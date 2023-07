Eintracht-Spieler Ngankam: „Traurig, dass wir rassistisch gehatet wurden“

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Ur-Herthaner im Eintracht-Dress: Jessic Ngankam. © IMAGO/HJS

Neuzugang Jessic Ngankam geht professionell mit den schlimmen Beleidigungen während der U21-EM um und brennt für die Eintracht

Dass Jessic Ngankam seine Homebase von der Hauptstadt nach Frankfurt verlagert hat, war für den Ur-Herthaner nach dem Abstieg seines Herzensverein irgendwie zwangsläufig. Schließlich will der junge Kerl, 23, ja vorankommen in seinem Fußballerleben und den berühmten nächsten Schritt machen. Aber der Wechsel ist ihm schon schwergefallen. „Wenn man sein ganzes Leben in Berlin verbracht hat, ist das nicht so leicht“, sagt der Eintracht-Stürmer. „Ich bin ehrlich: Das fühlt sich noch ein bisschen komisch an.“ Dann lächelt er verschmitzt und fügt an: „Aber das wird schon.“ Das Kapitel Hertha wolle er zuklappen. „Hier ist meine Zukunft, ich möchte nach vorne blicken.“

Die Mannschaftkameraden haben es ihm so leicht wie möglich gemacht, alle machten einen „entspannten Eindruck“, auch Stars wie Kevin Trapp oder Mario Götze seien „coole Menschen“, und überhaupt: „Ich war überrascht, wie offen alle sind. Ich war direkt mit jedem gut. Vom Charakter her passe ich hier rein.“

Der Bursche, Typ Frechdachs, hat Selbstvertrauen, sein Licht stellt er nicht unter den Scheffel. Am Samstag bei der Niederlage im Testspiel gegen die SG Barockstadt Fulda schnappte er sich kurz nach der Pause direkt den Ball, als der Schiri auf Strafstoß für die Eintracht entschieden hatte. Das ist nicht selbstverständlich: Es war sein erstes Spiel für den neuen Klub, seine ersten Minuten, sein erster Ballkontakt überhaupt. Prompt lief er an, etwas schräg und mit Verzögerung, und schoss den Ball ziemlich unplatziert aufs Tor, sodass Torwart Jannik Horz parieren konnte. Ngankam nimmt’s locker. „Ich hatte ein gutes Gefühl“, sagt er und habe sich auch vorher bei Aushilfskapitän Christopher Lenz erkundigt, ob es okay sei, dass er schieße. Lenz selbst hat ja, als Beispiel, im Europa-League-Finale vom Punkt getroffen. „Chris hat mir den Ball gegeben“, erzählt Ngankam. „Hat leider nicht geklappt, der nächste wird dann reingehen.“

Kürzlich ist der Ball schon mal nicht reingegangen, bei der U-21-EM verschoss er für die DFB-Elf einen Strafstoß und war anschließend in den Sozialen Netzwerken – genau so wie der Dortmunder Youssoufa Moukoko – von anonymen Idioten rassistisch beleidigt worden. „Traurig, dass wir rassistisch gehatet wurden“, sagt der Spieler, der aber in der Rückschau kein großes Aufhebens machen will. „Als Spieler muss man da drüberstehen.“ Gefallen lassen haben es sich die beiden damals freilich nicht. Das ist richtig und gut so.

Für Ngankam ist das Vergangenheit, er brennt nun für seinen neuen Klub, er ist Feuer und Flamme, das ist spürbar. „Es macht Spaß, hier zu kicken, wir spielen guten Fußball“, sagt er, der in jungen Jahren schon zwei schwere Knieverletzungen wegstecken musste.

Das Niveau sei höher als in Berlin, beim berühmten Eckchenspiel könne man schon mal eine Minute dem Ball nachjagen, ehe man ihn mal berührt. „Das Tempo hier ist höher.“ Auch das der Mitspieler. Ob er etwa mit Randal Kolo Muani mithalten könne? Puh, da muss er überlegen. Kolo sei ja eine ziemlich Rakete, „aber ich“, sagt er lachend, „bin auch ziemlich schnell“.