Krösche bestätigt Abgänge: Duo muss Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Von: Sascha Mehr

Markus Krösche, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. © Blatterspiel/Imago Images

Zwei Spieler müssen Eintracht Frankfurt nach der laufenden Saison verlassen. Ihre Verträge werden nicht verlängert.

Frankfurt – Markus Krösche, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, plant den Kader für die neue Saison und konnte bereits Neuzugänge präsentieren. Vom FC Nantes kommt Randal Kolo Muani und, vom HSV Faride Alidou von der U19 des FC Bayern München wechselt Marcel Wenig an den Main. Außerdem wird Hrvoje Smolcic von HNK Rijeka wohl zur SGE stoßen. Bestätigt ist der Transfers vom Verein aber noch nicht.

Bei Eintracht Frankfurt wird es auch zu mehreren Abgängen kommen, denn der ein oder andere Spieler hat keine Zukunft mehr am Main und einige Leistungsträger ziehen das Interesse europäischer Top-Klubs auf sich. „Es kann sein, dass der eine oder andere uns im Sommer verlässt“, sagte Markus Krösche in einer Medienrunde und meinte damit Filip Kostic, Evan Ndicka und Daichi Kamada, die alle einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 haben. Verlängerungen gab es bislang nicht. Sollten diese weiter ausbleiben, wird sich der Verein von den betroffenen Akteuren im Sommer trennen, um nicht ablösefreie Abgänge ein Jahr später zu riskieren.

Eintracht Frankfurt: Fragezeichen bei Kostic, Ndicka und Kamada bleiben

Im Vergleich zu den Fragezeichen bei Kostic, Ndicka und Kamada, ist die Zukunft eines Duos geklärt. Stefan Ilsanker und Danny da Costa müssen Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Beiden Spielern wurde vom Klub klar signalisiert, dass ihre nach der aktuellen Saison endenden Verträge nicht verlängert werden. „Wir haben die Gespräche geführt“, so Krösche dazu.

Danny da Costa wechselte 2017 von Bayer Leverkusen zu Eintracht Frankfurt und etablierte sich als Rechtsverteidiger. Doch bereits unter Adi Hütter verlor er seinen Stammplatz und wurde für ein halbes Jahr auf Leihbasis an den FSV Mainz 05 ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr im vergangenen Sommer nahm der 28-Jährige unter dem neuen Coach Oliver Glasner einen weiteren Anlauf, doch auch in der laufenden Saison konnte er sich nicht in den Vordergrund spielen. Für den ehemaligen U21-Nationalspieler Deutschlands endet damit im Sommer die Zeit bei Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Da Costa und Ilsanker müssen gehen

Stefan Ilsanker, der im Januar 2020 von RB Leipzig an den Main kam, muss die Eintracht ebenfalls verlassen. Der 32-Jährige hat große Konkurrenz in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. Gegen diese konnte er sich unter Oliver Glasner nicht durchsetzen. Der österreichische Nationalspieler kommt auf zwölf Pflichtspieleinsätze 2021/22, die meisten allerdings durch Einwechslungen in den letzten Minuten. In der Startelf stand er lediglich zweimal.

Unterdessen blühte Luka Jovic bei Eintracht Frankfurt richtig auf, bei Real Madrid läuft es gar nicht für den 24-Jährigen. Nun stehen die Zeichen wohl deutlich auf Abschied.