NFL-Quarterback muss Fußball-Logos erraten: Eintracht bekommt neuen Namen verpasst

Ratespiel in der Offseason

Von Marcel Schwenk schließen

Buccaneers-Quarterback Baker Mayfield versucht sich am Erraten von Namen deutscher Fußballvereine anhand der Logos. Der NFL-Star scheitert grandios.

Tampa – Ein wenig Zeit müssen sich die NFL-Fans in Deutschland noch vertreiben, ehe die Saison 2023 startet. In der Nacht vom 7. auf den 8. September hat das Warten schließlich ein Ende, wenn Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions die neue Spielzeit eröffnet.

Baker Mayfield Geboren: 14. April 1995 i(Alter 28 Jahre) in Austin, Texas In der NFL seit: 2018 Position: Quarterback Bisherige Teams: Cleveland Browns, Carolina Panthers, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers

Baker Mayfield hat Starter-Posten bei Buccaneers noch nicht sicher

Aktuell bereiten sich die Teams in der Offseason auf die anstehende Runde vor. Während in den Trainingslagern geschwitzt wird, bleibt zwischenzeitlich auch noch ein wenig Zeit für Späße. Zumindest bei den Tampa Bay Buccaneers, die in der vergangenen Saison eines von zwei Teams waren, das beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden dabei war. Gegen die Seattle Seahawks gab es in der Münchner Allianz Arena einen 21:16-Erfolg.

Damals nicht mit dabei war Quarterback Baker Mayfield, der 2023 vermutlich als Nachfolger von Legende Tom Brady die Offense der Franchise über das Feld führen wird. Fest steht das allerdings noch nicht, der Nummer-eins-Pick von 2018 liefert sich derzeit noch einen Zweikampf mit Kyle Trask.

+ Steht seit März 2023 bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag: Quarterback Baker Mayfield. © IMAGO/Douglas R. Clifford

Baker Mayfield tippt Namen deutscher Fußball-Vereine anhand der Logos

Zwischen den Trainingseinheiten im Kampf um den Posten als Starting Quarterback bleibt in Tampa offenbar noch Zeit für das eine oder andere Ratespiel. So postete die Instagram-Seite „Bucs Deutschland“ einen kurzen Clip von Mayfield, in dem er die Namen deutscher Fußballvereine erraten muss.

Insgesamt bekommt der 28-Jährige Wappen von vier Vereinen gezeigt: Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, VfL Wolfsburg und 1860 München. Den Europa-League-Sieger von 2022 bezeichnete er als die „Fighting Eagles“, also als „kämpfende Adler“. Die Rheinländer taufte Mayfield auf „FC Billy Goats“, was auf Deutsch „FC Ziegenböcke“ heißt.

Baker Mayfield nennt 1860 München die „Firebreathing Lions“

Weiter von der Realität entfernt war da schon die Bezeichnung für den VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen erhielten den Namen „Soccer Team sponsored by the Wahlburgers“, also das „Fußballteam gesponsert von den Wahlburgers“. Die Wahlburgers sind die Besitzer einer Fast-Food-Kette, die im englischsprachigen Raum bekannt ist und in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien diverse Lokale betreibt.

Für die größten Lacher dürfte Mayfield allerdings mit seinem Tipp für 1860 München sorgen. „Das ist nicht Tottenham, oder?“, fragte er zunächst beim Betrachten des Logos und musste dabei selbst ein wenig schmunzeln. Letztlich entscheidet er sich für die „Firebreathing Lions“, was mit „Feuerspuckende Löwen“ gleichzusetzten ist.

Deutscher NFL-Spieler Marcel Dabo von Mayfields Tipps begeistert

Von den Tipps seines NFL-Kollegen amüsiert zeigte sich der deutsche Football-Spieler Marcel Dabo, der aktuell bei den Indianapolis Colts unter Vertrag steht. „Auf keinen Fall“, kommentierte der 23-Jährige und versah seine Aussage mit drei Lachsmileys.

Auch die Community fühlte sich anscheinend gut unterhalten. „Frankfurt, Köln und 1860 München müssen sich jetzt umbenennen“, schlussfolgert ein User, ein weiterer schlägt vor: „Direkt so übernehmen.“ Dass es dazu kommt, darf aber zumindest bezweifelt werden. (masc)

In der Saison 2023 werden gleich zwei NFL-Spiele in Deutschland stattfinden, dann sind unter anderem die New England Patriots und die Kansas City Chiefs zu Gast.

