Kamada verlässt Eintracht Frankfurt – sein neuer Klub steht wohl schon fest

Von: Antonio José Riether

Teilen

Offensivspieler Daichi Kamada wird Eintracht Frankfurt ablösefrei verlassen. Der Japaner wechselt wohl im zweiten Anlauf ins Ausland.

Frankfurt am Main – Lange war über den Abschied von Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt spekuliert worden. Vor rund zwei Wochen gaben die Hessen bekannt, dass der 26-jährige Japaner den amtierenden Europa-League-Sieger zum Saisonende ablösefrei verlassen würde. Der Dribbler will der Bundesliga offenbar den Rücken kehren und ins Ausland wechseln. Ein Klub, der bereits im vergangenen Sommer an Kamada dran war, soll noch immer die besten Karten auf seine Verpflichtung haben.

Daichi Kamada Geboren: 5. August 1996 in Ehime (Japan) Profi-Stationen: Sagan Tosu, Eintracht Frankfurt, VV St. Truiden (Leihe) Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt: 172 (37 Tore, 31 Vorlagen) Länderspiele: 28 für Japan (6 Tore)

Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt ablösefrei – viele Interessenten für den Japaner

Dass Kamada seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde, war bereits länger klar. Nach sechs Jahren bei der Eintracht, wovon er ein Jahr leihweise in Belgien spielte – ist für ihn Schluss. Der Offensivspieler wollte bereits im vergangenen Sommer den Verein verlassen, doch Trainer Oliver Glasner leistete wahre Überzeugungsarbeit und bewegte Kamada zum Verbleib am Main. Auch wenn dies bedeutete, dass die Frankfurter keine Ablöse für den Edeltechniker einstreichen würden.

Nun tritt exakt dieser Fall ein. Die Liste der Interessenten für den ablösefreien Mittelfeldstar ist lang, verschiedene Klubs aus Spanien, England und der Bundesliga beobachteten Kamada. Der 28-fache Nationalspieler Japans machte in den vergangenen Wochen deutlich, dass er das deutsche Oberhaus für eine andere europäische Topliga verlassen möchte.

Daichi Kamada wechselt zur kommenden Saison wohl ins Ausland. © Laci Perenyi/imago

Daichi Kamada lehnte Abgebot von Borussia Dortmund ab und wechselt ins Ausland

Nachdem Kamada bereits das Angebot zur Verlängerung in Frankfurt abgelehnt hatte, das ihm ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro für drei weitere Spielzeiten eingebracht hätte, sagte er auch dem BVB ab. Borussia Dortmund soll ihm einen Fünfjahresvertrag sowie ein Salär von sechs Millionen Euro pro Jahr geboten haben. Da Kamada laut Bild lediglich an einem Wechsel zum FC Bayern interessiert gewesen sein soll, fällt ein ligainterner Transfer flach.

Dafür tut sich für Kamada eine große Möglichkeit auf. Im letzten Transfersommer wollte ihn Benfica Lissabon unbedingt verpflichten, bot Berichten zufolge acht Millionen Euro Ablöse. Durch Kamadas Verbleib in Frankfurt kam es jedoch nicht zum Wechsel. Offenbar hielt der portugiesische Großklub aber den Kontakt zur Spielerseite, weshalb ein Engagement des Profis in diesem Sommer sehr wahrscheinlich ist.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Daichi Kamada zieht es wohl nach Portugal – Benfica in der „Pole Position“

Wie Bild berichtet, soll der Transfer in die portugiesische Hauptstadt also im zweiten Anlauf klappen. Das Blatt spricht sogar davon, dass sich Benfica in der „Pole Position“ im Rennen um den Spielmacher befindet. Benfica hat auch allen Grund zum Handeln, denn dem aktuellen Tabellenführer der portugiesischen Liga steht ein großer personeller Umbruch bevor.

So könnte Kamada seine Chance nutzen und sich dem diesjährigen Champions-League-Viertelfinalisten, der vom deutschen Coach Roger Schmidt trainiert wird, anschließen. Benfica wird sich über den technisch beschlagenen Japaner freuen, der wohl zum Nulltarif kommt. (ajr)