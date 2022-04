„Eine Demütigung“: Pressestimmen zum Eintracht-Sieg in Barcelona

Tja...in Frankfurt wars der Rasen und der Schiri, in Barcelona die Ticketverkäufe an die Auswärtsfans und natürlich auch der Schiri. Der weitestgehend pomadige, ideenlose und Siegeswillen vermissen lassende Auftritt der Multimillionentruppe aus Katalonien wars ja wohl offensichtlich nicht, der zur Blamage im eigenen Stadion führte. Wie sonst hätte der legendäre FC Barcelona, der taktisch komplett aus dem Spiel genommen wurde (bis auf die vogelwilden letzten 15 Minuten inkl der Nachspielzeit, also ab Minute 85) und mit Kompaktheit, Schnelligkeit und chirurgischer Präzision zerlegt wurde, dieses Spiel gegen Frankfurt verlieren können?

In der spanischen Presse kann eben nicht sein, was nicht sein darf. Kennt man als SGE Fan ja schon. Wenn große Teams straucheln, dann waren es immer die äußeren Umstände, sehr sehr selten, dass man selbst schwach gespielt hat, aber doch nieeeemals, dass die SGE gut gespielt hat.

Dass es aber ein brillianter Auftritt eines Underdogs gegen einen der größten Fußballclubs weltweit war, dass berichten aus dem gegnerischen Presselager kaum welche. Warum auch? Man muß sich ja irgendwie rechtfertigen ohne selbst schuld an der Blamage zu sein und erst recht ohne des Gegners Leistung anzuerkennen. Barca (und seine Medienvertreter) - ein überverschuldeter Verein, der sich selbst (wie könnte es anders sein) ein Armutszeugnis ausstellt.