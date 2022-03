Nächster Neuzugang bei Eintracht Frankfurt im Anflug

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner (l.) kann sich offenbar auf den nächsten Neuzugang freuen. Sportvorstand Markus Krösche soll ihn bereits eingetütet haben. (Archivfoto) © Juergen Kessler/Imago Images

Eintracht Frankfurt plant schon fleißig den Kader für die kommende Saison. Offenbar ist der nächste Neuzugang bereits fix.

Frankfurt – Für Eintracht Frankfurt läuft es nach einem Tief wieder deutlich besser. In der Bundesliga geht es pünktlich zum Saisonendspurt wieder aufwärts, in der Europa League wartet im Viertelfinale der FC Barcelona. „Wir machen es defensiv gut und sind gegen den Ball stabil. Mit dem Ball haben wir Bereiche, in denen wir uns verbessern können und für die nächsten Spiele auch müssen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche kürzlich.

Für die kommende Spielzeit hat Krösche schon für Verstärkung gesorgt: Randal Kolo Muani (FC Nantes), Marcel Wenig (U19 des FC Bayern München), Faride Alidou (Hamburger SV) und Jerome Onguene (RB Salzburg) haben bereits ihre Verträge unterzeichnet und werden ab der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt auflaufen.

Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers

Doch damit noch nicht genug, denn wie der Kicker berichtet, hat Eintracht Frankfurt bereits den nächsten Transfer eingetütet. Der 21 Jahre alte Hrvoje Smolcic vom HNK Rijeka wird demnach ab der kommenden Saison für die SGE die Fußballschuhe schnüren. Der kroatische Innenverteidiger könnte Evan Ndicka ersetzen, sollte der den Verein im Sommer verlassen. Der Vertrag des Franzosen läuft noch bis 2023, Krösche hatte bereits angekündigt, man müsse Leistungsträger verkaufen, sollten die ihre Arbeitspapiere nicht verlängern. Denn ablösefrei will die Eintracht niemanden ziehen lassen.

Geht Ndicka also im Sommer, hätte Eintracht Frankfurt mit Hrvoje Smolcic dann schon einen Ersatz. Erste Berichte über eine Verpflichtung des 21 Jahre alten Innenverteidigers waren bereits Ende Januar aufgetaucht, immer wieder wurde berichtet, dass der Transfer schon fix sei. Passiert war bisher aber noch nichts.

Eintracht Frankfurt offenbar mit Hrvoje Smolcic einig

Laut des Sportmagazins Kicker hat sich das nun aber geändert und Eintracht Frankfurt ist sich mit Hrvoje Smolcic einig. Da der Verteidiger noch einen Vertrag bis 2023 in Kroatien besitzt, wird wohl eine Ablöse fällig. Eine offizielle Bestätigung der SGE über den Transfer soll es in den kommenden Tagen geben. Dann dürfte auch Klarheit über die Höhe der Ablösesumme herrschen. (msb)