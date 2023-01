Neuzugang fix: Eintracht Frankfurt verpflichtet Philipp Max

Von: Sascha Mehr

Max Philipp. © IMAGO/PSV Eindhoven v AC Milan

Eintracht Frankfurt hat Philipp Max verpflichtet. Der Außenverteidiger kommt auf Leihbasis vom niederländischen Klub PSV Eindhoven.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat am Deadline-Day auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom PSV Eindhoven kommt Philipp Max an den Main und verstärkt die linke Seite. Max bestritt für den PSV Eindhoven 117 Spiele, in denen er acht Tore erzielte und 20 weitere vorbereitete. Zuvor kam er in der Bundesliga auf 147 Einsätze (15 Tore, 26 Vorlagen). Für die deutsche Nationalmannschaft stand der 29-Jährige dreimal auf dem Rasen.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Max

„Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht. Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zum Transfer von Philipp Max.

Am Dienstag (31. Januar) steht Neuzugang Max bereist das erste Mal auf dem Rasen mit seinen neuen Teamkollegen und könnte schon für das Bundesligaspiel am kommenden Wochenende gegen Hertha BSC eine Option sein. Der 29-Jährige läuft bei Eintracht Frankfurt mit der Rückennummer 32 auf.

Eintracht Frankfurt: Leihe mit Kaufoption bei Max

Philipp Max, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Torjägers Martin Max, war in den Nachwuchsabteilungen von 1860 München, FC Bayern München und Schalke 04 aktiv. Von Gelsenkirchen wechselte er zunächst zum Karlsruher SC und später zum FC Augsburg, wo er sein Debüt in der Bundesliga feierte. Zwischen 2015 und 2020 war Max für die Fuggerstädter im Einsatz, für die er in 156 Partien 15 Treffer und 29 Assists verzeichnete. Eintracht Frankfurt leiht den Außenbahnspieler zunächst bis zum Ende der laufenden Saison vom PSV Eindhoven aus, besitzt im Anschluss aber eine Kaufoption.

Unterdessen ist der erste Neuzugang für die Eintracht für die neue Saison so gut wie fix: Von Royal Antwerpen kommt Verteidiger William Pacho an den Main.