Neuzugang fix: Eintracht Frankfurt bestätigt Verpflichtung von Innenverteidiger

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung eines Defensivspielers bekannt gegeben. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Frankfurt - Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft bei Eintracht Frankfurt auf Hochtouren und nun ist es Sportvorstand Markus Krösche gelungen, einen Abwehrspieler zu verpflichten. Willian Pacho kommt von Royal Antwerpen zur SGE und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2028. Bei der Eingewöhnung helfen wird ihm sicher Aurelio Buta, der bis letzten Sommer gemeinsam mit Pacho bei Antwerpen spielte, bevor er sich den Adlern anschloss.

Name Willian Pacho Alter 21 Verein Royal Antwerpen Position Innverteidiger

Eintracht Frankfurt: Pacho kommt im Sommer

„Für uns ist das ein wichtiger Transfer für die kommende Saison. Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit. Vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus. Wir freuen uns, dass er sich für die Eintracht entschieden hat, und wir möchten sein großes Potenzial weiterentwickeln“, wird Krösche auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Willian Pacho startete seine bei Independiente del Valle in seiner Heimat Ecuador. Für den Erstligaklub stand er in 40 Pflichtspielen auf dem Platz und konnte 2021 die Meisterschaft feiern. Nach zwei Jahren zog es den 21-Jährigen nach Europa. Pacho wechselte zu Royal Antwerpen nach Belgien und eroberte sich beim Erstligisten einen Stammplatz in der Innenverteidigung.

Eintracht Frankfurt: Pacho mit Länderspieldebüt

Bislang absolvierte er 42 Spiele für Antwerpen, den Gruppengegner der Eintracht in der Europa League vergangene Saison. Pacho kam allerdings erst im Winter nach Belgien und verpasste damit die beiden Duelle mit der SGE im Herbst 2021. Vor ein paar Tagen feierte der 21-Jährige sein Debüt für die Nationalmannschaft Ecuadors. Im Testspiel gegen Australien stand er in der Startelf und konnte in der 65. Minute sogar den 2:1-Siegtreffer erzielen.

Unterdessen kommt es für Eintracht Frankfurt doppelt hart nach dem Ausscheiden aus der Champions League gegen die SSC Neapel. Die UEFA belegt den Verein wegen Fan-Ausschreitungen mit Strafen. Außerdem muss Eintracht Frankfurt einen weiteren Ausfall verkraften: Verteidiger Hrvoje Smolcic kommt verletzt von der kroatischen U21 zurück. (smr)