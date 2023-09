Eintracht-Neuzugang Chaibi: der Nächste, bitte!

Von: Ingo Durstewitz

Stand zumindest schon mal im Kader gegen Köln: Fares Chaibi (Mitte). © Jan Huebner

Fares Chaibi ist der typische Eintracht-Transfer, der direkt helfen soll, aber eines Tages auch für viel Geld wieder verkauft werden kann

Frankfurt – Fares Chaibi war kaum da, da war er auch schon wieder weg. Der Wechsel des algerischen Nationalspielers vom FC Toulouse in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt ging inmitten des Conference-League-Playoffrückspiels gegen Levski Sofia und dem denkwürdigen Wechseltheater um Randal Kolo Muani völlig unter, der Zehn-Millionen-Deal verrauchte förmlich im Nichts.

Immerhin trainierte der 20-Jährige schon mal mit der Mannschaft, saß schon mal auf der Bank – was beispielsweise Urgestein Timmy Chandler noch in keinem Bundesligaspiel in dieser Spielzeit vergönnt war. Zu einem Einsatz hat es für Chaibi gegen den 1. FC Köln vor acht Tagen nicht gereicht, und dann war er, siehe Einstieg, auch schon wieder weg. Länderspielreise. Ab nach Algerien, Quali für den Afrika-Cup, Gegner in Annaba: Tansania. Chaibi stand in der Startelf, spielte durch, konnte aber nicht dafür sorgen, dass seine Nationalelf ein Tor zustande brachte, am Ende hieß es 0:0. Algerien führt das Klassement dennoch weiter souverän an, am Dienstag geht es in aller Freundschaft gegen Senegal. Und für Chaibi dann retour nach Frankfurt. Seine neue Heimat.

Eintracht-Neuzugang Chaibi: ein Werdegang wie Kolo Muani und Lindström?

Dort wird er sich erst einmal einleben und das Hotel am Mainufer gegen eine feste Bleibe eintauschen müssen. Das ist wichtig für den Spieler, in Lyon geboren und mit französischen Wurzeln, dessen ganze Familie mit nach Frankfurt gereist war, als er seine Unterschrift unter einen Vertrag bis 2028 gesetzt hat. Das sagt etwas aus über den Menschen, er ist der ganze Stolz der Familie – und er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Mit erst 20 Jahren.

Die Eintracht hat sich natürlich etwas gedacht bei der Verpflichtung des Hochveranlagten. Er passt genau in Schema und in die Strategie, die da lautet: Talente scouten, verpflichten (auch für nicht wenig Geld), verbessern, ihnen Spielzeit geben, von ihnen selbst profitieren, um sie dann, eines Tages, teuer zu verkaufen.

Das klappt mal besser und mal weniger gut. Bei Jesper Lindström (für 34 Millionen zum SSC Neapel) und natürlich bei Randal Kolo Muani hat das bestmöglich funktioniert. Den Himmelsstürmer hatte die Eintracht vor einem Jahr ablösefrei vom FC Nantes geholt – und ihn jetzt für 95 Millionen zu Paris Saint-Germain transferiert.

Eintracht-Neuzugang Chaibi – Klub lockt mit guten Chancen und klarem Plan

Ein irrsinnig gutes, nie zuvor gesehenes Geschäft, das selbst den Kölner Trainer Steffen Baumgart auf den Plan rief, der über Stimmen staunte, die bei diesem Deal da noch ein Haar in der Suppe fanden. „130 Millionen in einer Woche zu machen, das hätten wir gerne in Köln“, sagte er im Hinblick auf die beiden Transfers und konkretisierte hinsichtlich Kolo Muani: „Ich höre die ganze Zeit, dass alles schlecht gewesen ist. Aber das musst du erst mal schaffen: Einen Spieler ablösefrei holen und ein Jahr später diese Summe rauszuholen. Das ist vielleicht nicht ganz so negativ, wie es dargestellt wird.“

Bei Fares Chaibi ist allen Beteiligten klar, dass es im besten Fall so oder so ähnlich laufen wird. Der Profifußball ist ein knallhartes Geschäft geworden, in dem die Spieler und Trainer austauschbar geworden sind. Nachvollziehbar daher, dass echte Fans Personenkult ablehnen.

Chaibi macht keinen großen Hehl darum, dass es nicht schon immer sein großer Traum war, für Eintracht Frankfurt zu spielen. „Es ist der richtige Schritt für meine Entwicklung, um vielleicht später mal noch weiter zu kommen“, sagt der Kreativspieler, der die Eintracht eher als Zwischenstation sieht. Wie so viele. Es hat sich herumgesprochen, dass Frankfurt als Sprungbrett für Toptalente taugt, dass sie eine Bühne bekommen, auf der sie sich zeigen können. Sie werden nicht mit falschen Versprechungen gelockt, sondern bekommen eine gute Chance und einen klaren Plan aufgezeigt. Auch deshalb sagt Sportvorstand Markus Krösche: „Glaubwürdigkeit ist das Wichtigste im Geschäft.“

Eintracht-Neuzugang Chaibi – auf den Spuren von Kamada und Lindström

Die Wahrheit ist auch, dass der Klub erst durch den Triumph in der Europa League vor 15 Monaten auf den Radar vieler Spieler und ihrer Agenten gerutscht ist. Da merkten viele in der Branche, dass da nicht nur ein erfolgreicher Verein am Wachsen ist, sondern auch einer mit einer klaren Philosophie und einer Idee, einem Masterplan, wie der Klub sich weiter in Richtung Spitze entwickeln soll. „Am Anfang kannte ich den Verein nicht so gut, aber seit die Mannschaft den Titel geholt, verfolge ich sie mehr und mehr“, sagt Chaibi, und er hätte auch sagen können, dass er den Verein gar nicht kannte, und es hätte ihm niemand krumm genommen. Zumal: „Vor einem Jahr war ich noch kein Profi, das war alles eine andere Welt für mich.“

Chaibi soll bei der Eintracht in die Rolle von Daichi Kamada und/oder Jesper Lindström schlüpfen. Die Verantwortlichen trauen ihm das zu. „Er ist torgefährlich, robust für sein Alter und technisch sehr gut“, sagt Sportboss Krösche. Und Coach Dino Toppmöller flankiert: „Er hat ein extrem gutes Gespür für Räume und einen guten Abschluss aus der Distanz. Er ist ein guter Fußballer, der uns mit Sicherheit extrem weiterhelfen wird. Die Frage ist nur, wie schnell das geht.“

Zur Not kann der Neue auch im Sturm spielen, dort, wo der Abgang von Randal Kolo Muani eine Lücke gerissen hat. Die auch Elye Wahi nicht geschlossen hat. Der Stürmer aber war, wie die FR berichtete und er nun selbst der „L’Équipe“ bestätige, ganz kurz vor einem Engagement am Main. „Frankfurt war heiß. Heißer als Chelsea“, sagt Wahi, der schon konkrete mit Trainer Dino Toppmöller gesprochen hat. „Er kann Französisch, das war wichtig für mich. Aber wir mussten auf den Abgang von Kolo Muani warten.“ Der Poker aber zog sich zu lange, bis zum letzten Tag, „das war zu kompliziert“, befindet der zu Lens gewechselte Spieler.

Nun müssen es halt andere richten. Fares Chaibi etwa. (Ingo Durstewitz)