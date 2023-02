Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98: DFB-Pokal jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt empfängt im DFB-Pokal-Achtelfinale den SV Darmstadt 98. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Hessenduell zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98. Die SGE ist als Erstligist Favorit, darf den Zweitligisten aus Südhessen aber keinesfalls unterschätzen. „Im Endeffekt ist es einfach. Das Ziel ist Viertelfinale! Es ist eine coole Konstellation. Derby, ein Team, das in einer richtig guten Form ist, Heimspiel. Wir wollen wie immer eine gute Leistung abliefern“, sagte Adler-Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Lobende Worte gab es für den kommenden Gegner aus Darmstadt: „Wir wissen, wie der SV Darmstadt 98 spielt. Wir wissen, was auf uns zukommt. Eine sehr physische Mannschaft, die schnell in die Spitze spielt und bei Standards gefährlich ist. Wir haben Respekt vor jedem Gegner. Sie werden ihr Bestes geben und das müssen wir auch. Wir müssen wieder unsere Spielfreude und unsere Variabilität zeigen.“

„Lilien“-Trainer Thorsten Lieberknecht glaubt an den Sieg gegen den Erstligisten. „Frankfurt ist Bundesligist und dazu in der Champions League vertreten. Wir wissen um die Herausforderung und die Situation - es ist das Duell zwischen dem haushohen Favoriten und dem Underdog. Wir wollen ein Spiel abliefern, dass einem Derby gerecht wird“, so der SGD-Coach und gibt die Marschroute vor: „Wir brauchen eine gewisse Sicherheit auf dem Platz. Trotzdem lieben wir den Fußball und spielen dafür. Daher sage ich den Jungs: Lasst Euch treiben und anheizen von der Atmosphäre. Wir wollen Spaß an diesem Spiel entwickeln.“

Das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 findet am Dienstag, 7. Februar 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: DFB-Pokal live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: DFB-Pokal heute live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt 98 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Dienstag, 7. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

