Richtwert dabei ist die Bewertung der Investmentbank Nomura, die den Unternehmenswert der Eintracht auf 500 Millionen Euro beziffert hat. Hellmann ist erfreut über Orensteins Vorhaben: „Das ist eine große Geste und muss gewürdigt werden.“ Und führt dazu, dass die Anteile des Vereins als Hauptgesellschafter (67,89 Prozent) bei einer neuerlichen Kapitalmaßnahme nicht abschmelzen.

Die Eintracht rückt näher an die Basis und stellt den 50+1-Gedanken in den Vordergrund. Hellmann betonte mehrfach die Bedeutung der Mitglieder, aber auch die Notwendigkeit, „dies mit Sponsoren und Kapitalgebern zu verheiraten“. Denn: „Es ist nur möglich, die europäischen Plätze anzugreifen und gelegentlich die Hand nach Titeln auszustrecken, wenn es einen Konsens zwischen allen Beteiligten gibt.“ Den gibt es offenbar.

Mit einem, der den Kurs in noch stärkerem Maße vorgeben wird. Hellmann ist in seiner Rolle als Vorstandssprecher gestärkt und mächtiger worden, es werden ihm noch mehr Kompetenzen zuteil. Es ist klar, wer bei Eintracht Frankfurt in den kommenden Jahre das Sagen hat. Und das nicht nur bis 2027. Er habe sich nun ganz bewusst voll und ganz für die Eintracht entschieden, wolle den Verein in den kommenden „sechs, sieben, acht Jahren“ führen und prägen, „wenn man mich lässt“. Eine Gehaltsaufstockung gibt es obendrein.

Hellmann macht auch klar, dass der Verein in nicht allzu ferner Zukunft umgebaut und verjüngt werden müsse. „Wir haben viele junge, gute Kräfte, die nachkommen“, sagt er. „Es wird Veränderungen personeller Art geben.“ Vereinspräsident Peter Fischer, so hört man, wolle nur noch bis zur Mitgliederversammlung im Februar 2024 im Amt bleiben und bis dahin auch das Präsidium zu einem Gutteil umbauen. Auf Fischer könnte dann Mathias Beck folgen. Der Immobilienkaufmann aus Dreieich sitzt bereits im Verwaltungsrat.

Hellmann räumt ein, dass seine ungeklärte Zukunft und das ständige Rumoren an der Spitze nicht gut für die Eintracht waren. Natürlich vergebe deshalb kein Spieler eine Torchance, und es sei „sicher nicht ursächlich“ für alle sportlichen Fragen. „Gleichwohl habe ich immer betont, dass das energetische Band uns beflügelt. Und wenn es angerissen ist, wir vielleicht auch zu satt und träge durch die Gegend gehen, führt es nicht dazu, dass wir die zehn Prozent Fokus, die wir brauchen, auch auf dem Platz haben. Diese Verbindung leugne ich nicht.“ Daher habe man sich jetzt, vor dem Halbfinale in Stuttgart, entschieden, den Spekulationen ein Ende zu bereiten. „Wir können nach einem Titel greifen. Wir mussten uns rechtzeitig vorher straffen und die Chance erkennen – sowohl die Spieler als auch alle drumherum. Wir alle sind angeknipst, wenn etwas zum Greifen nahe steht. Das ist das, was mich bewegt.“