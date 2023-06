Die Toppmöllers: Eine schrecklich nette Familie

Von: Thomas Kilchenstein

Gegner nur auf dem Platz: Dino (re.), damals beim Vfl Bochum, wird von seinem Vater Klaus Toppmöller, Trainer in Leverkusen, getröstet. © Imago

Vor 30 Jahren ließ Klaus Toppmöller bei Eintracht Frankfurt den „Fußball 2000“ spielen - es könnte für Sohn Dino eine Verpflichtung sein.

Der Dino“, sagt der Klaus, „bleibt immer ruhig. Auch beim Autofahren.“ Dass der Dino, wie Klaus einst, auf den Rasen rennen würde, lauthals gestikulieren, die große Klappe aufreißen würde, Nein, ausgeschlossen. Er sei, sagt Klaus über Dino, „der sachlichste Mensch der Welt“. Das kann der Dino nicht vom Vater haben, wirklich nicht. „Das hat er von seiner Mutter“, sagt Klaus, er sei auch viel schlanker als er damals, also der Dino. Auch da kommt er ganz nach der Mutter, Rosi, seit bald 45 Jahren mit Klaus verheiratet. Tja, diese Toppmöllers, eine schrecklich nette Familie.

Nein, vom öffentlichen Auftreten hat der neue Coach der Frankfurter Eintracht, ein smarter, verbindlicher Typ, nicht so viel vom Vater, der nie um ein kühnes Wort verlegen war, ein Großmaul, wie es längst nicht mehr im Buche steht, aber ein liebenswertes. Und hinter der großen Klappe steckte eine ganze Menge, aber meist fielen nur seine Sprüche auf, verkürzt auf ein paar zugespitzte Apercus. Wer aber Klaus Toppmöller, damals vor genau 30Jahren zuhörte, 1993, im Sommer, der musste zugeben, dass dieser Mann aus Rivenich, 108 Tore für den 1. FC Kaiserslautern, Mittelstürmer, Nationalspieler, SPD-Mitglied, eine Menge auf dem Kasten hatte. Aber klar, er übertrieb es mit den Sprüchen - „wenn ich so Fußball spielen würde wie Berti Vogts, würde ich meine Schuhe verbrennen“ - schoss zuweilen übers Ziel hinaus. „Bye, bye, Bayern“, sagte er mal, als die Münchner im Uefa-Pokal in der zweiten Runde gegen Norwich City ausgeschieden waren, zur gleichen Zeit kam seine Eintracht über Siege gegen Dnjepropetrowsk und La Coruna bis ins Viertelfinale, um dann gegen Adi Hütters Casino Salzburg zu stolpern.

Begnadeter Motivator

Toppmöller senior war freilich auch ein begnadeter Motivator, der - vor Attila - einen Steinadler in die Kabine brachte und zur Mannschaft sprach, der Adler sei so ein edles Geschöpf, aber „ihr müsst den Gegner packen wie der Adler seine Beute“.

Natürlich hat Klaus Toppmöller, damals genauso 42 Jahre alt wie Filius Dino jetzt, feste auf die Pauke gehauen. Das habe er auch tun müssen, erzählt er, um sich einen Namen zu machen, zuweilen halt mit Stammtisch-Sprech. Dino hat das heute, da Trainer, auch Co-Trainer, in Zeiten von social media gläsern arbeiten, nicht nötig. Zuvor hat Klaus den SSV Ulm, FSV Salmrohr und Waldhof Mannheim trainiert, zweite Liga Mittelmaß, ihn kannte kaum einer (nur der geniale Bauchmensch Bernd Hölzenbein), ein paar flotte Sprüche und er war eine Marke in der Liga und angekommen. Selbstvertrauen hatte er eh im Übermaß, „Ich sehe alles, erkenne alles, ich kann jedem sagen, was er falsch gemacht hat. Wer soll mir fußballerisch etwas vormachen?“, sagte er etwa.

Es dauerte ein bisschen, ehe dieser schrullige Lautsprecher aus der Provinz mit den kuriosen Krawatten, einem wilden Lockenkopf und der Marlboro im Mund akzeptiert wurde von den Kollegen der Branche. Berti Vogts etwa erwiderte auf Toppmöllers Frechheit, er wundere sich, dass der deutsche Fußball so lange ohne den Trainer Toppmöller überlebt habe.

Aber was ließ dieser Novize in der Liga für einen aufregenden, attraktiven Fußball spielen. „Fußball 2000“ war das, was die Hessen zelebrierten, gnadenlos schön, effektiv, immer offensiv, immer nur eine Richtung, nach vorne. 21:5 lautete das Torverhältnis nach sieben Spielen. Und was waren da für brillante Künstler am Werk, Bein, Okocha, Yeboah, der traf wie er wollte, Weber, Falkenmayer, Binz und Stein im Tor. Aus Stuttgart war Gaudino gekommen, „eine Granate“, wie Toppi schwärmte, aus Hamburg Jan Furtok, Jörn Andersen, zuvor Torschützenkönig, war nur Ersatz, die jungen Sobotzik, Dickhaut und Hagner scharrten mit den Schuhen. Diese Mannschaft schaffte seinerzeit den Startrekord von 20:2 Punkten (bei der Zweipunktregel), gewann neun der ersten elf Spiele, strebte schier unaufhaltsam zum Titel. Der kleine Dino, damals 13 Jahre alt, guckte des öfteren im Stadtwald begeistert zu.

Nur zehn Monate im Amt

Doch dann verletzte sich Tormaschine Tony Yeboah im Spiel gegen Dynamo Dresden schwer am Sprunggelenk, er fiel monatelang aus, vorbei war es mit der Herrlichkeit, auf einmal stotterte der Motor, und Toppmöller, der Apologet des bedingungslosen Offensivfußballs, hatte bald keine Pfeile mehr im Köcher, keine Antwort auf die Krise. Dann zerstritt er sich mit Teilen der Mannschaft, stellte sich auf die Seite von Uli Stein und musste am 10. April 1994 nach nur zehn aufregenden Monaten gehen. Später trainierte er noch den VfL Bochum, Bayer Leverkusen, die unter ihm alle drei Endspiele verlor, aber wieder wunderschönen Fußball spielten, den Hamburger SV und am Ende Georgien.

So attraktiv, so beeindruckend, so herrlich wie im Herbst 1993 aber sollte Eintracht Frankfurt bald 30 Jahre nicht mehr spielen. Einen kleinen Eindruck von der Schönheit des Fußballs 2000 hatte man phasenweise im Herbst des vergangene Jahres bekommen, als Götze, Kamada, Lindström und Kolo Muani auf den Spuren der 93er wandelten. Es könnte eine Verpflichtung für Toppmöller Junior sein.