Eintracht Frankfurt und Niclas Füllkrug: Neue Gerüchte ploppen auf

Von: Luca Hartmann

Was macht Eintracht Frankfurt, wenn Randal Kolo Muani wechselt? Angeblich soll man parallel schon an einem namhaften Nachfolger interessiert sein: Niclas Füllkrug.

Frankfurt - Randal Kolo Muani gilt in diesem Transfersommer als eine der gefragtesten Stürmer-Personalien auf dem Markt. Erst am Wochenende zeigte er mit seinem Siegtreffer gegen Darmstadt, wie wichtig er für die Eintracht ist. Paris Saint-Germain soll am Sonntag ein erstes Angebot über rund 65 Millionen Euro abgegeben haben. Der Spieler und PSG sollen sich wohl schon einig sein. Nun gibt es Nachfolger-Gerüchte aus der Bundesliga. Es geht um Niclas Füllkrug.

Niclas Füllkrug Geboren: 9. Februar 1993 (Alter: 30 Jahre) in Hannover Verein: Werder Bremen Bundesligaspiele: 126 (44 Tore) Länderspiele: 9 (7 Tore)

Eintracht offenbar an Füllkrug dran

Das bisherige PSG-Angebot für Kolo Muani soll den Eintracht-Bossen um Sportvorstand Markus Krösche deutlich zu niedrig sein. „Es entspricht nicht unseren Erwartungen“, sagte er noch vor dem Hessenderby bei DAZN. FR-Informationen zufolge hat die Eintracht noch kein neues Angebot für den Stürmer erhalten. Doch als möglichen Ersatz hat die Eintracht offenbar einen Nationalspieler aus der Bundesliga auf dem Zettel.

Wie die Bild berichtet, beschäftigt sich die Eintracht mit Werder Bremens Nationalstürmer Niclas Füllkrug. Demnach zählt Füllkrug zu den „ganz heißen Kandidaten“ auf den Posten als neue Neun bei der Eintracht. Wohl auch, weil sein Preisschild nicht allzu hoch liegt. Und weil der Wunsschstürmer der Eintracht, Elye Wahi, kürzlich nach Lens gewechselt ist.

Geht er oder bleibt er? Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen wird jetzt mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. © IMAGO / Sven Simon

Füllkrug als Kolo-Muani-Ersatz?

Dem Bericht nach will Bremen bei einem Verkauf von „Fülle“ eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro einstreichen. Die Eintracht stelle sich aber eher eine Summe von zehn Millionen plus Bonuszahlungen vor. Gut möglich, dass sich die Vereine irgendwo in der Mitte treffen könnten – falls es überhaupt so weit kommt.

Die Eintracht hat sich in diesem Transfersommer schon mit einigen Offensivspielern verstärkt. Unter anderem kam Omar Marmoush ablösefrei aus Wolfsburg, Jessic Ngankam für vier Millionen Euro von der Hertha. Noch ist unklar, wie es mit Rafael Borré und Lucas Alario weitergeht. Mit Faride Alidou wurde ein weiterer Offensivspieler bereits verliehen. Auch deswegen soll bei einem Kolo-Muani-Abgang ein Ersatz her, der Tore garantiert. Füllkrug würde in diese Kategorie fallen.

Nationalstürmer ist „Aufsteiger des Jahres“

Der 30-Jährige wurde in der vergangenen Saison mit 16 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga. Mit sieben Toren in neun Spielen ist seine Quote in der Nationalmannschaft mehr als ordentlich und auch bei der WM in Katar traf er zweimal für Deutschland. Sollte er an den Main wechseln, wäre er wohl im Sturmzentrum gesetzt.

Der Angreifer verständigte sich zwar kürzlich mit Bremen über einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen, doch die Unterschrift fehlt noch – beide Parteien wollen sich bis zum Ende des Transferfensters alle Optionen offen halten. Am Montagabend wurde Füllkrug mit dem Sport-Bild-Award als „Aufsteiger des Jahres“ geehrt. „Zu Gerüchten möchte ich mich heute Abend gar nicht äußern“, sagte Füllkrug dort. (LuHa)