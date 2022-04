FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie das Rückspiel jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Filip Kostic gegen Adama Traoré. © Revierfoto/Imago Images

Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale der Europa League auf den FC Barcelona: So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Barcelona – In der Bundesliga läuft es eher mäßig für Eintracht Frankfurt. Die Generalprobe vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona ging mit 1:2 im heimischen Stadion gegen den SC Freiburg gehörig daneben. Die erneute Qualifikation für die Europa League ist dadurch in weite Ferne gerückt. Dafür will die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner im Europapokal den großen Coup schaffen und ins Halbfinale einziehen.

Das Hinspiel in Frankfurt endete 1:1. Ansgar Knauff, Neuzugang von Borussia Dortmund, schoss die SGE in der zweiten Hälfte in Führung, die Gäste konnten nach einer starken Kombination aber noch durch Ferran Torres ausgleichen. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. Jetzt ist unser ganz klares Ziel, ins Halbfinale zu kommen. Wir fahren da hin und schlagen die“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nach der Pleite gegen den SC Freiburg.

FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt: Djibril Sow ist fraglich

Mittelfeldspieler Djibril Sow hat sich im Spiel gegen den SC Freiburg eine Kniezerrung zugezogen. Ein Einsatz im Viertelfinalrückspiel der Europa League beim FC Barcelona ist aber nicht ausgeschlossen, teilte der Verein mit. Der 25 Jahre alte Schweizer Nationalspieler musste gegen Freiburg nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Er wäre der zweite Ausfall nach Tuta, der nach seiner Gelb-Roten-Karte aus dem Hinspiel gesperrt fehlt.

Der Portugiese Artur Dias pfeift das Europa-League-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt. Dies teilte die Europäische Fußballunion UEFA zwei Tage vor der Viertelfinal-Entscheidung mit. Der 42-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit sowohl bei der EM 2021 als auch beim olympischen Turnier in Tokio zum Einsatz. In der laufenden Europapokal-Saison pfiff er unter anderem ein Vorrundenspiel des VfL Wolfsburg.

Die Europa-League-Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt steigt am Donnerstag, 14. April 2022, um 21.00 Uhr im Camp Nou in Barcelona. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 14.04.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen dem am Donnerstag, 14.04.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der ertönt dann um 21 Uhr. Als Moderatorin fungiert Laura Papendick, Karl-Heinz Riedle wird als Experte vor Ort sein.

FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa-League-Viertelfinale zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 14.04.2022, live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am Donnerstag, 14.04.2022, live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

