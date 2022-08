Champions League: Auslosung der Gruppenphase jetzt live im TV und im Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Am Mittwoch (24. August) wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. (Symbolfoto) © Salvatore Di Nolfi / dpa

Am Donnerstag (25. August) erfährt Eintracht Frankfurt, welche Gegner in der Gruppenphase der Champions League warten. Die Auslosung heue live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Nach dem furiosen Sieg von Eintracht Frankfurt in der Europa League wartet in dieser Saison gleich das nächste Highlight. Denn erstmals in der Vereinsgeschichte wird die SGE an der UEFA Champions League teilnehmen. Das ist eine große Sache, sowohl für das Umfeld als auch für die Mannschaft selbst.

Am Donnerstag (25. August 2022) wird Eintracht Frankfurt nun erfahren, auf welche Mannschaften sie in der Gruppenphase der Champions League trifft. Da die SGE als Europa-League-Sieger in das Turnier startet, werden sie in Topf 1 sein, also den Gruppenkopf bilden. Die Auslosung findet in Istanbul statt, los geht es um 18 Uhr (Wir berichten im Live-Ticker).

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Die vier Lostöpfe der Auslosung

Nach den Playoff-Spielen zur CL-Qualifikation stehen nun alle 32 teilnehmenden Teams fest. Durch den Europa-League-Erfolg von Eintracht Frankfurt nehmen diesmal zum ersten Mal überhaupt sogar fünf Mannschaften aus der Bundesliga teil. Die weiteren deutschen Teams: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Die vier Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Bayern München RB Leipzig Borussia Dortmund Glasgow Rangers Eintracht Frankfurt FC Liverpool Bayer Leverkusen Dinamo Zagreb Real Madrid FC Chelsea FC Salzburg Olympique Marseille Manchester City FC Barcelona Schachtjor Donezk FC Kopenhagen AC Mailand Juventus Turin Inter Mailand Club Brügge Paris Saint-Germain Atlético Madrid SSC Neapel Celtic Glasgow FC Porto FC Sevilla Benfica Lissabon Viktoria Pilsen Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur Sporting Lissabon Maccabi Haifa

Nach dem überragenden Sieg der Europa League tritt Eintracht Frankfurt in dieser Saison in der Champions League an. © Revierfoto/imago

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League steigt am Donnerstag, 25. August 2022, ab 18 Uhr in Istanbul. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Auslosung live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Auslosung heute im TV bei Sky Sport News

Die Champions-League-Auslosung in Istanbul ist live bei Sky Sport News HD zu sehen. Leider ist der Sender nicht mehr im Free-TV verfügbar.

in Istanbul ist zu sehen. Leider ist der Sender nicht mehr im Free-TV verfügbar. Die Übertragung der Auslosung beginnt am Donnerstag, 25. August 2022, um 17.30 Uhr, die Auslosung startet dann um 18 Uhr.

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Kostenloser Live-Stream der UEFA?

Zusätzlich wird die UEFA sicherlich selbst einen kostenfreien Live-Stream zur Auslosung der Champions League anbieten.

Alle Informationen hierzu erhalten Sie auf der Homepage der UEFA. Dort wird kurz vor der Auslosung am Donnerstag (25. August) dann auch der Link zu dem Live-Stream bekannt gegeben.

Eintracht Frankfurt in der Champions League: Auslosung heute im Live-Stream von DAZN

Auch der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN zeigt die Auslosung der Champions League am Donnerstag, 25. August 2022, live und in voller Länge.

zeigt die Auslosung der Champions League am Donnerstag, 25. August 2022, live und in voller Länge. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

