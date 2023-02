Deadline Day bei Eintracht Frankfurt: SGE beendet Leihe in letzter Minute

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt hat die Leihe von Luca Pellegrini frühzeitig beendet. © HMB Media/imago

Eintracht Frankfurt hat kurz vor Ende der Transferperiode noch die Leihe von Luca Pellegrini aufgelöst.

+++ 20.23 Uhr: Kurz vor Ende der Transferfrist hat Eintracht Frankfurt am Abend die Leihe von Luca Pellegrini doch noch vorzeitig aufgelöst. Das teilte der Verein am Abend mit. In der Meldung heißt es, dass 23-Jährige mit sofortiger Wirkung zu Juventus Turin zurückkehrt. Ursprünglich hatte die SGE Pellegrini bis zum Ende der Saison ausgeliehen, er kam jedoch nie richtig bei der Eintracht an, weshalb sich der Verein nun doch noch für ein frühzeitiges Ende der Leihe entschied.

Eintracht Frankfurt: Gerücht über FCB-Talent macht die Runde

+++ 18 Uhr: Das war‘s, das Transferfenster ist geschlossen. Eintracht Frankfurt konnte noch Philipp Max an den Main locken, weitere Verpflichtungen gab es dann aber nicht mehr.

+++ 16.58 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde schließt das Transferfenster. Bei Eintracht Frankfurt sieht es so aus, als würde sich nach der Verpflichtung von Philipp Max am Vormittag nichts mehr tun.

+++ 15.48 Uhr: Sichert sich Eintracht Frankfurt am Deadline Day noch die Dienste eines Talents des FC Bayern München? Wie die Bild und Sky übereinstimmend berichten, ist die SGE an dem 18-jährigen Eyüp Aydin interessiert. Er spielt für die U23 der Münchner und trainiert regelmäßig bei den Profis mit. Die Eintracht ist allerdings nicht der einzige Bundesligist, der Interesse zeigt, auch die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart sollen ihre Fühler ausgestreckt haben. Laut Sky sollen die Schwaben die Nase vorn haben, wahrscheinlicher ist aber ein Wechsel im Sommer, dann wäre Aydin ablösefrei.

Eintracht Frankfurt: Verlässt Luca Pellegrini die SGE noch in Richtung Lazio?

+++ 14.43 Uhr: Kommt es überraschend doch noch zu einem Abgang von Luca Pllegrini? Um 18 Uhr schließt das Transferfenster, bis dahin sind noch wenige Stunden Zeit. Wie der italienische Journalist Gianluca di Marzio berichtet, könnte Pellegrini bei Lazio Rom noch einmal ein Thema werden, sollte Mohamed Fares tatächlich am Deadline Day noch wechsel. Ihn könnte es wohl noch in die Türkei ziehen. Es bleibt spannend, ob sich da auf den letzten Drücker noch etwas tut.

+++ 13.23 Uhr: Ein Abgang von Leihspieler Luca Pellegrini bereits im Winter wird immer unwahrscheinlicher. Wie Sport1-Experte Christopher Michel berichtet, trainierte der 23-Jährige am Dienstag (31. Januar) mit der Mannschaft. Eintracht Frankfurt wäre laut mehrerer Medienberichte nicht abgeneigt gewesen, den Spieler noch vor Ende der Wintertransferfrist abzugeben.

+++ 12.38 Uhr: Während die letzten Stunden für mögliche Transfers angebrochen sind, blickt Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche wohl auch schon auf den Sommer. Denn wie mehrere Medien berichten und die Frankfurter Rundschau bestätigen kann, wird William Pacho von Royal Antwerpen im kommenden Sommer bei der SGE aufschlagen. Offiziell ist dieser Wechsel aber vom Verein noch nicht verkündet worden.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Philipp Max

+++ 11.52 Uhr: Aus einem Wintertransfer von Jeremiah St. Juste wird wohl nichts, Sporting hat der Sache wohl einen Riegel davor geschoben. Eine Alternative könnte für Eintracht Frankfurt Yann Aurel Bisseck. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler steht seit Sommer 2021 in Dänemark bei Aarhus GF unter Vertrag und soll laut unseren Informationen auch auf dem Zettel der SGE stehen. Kommt es also noch zu einem zweiten Transfer am Deadline Day?

+++ 11.43 Uhr: Das wäre eine echte Überraschung. Wie die Manchester Evening News berichtet, will Manchester United am Deadline Day noch ein Angebot über 15 Millionen Euro für Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt abgeben. Das hat wenig Aussicht auf Erfolg, die SGE hatte bereits angekündigt, im Winter keine Leistungsträger abzugeben. Daichi Kamada besitzt bei der Eintracht noch einen Vertrag bis zum Sommer, dann wird er voraussichtlich ablösefrei wechseln.

Update vom Dienstag, 31. Januar, 10.48 Uhr: Es ist offiziell: Wie Eintracht Frankfurt soeben verkündet hat, wird Philipp Max ein Adlerträger. Der 29 Jahre alte linke Verteidiger wird bis zum Saisonende von PSV Eindhoven ausgeliehen, die SGE besitzt anschließend eine Kaufoption.

„Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht. Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können“, sagte Sportvorstand Markus Krösche nach Bekanntwerden der Verpflichtung.

Philipp Max (links) und Mario Götze (rechts) kickten bis zum vergangenen Sommer gemeinsam bei PSV Eindhoven. Jetzt könnten sie bei Eintracht Frankfurt wiedervereint werden. © Revierfoto/imago

Eintracht Frankfurt sucht auf den letzten Drücker noch Verstärkung

Erstmeldung vom Dienstag, 31. Januar, 9.42 Uhr: Frankfurt - In wenigen Stunden schließt das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga. Den Vereinen bleibt also nicht mehr viel Zeit, ihren Kader für die Rückrunde zu verstärken, um ihre gesetzten Ziele zu erreichen. Eintracht Frankfurt möchte offenbar noch auf die Verletzung von Éric Junior Dina Ebimbe reagieren und einen neuen Verteidiger an den Main holen. Zusätzlich könnte es noch zu einer Überraschung kommen.

Fast schon fix scheint der Transfer von Philipp Max von PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt. Der 29 Jahre alte Linksverteidiger schloss sich 2020 nach fünf Jahren beim FC Augsburg dem niederländischen Spitzenklub an, hatte dort zuletzt jedoch Schwierigkeiten. In den vergangenen vier Spielen stand er nicht in der Startelf, zweimal schaffe er es nicht einmal in den Kader. Ein Wechsel auf den letzten Drücker würde ihm also sicher neue Möglichkeiten geben.

Eintracht Frankfurt will am Deadline Day Philipp Max verpflichten

Für Eintracht Frankfurt wäre dieser Last-Minute-Wechsel eine echte Bereicherung, denn auf der linken Seite sieht es bei der SGE eher mau aus. Luca Pellegrini (aktuell von Juventus Turin ausgeliehen) ist nie so richtig am Main angekommen, die Verantwortlichen wären nicht abgeneigt, den Leihspieler noch im Winter loszuwerden. Christopher Lenz ist eher ein defensiver Spieler und verletzungsanfällig. Das ist der Grund, weshalb Rechtsfuß Ansgar Knauff auf links aushilft – nicht seine Paraderolle. Max wäre entsprechend ein guter und richtiger Transfer für die Eintracht.

Der 29-Jährige hat reichlich Bundesliga-Erfahrung und bräuchte keine lange Eingewöhnungszeit. Zudem spielte er bis zum vergangenen Sommer gemeinsam mit Mario Götze, die beiden kennen sich also bereits.

Eintracht Frankfurt: St. Juste kommt nicht zur SGE

In den vergangenen Tagen brodelte auch die Gerüchteküche rund um den ehemaligen Mainzer Innenverteidiger Jeremiah St. Juste, der seit vergangenem Sommer bei Sporting Lissabon unter Vertrag steht. Angeblich war er der Wunschkandidat von Eintracht Frankfurt, am Montagabend (30. Januar) teilte die SGE dann aber mit, dass kein Innenverteidiger mehr kommen werde. Im Fall von St. Juste hieß es aus Portugal, Sporting habe die Eintracht-Anfrage abgeblockt.

Die Bild berichtet jedoch, dass noch ein neuer Abwehr-Boss auf dem Weg zu Eintracht Frankfurt sei, nannte aber noch keinen Namen. Der Deadline Day bleibt also spannend. (msb)