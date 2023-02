Am Deadline-Day: Ex-Eintracht-Duo findet neue Vereine

Von: Sascha Mehr

Teilen

Zwei ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt haben sich am Deadline-Day neuen Vereinen angeschlossen.

Frankfurt – Am Deadline-Day ging es gewohntermaßen wild zu. Zahlreiche Vereine versuchten am letzten Tag der Transferphase Verstärkungen an Land zu ziehen oder Spieler abzugeben. Bis zum Ende gab es zähe Verhandlungen und Wechsel vieler Spieler. Eintracht Frankfurt hatte sowohl auf der Seite der Zugänge als auch bei den Abgängen etwas zu vermelden. Philipp Max kam zur SGE, im Gegenzug wurde die Leihe von Luca Pellegrini abgebrochen.

Der Außenverteidiger kehrte aber nicht zu Juventus Turin zurück, sondern zog weiter zu Lazio Rom.

Eintracht Frankfurt mit Zu- und Abgang am Deadline-Day

Zwei ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt schlossen sich am letzten Tag der Transferphase ebenfalls einem neuen Verein an. Michael Hector, der im Sommer 2016 per Leihe vom FC Chelsea an den Main kam, spielte die Saison 2016/17 für die SGE und kehrte anschließend zurück an die Stamford Bridge. Am Main konnte der kantige Innenverteidiger keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Für Eintracht Frankfurt kam er auf 22 Einsätze in der Bundesliga, in denen er einen Treffer erzielte.

Haris Seferovic (r.) im Trikot von Benfica Lissabon. © Jan Huebner/Ulrich via www.imago-images.de

Er blieb aber nicht beim FC Chelsea, sondern ging per Leihe nach Hull City. Anschließend war er für Sheffield Wednesday und den FC Fulham aktiv, bevor er im Sommer 2022 vereinslos wurde. Nach einem halben Jahr ohne Klub unterzeichnete er nun einen Vertrag bei Charlton Athletic. Der Verein aus London spielt in der League One, der dritten Liga Englands. Hector unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Charlton Athletic ist bereits der 16. Verein in der Karriere des 30-Jährigen.

Eintracht Frankfurt: Ex-Duo mit neuen Vereinen

Ebenfalls einen neuen Klub hat Haris Seferovic gefunden. Der Angreifer wechselte auf Leihbasis von Benfica Lissabon zu Celta Vigo nach Spanien. In der Hinrunde war der Nationalspieler der Schweiz für Galatasaray Istanbul aktiv, der Leihvertrag wurde aber aufgelöst. Bei Eintracht Frankfurt stand der 30-Jährige zwischen 2014 und 2016 auf dem Platz. In insgesamt 96 Einsätzen gelangen ihm 19 Tore und 13 Vorlagen. Nach drei Jahren im Adler-Trikot wechselte der Mittelstürmer ablösefrei zu Benfica Lissabon.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Unterdessen ist der erste Neuzugang für die Eintracht für die neue Saison so gut wie fix: Von Royal Antwerpen kommt Verteidiger William Pacho an den Main. Ben Manga hat Eintracht Frankfurt in der Winterpause verlassen. Nun nennt er seine Gründe für den Wechsel – die auch etwas mit Markus Krösche zu tun haben. (smr)