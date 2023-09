Kolo-Muani-Nachfolger? Eintracht Frankfurt kann noch Transfers tätigen – Mehrere Stürmer möglich

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Eintracht Frankfurt hat Randal Kolo Muani in letzter Sekunde verkauft. Gibt es auf der Liste der vereinslosen Spieler vielleicht einen Kandidaten, der ihn ersetzen könnte?

Frankfurt – Ein Transfer-Finale wie dieses hat man selten erlebt – bei der Frankfurter Eintracht in der Tat noch nie. Während beispielsweise beim FC Bayern München der Palhinha-Transfer auf den letzten Metern scheiterte, wähnte man sich bei der SGE mit der Schließung des deutschen Transferfensters am 1. September um 18 Uhr bereits in Sicherheit. Der Wechsel von Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain sollte wenige Stunden später aber tatsächlich doch noch über die Bühne gehen.

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Präsident: Peter Fischer Trainer: Dino Toppmöller

Nach Kolo-Muani-Abgang: Eintracht Frankfurt mit Lücke im Sturm

So strich der Europa-League-Sieger von 2022 95 Millionen Euro Ablösesumme ein. Ein Segen für die Kasse. Aber: Ein Fluch für den Kader. Denn die Frankfurter Verantwortlichen hatten nach der Deadline in Deutschland eben keine Möglichkeit mehr, einen Ersatz für Kolo Muani zu verpflichten. Dementsprechend muss man jetzt mit dem momentanen Kader arbeiten – oder eben doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Denn es gibt noch eine Möglichkeit, auch jetzt nach der Wechselperiode, noch Spieler unter Vertrag zu nehmen. Und zwar eben jene, die aktuell ohne einen selbigen sind – sprich: vereinslose Spieler.

Kolo-Muani-Nachfolger? Eintracht Frankfurt kann noch Transfers tätigen – Mehrere Stürmer möglich

Davon gibt es tatsächlich etliche. Die Frage ist natürlich: Wer passt ins Frankfurter Mittelstürmer-Profil? Wer wäre direkt eine Hilfe? Wir werfen einen Blick auf die Liste der vereinslosen Spieler und sehen uns die interessantesten Namen näher an.

Anthony Modeste, 35 Jahre, letzter Verein: Borussia Dortmund, Martkwert: 700.000 Euro

Alfredo Morelos, 27 Jahre, letzter Verein: Glasgow Rangers, Marktwert: 6 Millionen Euro

Ishak Belfodil, 31 Jahre, letzter Verein: Al-Gharafa SC, Marktwert: 1,7 Millionen Euro

Stevan Jovetic, 33 Jahre, letzter Verein: Hertha BSC, Marktwert: 1,5 Millionen Euro

Mario Gavranović, 33 Jahre, letzter Verein: Kayserispor, Marktwert: 750.000 Euro

Vereinslose Stürmer: Über Anthony Modeste wurde bei der Eintracht wohl schon gesprochen

Anthony Modeste: Beginnen wir mit dem populärsten Namen auf der Liste, zumindest aus Bundesliga-Sicht: Anthony Modeste. Der mittlerweile 35-jährige Franzose machte wettbewerbsübergreifend 157 Spiele für den 1. FC Köln und erzielte dabei 79 Tore. Mit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund machte er sich im Sommer 2022 wenig Freunde in der Domstadt. Und seine Zeit beim BVB war auch alles andere als erfolgreich: 28 Partien, zwei Tore und eine Vorlage später hat Modeste den Vizemeister wieder verlassen müssen.

Sein Einjahresvertrag war nicht verlängert worden. Derzeit hält er sich bei Fortuna Köln fit, sein Name als möglicher Kolo-Muani-Nachfolger fiel in den vergangenen Tagen bereits. Ob es tatsächlich dazu kommt? Aktuell gilt er wohl als wahrscheinlichster Kandidat, wenn die SGE noch einen vereinslosen Mittelstürmer verpflichten möchte. Inwiefern der Transfer letztlich auch zu sportlichem Erfolg für beide Seiten führt, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Kolo Muani ist Geschichte – sind Modeste (M.) oder Belfodil die Zukunft von Eintracht Frankfurt? © Jan Huebner / Beautiful Sports / Claus Bergmann / Imago

Morelos entscheidet sich gegen Eintracht-Wechsel, Belfodil ein Thema?

Alfredo Morelos: Auch dieser Name soll schon bei der Eintracht diskutiert worden sein und tatsächlich bringt der 27-jährige Kolumbianer eine ansprechende Vita mit: Von 2017 bis 2023 spielte Alfredo Morelos 269 Mal für die Glasgow Rangers, dabei erzielte er 124 Tore für die Schotten. Im Sommer trennten sich nun die Wege. Findet der einstige Nationalspieler jetzt den Weg zur SGE? Nein. Morelos steht inzwischen vor einem Wechsel nach Brasilien.

Ishak Belfodil: Bremen, Hoffenheim, Hertha – 111 Bundesliga-Spiele (inklusive Relegation) und 25 Tore sind die Deutschland-Bilanz von Ishak Belfodil. Auch er kennt das Fußball-Oberhaus, war vor allem in seiner ersten Saison im Kraichgau erfolgreich. Zuletzt lief der 31-jährige Algerier für den Al-Gharafa SC (Katar) auf. Und jetzt? Unklar. Dass ein Spieler, der schon in Katar unter Vertrag stand,, bei der aktuellen Transfer-Welle in Saudi-Arabien der Bundesliga den Vorzug gibt, erscheint unrealistisch. Entschieden ist bei Belfodil aber aktuell (Stand: 4. September, 16 Uhr) noch nichts – auch nicht, ob die Eintracht überhaupt über ihn nachdenkt.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Ehemalige Bundesliga-Stürmer mittlerweile vereinslos – eine Hilfe für Eintracht Frankfurt?

Stevan Jovetic: Ein Spieler, der bei voller Gesundheit fast jeder Bundesliga-Mannschaft helfen könnte, ist Stevan Jovetic. Der Montenegriner hatte sich seit Sommer 2021 das Hertha-Trikot übergezogen, zwei Jahre und viele Wehwehchen später ist er nun vereinslos. Die Stärken des 33-Jährigen liegen vor allem im spielerischen Bereich – er kommt weniger über die Physis wie ein Kolo Muani. Ob es den einstigen Premier-League-Champion (Manchester City) tatsächlich zur SGE zieht? Äußerst unwahrscheinlich. Eine Soforthilfe wäre auch er wegen seiner langen Krankenakte nicht.

Mario Gavranović: Auch er hat in Deutschland bereits seine Spuren hinterlassen, spielte für Schalke und Mainz. Mario Gavranović machte dabei aber keine sonderlich glückliche Figur: 15 Spiele, null Tore – besser lief es für den Schweizer mit kroatischen Wurzeln in eben diesen beiden Ländern. Die beste Zeit des quirligen Mittelstürmers dürfte abgelaufen sein, auch wenn er 2022 noch für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert wurde. Einer für die Eintracht? Wie alle anderen auch: Wohl eher eine absolute Notlösung.

Modeste dürfte der einzige Kandidat für die Eintracht sein

Tatsächlich wäre anhand der Liste der vereinslosen Spieler wohl wirklich noch Modeste die naheliegendste Lösung für die SGE – wenn man diesen Weg wählen möchte. Auf der anderen Seite hat man mit Omar Marmoush, Jessic Ngankam und bald auch wieder Lucas Alario drei Optionen für den Sturm, die es bis Ende Dezember richten könnten. Danach könnte Markus Krösche mit den Kolo-Muani-Millionen auf Transferjagd gehen – und ein echtes Kaliber verpflichten.

Auf einer anderen Position konnte man vor Transfer-Schluss noch einen Spielen verpflichten – und der Neuzugang feierte einen Traum-Einstand für die Eintracht. (akl)